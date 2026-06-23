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గ్యాస్​ బండను దొర్లించొద్దు - అటూఇటూ ఊపొద్దు : సిలిండర్ల వాడకంలో ఈ విషయాలు తెలుసా?

వంట గ్యాస్​ వినియోగంలో అప్రమత్తత అవసరం - గ్యాస్ లీకేజీ అయినపుడు ఏం చేయాలో తెలుసా? - అత్యవసర సాయం కోసం సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు ఇవే!

Awareness About Gas Is Essential
Awareness About Gas Is Essential (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 12:55 PM IST

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Awareness About Gas Is Essential : నిత్య జీవితంలో అత్యంత అవసరమైన వస్తువుల జాబితాలో గ్యాస్​ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అలాంటి గ్యాస్ వాడకంలో అప్రమత్తంగా ఉండకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అన్ని సందర్భాల్లో స్థానికులు సహాయం చేయలేరు. అలా అని వదిలేస్తే జరిగిన నష్టాన్ని నివారించడం కష్టం. వంట గ్యాస్​ వినియోగించడం, సిలిండర్ల నిర్వహణలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండటం, అవగాహన పెంచుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

నిర్మల్​ జిల్లాకు చెందిన సారంగాపూర్​ మండలంలోని ఆలూర్​లోని అంగన్​వాడీ కేంద్రంలో ఇటీవల వంట చేసేందుకు స్టవ్​ను వెలిగించారు. గ్యాస్​ లీకేజీ వల్ల సిలిండర్ వద్ద మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు సకాలంలో స్పందించడంతో మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. జరగబోయే ప్రమాదాన్ని నివారించగలిగారు.

గ్యాస్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏం చేయాలి? :

  • సిలిండర్లను సులభంగా తీసుకువెళ్లడం కోసం దొర్లిస్తుంటారు. అలా చేయకూడదు.
  • వాల్వ్​కు నష్టం జరగకుండా సిలిండర్లను ఎప్పుడూ నిలువుగానే ఉంచాలి. అలాగే తీసుకువెళ్లాలి.
  • గ్యాస్​ పరిమాణం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం సిలిండర్​ను ఊపడం, పడుకోబెట్టడం చేయడం చాలా ప్రమాదకరం.
  • దీనికి బదులుగా వేడి, గోరువెచ్చని నీటిని సిలిండర్​ పక్క నుంచి పోయాలి.
  • సిలిండర్​లో ద్రవరూపంలో ఉన్న గ్యాస్​ ఉన్న ప్రాంతం చల్లగా ఉంటుంది.
  • ఖాళీ అయిన ప్రదేశం వేడిగా ఉంటుంది. దీంతో గ్యాస్​లో ఎంత మేరకు గ్యాస్ ఉందో తెలిసిపోతుంది.

గ్యాస్ ప్రమాదం గుర్తించాలంటే ఇది చేయాలి :

  • రెగ్యులేటర్ లేదా స్టవ్​ నాబ్​ను ఆన్​ చేయగానే గ్యాస్​ వాసన వస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వెంటనే దానిని ఆఫ్​ చేయాలి.
  • లీక్​లను తనిఖీ చేయడానికి లైటర్లు వాడొద్దు. సబ్బు లేదా సర్ఫ్​ను నీటిలో కలిపి రెగ్యులేటర్, వాల్వ్ చుట్టూ, పైపు పొడవునా ఆ నీటిని పోయాలి. బుడగలు లేదా నురగ వస్తే లీకేజీ ఉన్నట్లని అర్థం. ఏమీ లేకపోతే బాగుందని అర్థం.

లీకేజీ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? :

  • లీకేజీ జరిగినట్లు గుర్తిస్తే ఆందోళనకు గురికావద్దు. రెగ్యులేటర్​ తీసేసి సిలిండర్​కు ఉండే మూతను బిగించాలి.
  • ఒకవేళ గ్యాస్ ఇళ్లంతా వ్యాపించినట్లయితే తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి అదంతా బయటకు వెళ్లేలా చూడాలి. అక్కడ ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లాలి.
  • విద్యుత్​ స్విచ్​లు ఎలా ఉంటే అలానే ఉంచాలి. ఆన్, ఆఫ్​ చేయకూడదు. లైటర్లు, అగ్గిపెట్టెలు, కొవ్వొత్తులు, దీపాలు వంటివి వెలిగించొద్దు.
  • అత్యవసర సహాయం కోసం 108, 101 నంబర్లను సప్రదించాలి. 1906 టోల్ ​ఫ్రీ నంబర్​లో​నూ ఎల్పీజీకి సంబంధించిన లీకేజీ విషయంలో సాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

గ్యాస్​ తీసుకునే ముందు ఇవి తెలుసుకోవాలి :

  • సిలిండర్​పై గడువు తేదీని తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ, బీ, సీ, డీ అనేవి సంవత్సరంలోని త్రైమాసికాలు (12 నెలలకు).
  • ఉదాహరణకు సిలిండర్​పై ఏ - 26 అని ఉంటే 2026 సంవత్సరంలో మొదటి త్రైమాసికం అని అర్థం.
  • ఎప్పుడూ ఐఎస్​ఐ ఆమోదిత పైప్​లనే వాడాలి. వీటిపైనే గడువు తేదీ ముద్రితమై ఉంటుంది. ప్రతి రెండు, మూడేళ్లకొకసారి మార్చడం మంచిది.
  • రాత్రిపూట, ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లినప్పుడు రెగ్యులేటర్​ను ఆఫ్​ చేసి ఉంచాలి.

మీ గ్యాస్​కు కేవైసీ చేయించుకున్నారా : వంట గ్యాస్​ వినియోగంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు అరికట్టడానికి 2023లో కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. గ్యాస్​ వినియోగదారులు ఈ నెల 30లోపు కేవైసీని పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గ్యాస్​ ఏజెన్సీల డీలర్ల ద్వారా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే డీలర్ల వద్ద జనం ఎక్కువ సంఖ్యలో బారులు తీరాల్సిన అవసరం లేదు. మీ కేవైసీని ఇక ఇంటి నుంచే ఫోన్​లో ఈ - కేవైసీ యాప్​ ద్వారా చేసుకోవచ్చు.

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WHAT IS THE IMPORTANCE OF GAS SAFE
గ్యాస్ ప్రమాదాలను ఎలా గుర్తించాలి
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