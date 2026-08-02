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శిశువు ఆరోగ్యానికి తల్లిపాలు తొలి పెట్టుబడి - ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు

గర్భధారణ సమయంలో తల్లిపాలపై కౌన్సెలింగ్ - సరైన విధంగా పాలు పట్టించే పద్ధతులపై ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు - ప్రతి తల్లికి సమాజం అండగా ఉండాలంటున్న డాక్టర్లు

AWARENESS ON BREASTFEEDING BY KIMS
AWARENESS ON BREASTFEEDING BY KIMS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 6:17 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 6:23 PM IST

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World Breastfeeding Week : ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవం సందర్భంగా కిమ్స్ కడిల్స్ (కొండాపూర్) వారం రోజుల పాటు తల్లిపాల ప్రాధాన్యంపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. తల్లిపాలపై అవగాహన పెంచడంతోపాటు తల్లులకు కుటుంబ సభ్యులు, వైద్యులు, సమాజం నుంచి అవసరమైన సహకారం అందేలా చైతన్యం కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఫలితాలిచ్చిన విధానాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు వైద్యులు, కుటుంబ సభ్యులు, కార్యాలయాలు, సమాజం కలిసి తల్లులకు అండగా నిలవాల్సిన అవసరంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తల్లిపాల విశిష్టతను ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి ఆదివారం వాక్ థాన్ చేపట్టారు.

కుటుంబం, సమాజం బాధ్యత : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన తల్లిపాల అవగాహన వాక్‌ థాన్‌లో ప్రసూతి వైద్యులు, నియోనటాలజిస్టులు, చిన్నపిల్లల వైద్యులు, నర్సులు, లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్లు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది, గర్భిణులు, చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. తల్లిపాలు ఇవ్వడం తల్లి ఒక్కరి బాధ్యత మాత్రమే కాదని కుటుంబం, సమాజం కూడా అందుకు సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా సందేశం ఇచ్చారు.

WORLD BREASTFEEDING WEEK
WORLD BREASTFEEDING WEEK (ETV Bharat)

ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు : వారం రోజుల పాటు గర్భిణులు, బాలింతలు, కుటుంబ సభ్యులకు తల్లిపాలపై శాస్త్రీయ అవగాహన కల్పించే పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. గర్భధారణ సమయంలో తల్లిపాలపై కౌన్సెలింగ్, శిశువుకు సరైన విధంగా పాలు పట్టించే పద్ధతులపై ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు, వైద్యుల కోసం సీఎంఈ కార్యక్రమాలు, క్విజ్ పోటీలు, తల్లిపాలపై ఉన్న అపోహలను నివృత్తి చేసే ప్రత్యేక సమావేశాలు, లాక్టేషన్ అంశంపై స్కిట్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. పుట్టిన తర్వాత తొలి ఆరు నెలలు శిశువుకు పూర్తిగా తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలని, అనంతరం అనుబంధ ఆహారంతో పాటు రెండేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువకాలం తల్లిపాలు కొనసాగించాలని తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

శిశువు ఆరోగ్యానికి తల్లి పాలు తొలి పెట్టుబడి : ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ యూనిట్స్ నియోనటాలజీ అకడామిక్స్, రీసెర్చ్ రీజినల్ డైరెక్టర్ నియోనటాలజీ విభాగాధిపతి, కిమ్స్ కడల్స్, కొండాపూర్ డాక్టర్​ అపర్ణ మాట్లాడుతూ 'శిశువు ఆరోగ్యానికి తల్లి పాలు తొలి పెట్టుబడి. ఇవి శిశువుకు సంపూర్ణ పోషకాహారాన్ని అందించడమే కాకుండా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, మెదడు ఎదుగుదలకు దోహదపడతాయి. అలాగే తల్లీబిడ్డల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. చాలామంది తల్లులు పాలు ఇవ్వాలని కోరుకున్నప్పటికీ సరైన మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహం అవసరం అవుతుంది. ప్రతి తల్లి ధైర్యంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో తన బిడ్డకు తల్లిపాలు అందించేలా సమాజంలో సహాయక వాతావరణాన్ని ఏర్పరచడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం' అని అన్నారు.

సరైన అవగాహన, సాధన అవసరం : కిమ్స్ కడల్స్ లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్ అర్చనా రెడ్డి మాట్లాడారు. 'సరైన సమాచారం, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం అందితే చాలా మంది తల్లులు ఎదుర్కొనే తల్లిపాల సమస్యలను అధిగమించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు, వైద్య సిబ్బంది నుంచి లభించే ప్రోత్సాహం తల్లిపాల విజయవంతమైన కొనసాగింపులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తల్లిపాలు ఇవ్వడం సహజ ప్రక్రియే అయినప్పటికీ, సరైన అవగాహన, సాధన, మద్దతు కూడా అంతే అవసరం' అని తెలిపారు.

ప్రతి తల్లికి సమాజం అండగా : కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డా. బి.భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ, 'తల్లిపాలు తల్లి, బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అత్యంత ప్రభావవంతమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రజారోగ్య చర్యల్లో ఒకటి. గర్భధారణ దశ నుంచి ప్రసవానంతరం వరకు ప్రతి తల్లికి సరైన మార్గదర్శకత్వం అందించడం ఆస్పత్రుల బాధ్యత. కిమ్స్ కడల్స్‌లో శాస్త్రీయ వైద్య సేవలు, నిపుణుల సలహాలు, నిరంతర అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రతి తల్లి ఆత్మవిశ్వాసంతో తల్లిపాలు ఇవ్వడానికి అవసరమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నాం' అని పేర్కొన్నారు. తల్లిపాలపై అవగాహన పెంపొందించడం, తల్లులు నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ప్రతి తల్లికి సమాజం అండగా నిలిచే వాతావరణాన్ని సృష్టించడం కోసం ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆస్పత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.

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Last Updated : August 2, 2026 at 6:23 PM IST

TAGGED:

AWARENESS ON BREASTFEEDING BY KIMS
PROGRAMMES ON BREASTFEEDING AT HYD
AWARENESS ON BREASTFEEDING
ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవం
WORLD BREASTFEEDING WEEK

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