గ్యాస్ బండను దొర్లించొద్దు - అటూఇటూ ఊపొద్దు : సిలిండర్ల వాడకంలో ఈ విషయాలు తెలుసా?
వంట గ్యాస్ వినియోగంలో అప్రమత్తత అవసరం - గ్యాస్ లీకేజీ అయినపుడు ఏం చేయాలో తెలుసా? - అత్యవసర సాయం కోసం సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు ఇవే!
Published : June 23, 2026 at 12:55 PM IST
Awareness About Gas Is Essential : నిత్య జీవితంలో అత్యంత అవసరమైన వస్తువుల జాబితాలో గ్యాస్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అలాంటి గ్యాస్ వాడకంలో అప్రమత్తంగా ఉండకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అన్ని సందర్భాల్లో స్థానికులు సహాయం చేయలేరు. అలా అని వదిలేస్తే జరిగిన నష్టాన్ని నివారించడం కష్టం. వంట గ్యాస్ వినియోగించడం, సిలిండర్ల నిర్వహణలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండటం, అవగాహన పెంచుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన సారంగాపూర్ మండలంలోని ఆలూర్లోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఇటీవల వంట చేసేందుకు స్టవ్ను వెలిగించారు. గ్యాస్ లీకేజీ వల్ల సిలిండర్ వద్ద మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు సకాలంలో స్పందించడంతో మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. జరగబోయే ప్రమాదాన్ని నివారించగలిగారు.
గ్యాస్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏం చేయాలి? :
- సిలిండర్లను సులభంగా తీసుకువెళ్లడం కోసం దొర్లిస్తుంటారు. అలా చేయకూడదు.
- వాల్వ్కు నష్టం జరగకుండా సిలిండర్లను ఎప్పుడూ నిలువుగానే ఉంచాలి. అలాగే తీసుకువెళ్లాలి.
- గ్యాస్ పరిమాణం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం సిలిండర్ను ఊపడం, పడుకోబెట్టడం చేయడం చాలా ప్రమాదకరం.
- దీనికి బదులుగా వేడి, గోరువెచ్చని నీటిని సిలిండర్ పక్క నుంచి పోయాలి.
- సిలిండర్లో ద్రవరూపంలో ఉన్న గ్యాస్ ఉన్న ప్రాంతం చల్లగా ఉంటుంది.
- ఖాళీ అయిన ప్రదేశం వేడిగా ఉంటుంది. దీంతో గ్యాస్లో ఎంత మేరకు గ్యాస్ ఉందో తెలిసిపోతుంది.
గ్యాస్ ప్రమాదం గుర్తించాలంటే ఇది చేయాలి :
- రెగ్యులేటర్ లేదా స్టవ్ నాబ్ను ఆన్ చేయగానే గ్యాస్ వాసన వస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వెంటనే దానిని ఆఫ్ చేయాలి.
- లీక్లను తనిఖీ చేయడానికి లైటర్లు వాడొద్దు. సబ్బు లేదా సర్ఫ్ను నీటిలో కలిపి రెగ్యులేటర్, వాల్వ్ చుట్టూ, పైపు పొడవునా ఆ నీటిని పోయాలి. బుడగలు లేదా నురగ వస్తే లీకేజీ ఉన్నట్లని అర్థం. ఏమీ లేకపోతే బాగుందని అర్థం.
లీకేజీ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? :
- లీకేజీ జరిగినట్లు గుర్తిస్తే ఆందోళనకు గురికావద్దు. రెగ్యులేటర్ తీసేసి సిలిండర్కు ఉండే మూతను బిగించాలి.
- ఒకవేళ గ్యాస్ ఇళ్లంతా వ్యాపించినట్లయితే తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి అదంతా బయటకు వెళ్లేలా చూడాలి. అక్కడ ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లాలి.
- విద్యుత్ స్విచ్లు ఎలా ఉంటే అలానే ఉంచాలి. ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. లైటర్లు, అగ్గిపెట్టెలు, కొవ్వొత్తులు, దీపాలు వంటివి వెలిగించొద్దు.
- అత్యవసర సహాయం కోసం 108, 101 నంబర్లను సప్రదించాలి. 1906 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లోనూ ఎల్పీజీకి సంబంధించిన లీకేజీ విషయంలో సాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
గ్యాస్ తీసుకునే ముందు ఇవి తెలుసుకోవాలి :
- సిలిండర్పై గడువు తేదీని తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ, బీ, సీ, డీ అనేవి సంవత్సరంలోని త్రైమాసికాలు (12 నెలలకు).
- ఉదాహరణకు సిలిండర్పై ఏ - 26 అని ఉంటే 2026 సంవత్సరంలో మొదటి త్రైమాసికం అని అర్థం.
- ఎప్పుడూ ఐఎస్ఐ ఆమోదిత పైప్లనే వాడాలి. వీటిపైనే గడువు తేదీ ముద్రితమై ఉంటుంది. ప్రతి రెండు, మూడేళ్లకొకసారి మార్చడం మంచిది.
- రాత్రిపూట, ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లినప్పుడు రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేసి ఉంచాలి.
మీ గ్యాస్కు కేవైసీ చేయించుకున్నారా : వంట గ్యాస్ వినియోగంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు అరికట్టడానికి 2023లో కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ నెల 30లోపు కేవైసీని పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గ్యాస్ ఏజెన్సీల డీలర్ల ద్వారా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే డీలర్ల వద్ద జనం ఎక్కువ సంఖ్యలో బారులు తీరాల్సిన అవసరం లేదు. మీ కేవైసీని ఇక ఇంటి నుంచే ఫోన్లో ఈ - కేవైసీ యాప్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు.
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