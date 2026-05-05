ఏటా పెరుగుతున్న ఆస్తమా బాధితులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలంటున్న వైద్యులు

జీవనశైలి, పర్యావరణ మార్పులతో ఏటా పెరుగుతున్న ఆస్తమా రోగుల సంఖ్య - వయసుతో సంబంధం లేకుండా వ్యాధి బారిన పడుతున్న వైనం - ఆస్తమా నివారణ దినోత్సవ సందర్భంగా వైద్యుల సూచనలు ఇవే

ఆస్తమా నియంత్రణ చర్యలు
Taking Control Actions On Asthma (Getty images)
Published : May 5, 2026 at 4:56 PM IST

Taking Control Actions On Asthma : మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లతో పాటు వాతావరణంలో సంభవిస్తున్న పెను మార్పుల వల్ల ఆస్తమా (ఉబ్బసం) రోగుల ఉద్ధృతి ప్రతి ఏటా పెరుగుతోంది. చిన్నా, పెద్దా అని వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మంది శ్వాసకోస వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు. వర్షంలో తడిసినా, చల్లగాలి తగిలినా, దుమ్ము, ధూళి ప్రదేశాల్లో తిరిగినా చాలా మందికి ఊపిరి సలుపడం లేదు! ఇందుకు జీవన విధానంలో మార్పులే కాకుండా రోగ నిరోధక శక్తి మందగించడం కూడా కారణమంటున్నారు వైద్యులు. ఇదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? నేడు ప్రపంచ ఆస్తమా నివారణ దినం. ఈ సందర్భంగా ఈ సమస్యతో బాధపడేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి డాక్టర్లు పలు సూచనలు ఇస్తున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

వికారాబాద్‌ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని వాల్మీకినగర్‌కు చెందిన ఓ యువకుడు నాపరాయి పాలిషింగ్‌ యూనిట్‌లో పని చేస్తుండేవాడు. గత నెల 23న ఆ యువకుడికి ఉన్నట్లుండి శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని తాండూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించారు. అక్కడ వైద్యులు పలు రకాల పరీక్షలు చేసిన తర్వాత, బాధితుడికి ఊపరితిత్తుల్లో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ ఉందని తెలిపారు. అందుకు తగిన వైద్యం చేసేందుకు అక్కడ వసతులు లేకపోవడంతో హైదరాబాద్‌ ఆస్పత్రికి తరలించమని సిఫార్సు చేశారు. వాతావరణ కాలుష్యమే ఇందుకు కారణమని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.

నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రాణాంతకం కావచ్చు! : ఉబ్బసంతో బాధపడేవారి ఊపిరితిత్తులకు అనుబంధంగా ఉండే గాలిగొట్టాలు మూసుకొని వాపు ఏర్పడుతుంది. అందుకే వారు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యను పూర్తిగా నివారించలేకపోయినా తగిన జాగ్రత్తలు పాటిసే నియంత్రణలో పెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. శ్వాసకు సంబంధించిన రుగ్మతలతో బాధపడేవారు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే, ప్రాణాంతకంగా కూడా మారే అవకాశముందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఇలాంటి శ్వాసకోస వ్యాధులు దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తుంటాయి. దీనికి తోడు వైరల్​, బ్యాక్టీరియా ఇన్​ఫెక్షన్లు సోకితే మరింత ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సీజన్లతో సంబంధం లేకుండా కొందరు సంవత్సరం పొడవునా అవస్థ పడుతుంటారు. వీరిలో తెమడతో కూడిన లేదా పొడి దగ్గు, పిల్లి కూతలు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఉబ్బసం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి.

ధూమపానంతో మరింత ఎక్కువ : వాతావరణ కాలుష్యం, రోగ నిరోధక శక్తి మందగించడం ద్వారానే కాకుండా కొందరికి వంశపారంపర్యంగా ఆస్తమా సమస్యలు పీడిస్తుంటాయి. ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలో పటాన్‌చెరు, జహీరాబాద్, జిన్నారం, తూప్రాన్‌, సంగారెడ్డి వంటి ప్రాంతాల్లో శ్వాసకోస సంబంధిత బాధితులు అధికంగా ఉంటున్నారు. ఇందుకు ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీగా పరిశ్రమలు ఉండటంతో పాటు వాహన కాలుష్యం ప్రధాన కారణాలు అవుతున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో పలు కుటుంబాలు బీడీలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఈ కార్మికుల్లో కూడా పలువురు ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారు.
ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో భవన నిర్మాణ, ఇతర రంగాల వారు శ్వాసకోస వ్యాధులతో తీవ్ర అవస్థ పడుతున్నారు. కట్టెకోత మిషన్ల(సామిల్​)లో పని చేసే వారు, రాళ్లు కొట్టేవాళ్లు కూడా ఈ జాబితాలో భాగమవుతున్నారు. కోళ్లఫారాల్లో పని చేసే కార్మికులూ బాధితులుగా మారుతున్నారు. వృత్తితో సంబంధం లేకుండా పొగతాగడం, గుట్కా తినే వ్యసనపరులే అధిక సంఖ్య పెరుగుతుండటం ఆందోళనకరమని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి

  • బయటకు వెళితే మాస్కు ధారణ తప్పనిసరి.
  • ఆస్తమా ఉన్న వారు వేసవిలో కూలర్‌ వాడొద్దు.
  • శీతల పానీయలు, ఐస్‌క్రీమ్, కూల్​ కేకు, మిఠాయిలు, మసాలా, ఆయిల్‌ ఫుడ్, జంక్‌ఫుడ్స్​కు దూరంగా ఉండాలి.
  • అగర్‌బత్తీ, ధూపం, దోమలను నివారించే ఇతర రసాయన పొగలు పీల్చుకోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
  • ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
  • సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫ్లూవాక్సిన్‌ తీసుకోవాలి.
  • వైద్యుల సూచన మేరకు ఇన్‌హేలర్‌ వినియోగించాలి.
  • యోగా, ప్రాణాయామం, సూర్యనమస్కారాలు, ధ్యానం ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.

