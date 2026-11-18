ధూమపానం చేయకపోయినా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు - జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామినేని వైద్యుల హెచ్చరిక
Awareness Program on COPD : కామినేని హాస్పిటల్స్లో ప్రపంచ సీఓపీడీ దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. "మెరుగైన జీవనం కోసం ముందస్తు నిర్ధారణ - నిర్వహణ" అనే నినాదాన్ని ప్రస్తావిస్తారు.
Published : November 18, 2026 at 8:56 PM IST
ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సీఓపీడీ (క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్) వ్యాధి ఇకపై కేవలం ధూమపానం చేసేవారికే పరిమితం కావడం లేదు. ఇళ్లలో వంట పొగ, బయోమాస్ ఇంధనాల కాలుష్యానికి గురయ్యే మహిళలు, గతంలో క్షయ (టీబీ) బారిన పడిన వారు కూడా ఈ వ్యాధికి గురవుతున్నారు. 'ప్రపంచ సీఓపీడీ దినోత్సవం' సందర్భంగా ఎల్బీ నగర్లోని కామినేని ఆసుపత్రుల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల వైద్య నిపుణులు (పల్మనాలజిస్టులు) ఈ విషయంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేసే ధూమపానేతరుల్లో వ్యాధిపై అవగాహన, ముందస్తు నిర్ధారణ, సకాలంలో చికిత్స అత్యవసరమని స్పష్టం చేశారు.
దీర్ఘకాలిక దగ్గు, అధికంగా కఫం పడటం, ఆయాసం వంటి లక్షణాలను వయసు రీత్యా వచ్చే సాధారణ మార్పులుగానో, నీరసంగానో భావించి ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని వైద్యులు హెచ్చరించారు. "మెరుగైన జీవనం కోసం ముందస్తు నిర్ధారణ - నిర్వహణ" అనే నినాదాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కామినేని ఆసుపత్రుల్లో ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి నవంబర్ 17 వరకు 1,967 ఇన్పేషెంట్, 1,226 ఔట్పేషెంట్ మొత్తం 3,193 సీఓపీడీ కేసులు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు.
అధునాతన పరీక్షలు - ప్రత్యేక క్లినిక్లు
సీఓపీడీ నిర్ధారణకు 'స్పైరోమెట్రీ' పరీక్ష ఎంతో కీలకమని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. కామినేని ఆసుపత్రుల్లోని మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్లో స్పైరోమెట్రీని భాగంగా చేర్చడంతో పాటు, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును లోతుగా అంచనా వేసే 'డీఎల్సీఓ' పరీక్ష సదుపాయం కూడా ఉందన్నారు. వీటితో పాటు ప్రత్యేక సీఓపీడీ క్లినిక్, ప్రతి బుధవారం ధూమపాన విరమణ (స్మోకింగ్ సెసేషన్) క్లినిక్, పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్ సేవలను అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"సీఓపీడీ కేవలం పొగతాగే వారికే వచ్చే వ్యాధి కాదు. అసలు ధూమపాన అలవాటు లేని మహిళలు సైతం కట్టెల పొయ్యి, బయోమాస్ ఇంధనాలు, ఇళ్లలోని వాయు కాలుష్యానికి దీర్ఘకాలం గురికావడం వల్ల తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. గతంలో టీబీ వచ్చి తగ్గినవారిలోనూ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తదనంతర ప్రభావంగా శ్వాసనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడవచ్చు. దీనినే వైద్య పరిభాషలో 'సీఓపీడీ' అంటారు. రోజువారీ పనులకు ఆయాసం అడ్డంకిగా మారిన తర్వాతే చాలామంది ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారు. ముందస్తు పరీక్షలు, స్పైరోమెట్రీ ద్వారా వ్యాధిని తొలిదశలోనే గుర్తించి చికిత్స అందించవచ్చు" - డాక్టర్ శుభాకర్ కంది, కామినేని ఆసుపత్రుల సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్
పరిశోధనలకు జాతీయ గుర్తింపు
సీఓపీడీ రోగుల్లో శారీరక నిస్సత్తువ (ఫ్రెయిల్టీ), కండరాల క్షీణత (సార్కోపెనియా), శ్వాసనాళాల అడ్డంకులపై కామినేని ఆసుపత్రులు చేస్తున్న పరిశోధనకు ఇటీవల జైపూర్లో జరిగిన 'నాప్కాన్ 2026' సదస్సులో జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు లభించింది. వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు కాలుష్య కారకాలకు దూరంగా ఉండాలని, లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకుని క్రమం తప్పకుండా చికిత్స తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచించారు.
"నేటి రోజుల్లో సీఓపీడీ చికిత్స కేవలం ఇన్హేలర్లకే పరిమితం కాలేదు. ధూమపానం మానేయడం, తగిన టీకాలు వేయించుకోవడం, పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్, పోషకాహారం, వ్యాధి తీవ్రతరం కాకుండా నియంత్రించడం ద్వారా రోగుల జీవన ప్రమాణాలను ఎంతో మెరుగుపరచవచ్చు. ఈ రోగుల్లో కండరాల బలహీనత, శారీరక నిస్సత్తువ (ఫ్రెయిల్టీ) ప్రధాన సమస్యలుగా మారుతున్నాయి. ముందస్తు నిర్ధారణ, వ్యక్తిగత అవసరాలకు తగిన చికిత్స, నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణతో రోగులు ఎక్కువ కాలం జీవించగలరు" - డాక్టర్ ఇ.రవీంద్ర రెడ్డి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్
2027 'గోల్డ్' మార్గదర్శకాలు విడుదల
ప్రపంచ సీఓపీడీ దినోత్సవం సందర్భంగా 'గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ లంగ్ డిసీజ్' (GOLD) సంస్థ నేడు తన 2027 నివేదిక, నూతన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. సీఓపీడీ నిర్ధారణ, చికిత్స, నివారణకు సంబంధించిన తాజా ఆధార ఆధారిత సిఫార్సులను ఇందులో పొందుపరిచారు. వ్యాధిగ్రస్తుల ఆరోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి ముందస్తు నిర్ధారణ, సమగ్ర వ్యాధి నిర్వహణ అవసరాన్ని ఈ మార్గదర్శకాలు మరోసారి స్పష్టం చేశాయి.
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