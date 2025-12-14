ఇంధన వనరులను పొదుపుగా వాడుకుంటేనే భవిష్యత్తు - 5 స్టార్ రెటింగ్వే తీసుకోండి
కేంద్ర విద్యుత్తు మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్న బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ - ఇంధన వనరుల వాడకంపై అవగాహన - డిసెంబరు 14న నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ దినోత్సవం
December 14, 2025
Bureau of Energy Efficiency on Energy Conservation : ప్రస్తుత కాలంలో రోజురోజుకు ఇంధన వినియోగ అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమర్థవంతమైన వాడకం ద్వారా బిల్లు తగ్గడమే కాకుండా దేశం మొత్తం ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ వాతావరణ మార్పుల నియంత్రణకు కూడా ఇది చాలా కీలకంగా మారింది. దేశంలో పరిమితమైన ఇంధన వనరులను పొదుపుగా వాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర విద్యుత్తు మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేసే బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ (బీఈఈ) 1990 సంవత్సరం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా డిసెంబరు 14న జాతీయ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, విద్యుత్ వంటి ఇంధనాలు లేకపోతే నేటి కాలంలో జనజీవితాలు ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోతాయి. జనాభాతో పాటే పెరుగుతున్న వాణిజ్య, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల వల్ల ఇంధన వినియోగం అంతకంతకు హెచ్చుమీరుతోంది. పర్యవసానంగా కాలుష్యం తీవ్రంగా ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుతోంది. నేటి జాతీయ ఇంధన పొదుపు దినోత్సవం సందర్భంగానైనా శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వాలు ఈ అంశంపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది.
విద్యుత్తు వినియోగం ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు
- ఇంట్లో అవసరం లేని సమయంలో లైట్లు, ఫ్యాన్లు, ఏసీలు, ఇతర ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను ఆఫ్ చేయడం, 5 స్టార్ రెటింగ్ ఉన్న విద్యుత్తు పరికరాలను వినియోగించడం ద్వారా పొదుపు చేయవచ్చు.
- ఎల్ఈడీ బల్పులు, వీధి దీపాలు, సోలార్ హీటర్లు, ఫ్యాన్లు వంటివి వాడటం ద్వారా విద్యుత్తు వినియోగాన్ని చాలా మేరకు తగ్గించవచ్చు. దీనిద్వారా ఏడాదికి 120 నుంచి 170 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్తు వినియోగాన్ని మన రోజువారీ కార్యకలాపాల్లో తగ్గించవచ్చు.
ఆ కాసేపు ఇంజిన్ ఆపేస్తే...
- వివిధ నగరాల్లో ప్రధాన కూడళ్లు (ట్రాఫిక్ సిగ్నల్) వద్ద వాహనాన్ని 10 సెకన్ల కంటే ఎక్కువసేపు నిలపాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంజిన్ ఆఫ్ చేస్తే సుమారు 8 శాతం వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది. వినడానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది కచ్చితంగా నమ్మాల్సిన నిజం.
- రోజు 18 నిమిషాల చొప్పున ఇంజిన్ ఆపకుండా అలాగే వదిలేయడం వల్ల ఏటా 100 లీటర్ల ఇంధనం (పెట్రోల్, డీజిల్) వృథా అవుతుందని పర్యావరణవేత్తల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అధిక మొత్తంలో కార్బన్మోనాక్సైడ్ గాల్లోకి విడుదలయి కాలుష్య తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పెట్రోల్, డీజిల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా : పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల కారణంగా అధిక మొత్తంలో వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతోంది. ప్రత్యామ్నాయంగా మార్కెట్లోకి సీఎన్జీ, ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్) వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపును కూడా ఇస్తోంది.
దేశంలో మూడోవంతు వాయు కాలుష్యానికి రవాణా రంగమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాహన కాలుష్యాన్ని కట్టడి చేసేందుకు కేంద్రం కొత్తగా తయారయ్యే వాహనాలు తప్పనిసరిగా బీఎస్-6 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇథనాల్, బయోడీజిల్, సీఎన్జీ వాడకాన్నీ మరింత ప్రోత్సహిస్తోంది. విద్యుత్ వాహన విక్రయాలను పెంచేందుకూ చర్యలు తీసుకుంటున్నా వాటి ధరలను ఇంకా తగ్గించడం, రోడ్లపై ఛార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
