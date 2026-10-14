ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన ఈడీ - రేపు మరోసారి విచారణ
ED Questioned Avinash Reddy : వైఎస్ వివేకా హత్య కేసుకు సంబంధించి ఈడీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించింది. రూ.40 కోట్ల సుపారీ డీల్పై ముమ్మర దర్యాప్తు కొనసాగిస్తుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:03 PM IST
Avinash Reddy's ED Questioning concluded today : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై బుధవారం వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు దాదాపు ఏడు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా విచారించారు. అయితే ఈ విచారణ అంతటితో ముగియకపోవడంతో, గురువారం మరోసారి తమ ఎదుట హాజరుకావాలని అధికారులు ఆయనకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
రూ.40 కోట్ల సుపారీ, ఆర్థిక లావాదేవీలపై నజర్ : వైఎస్ వివేకా హత్యకు రూ.40 కోట్ల సుపారీ డీల్ కుదిరిందంటూ గతంలో సీబీఐ చేసిన ఆరోపణల ఆధారంగా ఈడీ ప్రస్తుతం లోతైన దర్యాప్తు చేస్తోంది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ హత్యకు ముందు, ఆ తర్వాత జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, హవాలా నిధుల బదిలీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ కేసులోని నిందితులు, వారికి సంబంధించిన వ్యక్తుల బ్యాంక్ ఖాతాలు, నిధుల ప్రవాహాన్ని అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఆరుగురు నిందితుల అకౌంట్లపై ఆరా : ఈ కేసులో ప్రధాన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్, దస్తగిరి, ఉమాశంకర్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి, వైఎస్ భాస్కర్రెడ్డిల ఆర్థిక లావాదేవీల పూర్తి వివరాలను ఈడీ సేకరిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో ఏ-5 నిందితుడిగా ఉన్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డిని కూడా అధికారులు ఇప్పటికే విచారించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల పాత్రపై గతంలో సునీల్ యాదవ్ చేసిన ఆరోపణలపైనా ఈడీ ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
దొరికిన డాక్యుమెంట్లు, నగదు ఆధారంగా విచారణ : ఈ ఏడాది ఆగస్టు 21న ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి నివాసంలో ఈడీ అధికారులు ముమ్మర సోదాలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలో ఆయన నివాసం నుంచి రూ.24 లక్షల నగదుతో పాటు ఒక లాకర్ తాళాన్ని, పలు కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సోదాల్లో లభించిన డాక్యుమెంట్లు, ఆరుగురు నిందితుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగానే ఈ కేసులో ఏ-8గా ఉన్న అవినాష్ రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. గురువారం జరగబోయే రెండో రోజు విచారణలో ఈడీ ఎలాంటి అంశాలను రాబట్టబోతుందనేది ఇప్పుడు రాజకీయ, చట్టపరమైన వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
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