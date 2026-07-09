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'తెలంగాణ-ఈశాన్య రాష్ట్రాల మధ్య బంధం మరింత బలపడాలి' - కిమ్స్-నెకా ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం

కిమ్స్​, నెకా ఆధ్వర్యంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంస్కృతిపై అవగాహన కార్యక్రమం - వారి సంప్రదాయాలను గౌరవించాలన్న మహేశ్​ భగవత్ - కార్యక్రమంలో అలరించిన బిహు, మణిపురి నృత్యాలు - ఆకట్టుకున్న సంప్రదాయ వస్త్రధారణ ప్రదర్శన

ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంస్కృతిపై కిమ్స్ అవగాహన కార్యక్రమం
Northeastern States Culture Awareness Program In KIMS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 8:36 PM IST

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KIMS awareness Program On Northeastern States Culture : తెలంగాణకు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల మధ్య సాంస్కృతిక వారసత్వ బంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలంగాణ లా అండ్ ఆర్డర్ డీజీపీ ఎం.మహేశ్​ భగవత్ అన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, నార్త్-ఈస్ట్ కనెక్ట్ అసోసియేషన్ (నెకా) సంయుక్తంగా సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్‌లో ఇవాళ నిర్వహించిన ‘ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంస్కృతి అవగాహన కార్యక్రమం’లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు.

వారి సంప్రదాయాలను గౌరవించాలి : ఈశాన్య రాష్ట్రాల చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, భాషల గురించి సమగ్ర అవగాహన కల్పించడంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని డీజీపీ భగవత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన అనేక మంది తెలంగాణలో, అందులోనూ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో విద్య, ఉద్యోగాలు, వైద్య రంగాల్లో సేవలందిస్తున్నారన్నారు. వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను గౌరవించి పరిరక్షించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఆయన వివరించారు.

ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంప్రదాయ వస్త్రాధరణలో యువతులు
Young women in traditional attire of Northeastern states (ETV Bharat)

"భారతదేశ వైవిధ్యాన్ని దగ్గర చేయడం, ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజల పట్ల పరస్పర అవగాహన, గౌరవాన్ని పెంపొందించడం, సమ్మిళిత సమాజ నిర్మాణానికి తోడ్పడడమే నెకా ముఖ్య లక్ష్యం" - డా. సర్బేశ్వర్ సహారియా, నెకా ఉపాధ్యక్షుడు

అలరించే సంప్రదాయ నృత్యాలతో : తమ ఆసుపత్రుల్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన అనేక మంది నర్సింగ్, పారామెడికల్​తో పాటు ఇతర విభాగాల్లో సేవలందిస్తున్నారని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్ డా.బి.భాస్కరరావు తెలిపారు. వారి ప్రత్యేక సంస్కృతి, జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని, వారికి మరింత ఆత్మీయమైన వాతావరణం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. అనంతరం నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి. అస్సాం సంప్రదాయ బిహు నృత్యం, ఎనిమిది ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంప్రదాయ వస్త్రధారణ ప్రదర్శన, మణిపురి నృత్యం ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.

సంప్రదాయ నృత్యం చేస్తున్నయువతి
A girl performing a traditional dance (ETV Bharat)

వేడుకకు హాజరైన ప్రముఖులు : ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (హెచ్​సీయూ) ప్రొఫెసర్ అజైలియు నియుమై ఈశాన్య రాష్ట్రాల సామాజిక, సాంస్కృతిక విశిష్టత గురించి వివరించారు. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎం.సోమశేఖర్ కూడా ప్రసంగించారు. ఈ వేడుకల్లో నెకా అధ్యక్షుడు పాపారావు బియ్యాల, ఉపాధ్యక్షుడు గౌతమ్ సవాంగ్, కోశాధికారి అడ్వొకేట్ స్టీఫెన్ రోనోజిత్ సేన్, బోర్డు సభ్యులు డా. కె. రాజేశ్వరరావు, శ్రీధర్ ముప్పిడి, కిమ్స్ మెడికల్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ డా.సంబిత్ సాహు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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KIMS AWARENESS NORTHEASTERN CULTURE
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ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంస్కృతిపై కిమ్స్​
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