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అవయవ దానంపై అవగాహన - కిమ్స్​ ఆధ్వర్యంలో 'అంగదాన్ జీవన్ సంజీవని అభియాన్​' కార్యక్రమం

ఒక్క అవయవ దాతతో ఎనిమిది మందికి ప్రాణదానం - మరో 50 మందికి పైగా మెరుగుపడనున్న జీవన నాణ్యత - కిమ్స్​ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్‌ ఆధ్వర్యంలో 'అంగదాన్ జీవన్ సంజీవని అభియాన్​' కార్యక్రమం

Awareness Program On Organ Donation At KIMS
Awareness Program On Organ Donation At KIMS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 10:28 PM IST

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Awareness Program On Organ Donation At KIMS college of nursing : అవయవ దానం చేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి మరణానంతరం కూడా పలువురికి జీవం ప్రసాదించగలమని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. సమాజంలో అవయవ దానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు విస్తృత అవగాహన అవసరమని చెప్పారు. జాతీయ స్థాయి అవయవ దాన అవగాహన కార్యక్రమం 'అంగదాన్ జీవన్ సంజీవని అభియాన్​'లో భాగంగా కిమ్స్​ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్ అండ్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డా. బి. భాస్కరరావు పాల్గొన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ (ఎన్‌ఎస్‌ఎస్), కిమ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్​లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. “అవయవ దానం – ప్రాణదానం చేయండి, మానవత్వపు వారసత్వాన్ని నిలబెట్టండి” అనే థీమ్‌తో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి వైద్యులు, నర్సింగ్ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

మానవతా సేవలో అత్యున్నతమైన కార్యం : అవయవ దానం అనేది మానవతా సేవలో అత్యున్నతమైన కార్యమని కిమ్స్ మెడికల్ ఎడ్యూకేషన్ (అకాడెమిక్స్) డైరెక్టర్ డా. ఎస్. మణిమాల రావు పేర్కొన్నారు. సమాజంలో ప్రతి కుటుంబం ఈ విషయంపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. మరణానంతరం అవయవ దానం చేయాలనే సంకల్పం ఎన్నో కుటుంబాలకు కొత్త ఆశను ఇస్తుందని చెప్పారు.

ఎనిమిది మందికి ప్రాణదానం : గుండె, ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి నిపుణుడు డా. సందీప్ అట్టావర్ మాట్లాడుతూ బ్రెయిన్ డెత్ అనంతరం జరిగే అవయవ దానం ద్వారా గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, మూత్రపిండాలు వంటి కీలక అవయవాలను అవసరమైన రోగులకు మార్పిడి చేసి ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని వివరించారు. ఒక అవయవ దాత ఎనిమిది మందికి ప్రాణదానం చేయడంతో పాటు 50 మందికి పైగా జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచగలడని స్పష్టం చేశారు.

విద్యాసంస్థలు ముందుకు రావాలి : ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజల్లో అవయవాల మార్పిడిపై అవగాహ వస్తోందని కిడ్నీ ట్రాన్స్ ప్లాంట్ డాక్టర్. సహారియా, డాక్టర్. ఉమ మహేశ్వరరావులు అన్నారు. వీటిపై ఇంకా మరింతగా అవగాహన రావాలని చెప్పారు. అవయవాల మార్పిడితో జీవన నాణ్యత పెరుగుతుందన్నారు. యువతలో అవయవ దానంపై సానుకూల దృక్పథం పెంపొందించేందుకు విద్యాసంస్థలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.

కుటుంబ సభ్యులకు సత్కారం : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ సీఓఓ డా. సౌరబ్ లాల్ మాట్లాడుతూ నర్సింగ్ విద్యార్థులు సమాజంలో అవయవ దాన సందేశాన్ని తీసుకెళ్లే రాయబారులుగా పనిచేయాలని సూచించారు. ఆర్గాన్ డోనేషన్, కెడవార్ ట్రాన్స్ ప్లాంట్ సర్వీస్ ప్రెసిడెంట్ కె. మంగాదేవి ఆధ్వర్యంలో అవయవదానం చేసిన వారికి, ఆయా కుటుంబ సభ్యులకు సత్కారం చేశారు.

వైద్య ప్రక్రియలపై నిపుణులు అవగాహన : ఈ కార్యక్రమంలో అవయవ దాన ప్రాముఖ్యత, దాత నమోదు విధానం, బ్రెయిన్ డెత్ అనంతరం అనుసరించే వైద్య ప్రక్రియలపై నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు అవయవ దాన ప్రతిజ్ఞ చేసి అవగాహన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని నిర్ణయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అధ్యక్షురాలు డా. హారిణి చెబ్రోలు, అధ్యపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. చివరగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ “అవయవ దానం మహాదానం, ఒక నిర్ణయం ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడగలదు” అనే సందేశాన్ని ప్రతి కుటుంబానికి చేరవేయాలని కోరారు.

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ANGADAN JEEVAN SANJEEVANI ABHIYAN
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అవయవ దానంపై కిమ్స్​లో అవగాహన
ORGAN DONATION AWARENESS AT KIMS

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