ఏపీలో వైమానిక రంగ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం - ప్రతి 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక విమానాశ్రయం!
కేంద్ర మంత్రి రామ్మోన్నాయుడిని కలిసిన మంత్రి బీసీ జనార్దనరెడ్డి - కొత్త విమానాశ్రయాలకు కేంద్ర అనుమతులపై విజ్ఞప్తి - సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:45 AM IST
Aviation Development In State: రాష్ట్రంలో రాబోయే 20 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విమానయాన రంగాన్ని విస్తృతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం సమగ్ర ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు రాష్ట్ర రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడుల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దనరెడ్డి తెలిపారు. ప్రతి 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక విమానాశ్రయం అందుబాటులో ఉండేలా దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఈ లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారాన్ని కోరుతూ కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్నాయుడిని దిల్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి రాష్ట్ర విమానయాన అభివృద్ధి ప్రణాళిక, భవిష్యత్ రూట్మ్యాప్, పెండింగ్లో ఉన్న అనుమతులపై విస్తృతంగా చర్చించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో కొత్త విమానాశ్రయాల ఏర్పాటు అత్యవసరమని మంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇందుకు అవసరమైన సాంకేతిక, పరిపాలనా అనుమతులను త్వరితగతిన మంజూరు చేయాలని కోరారు. కొత్త విమానాశ్రయాల ద్వారా ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధితో పాటు పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, పర్యాటక రంగాలకు ఊతం లభిస్తుందని వివరించారు.
సర్వీసుల విస్తరణ: ప్రస్తుతం ఉన్న విమానాశ్రయాల నుంచి ప్రాంతీయ, అంతర్రాష్ట్ర విమాన సర్వీసులను మరింత విస్తరించాల్సిన అవసరంపై కూడా సమావేశంలో చర్చించారు. ప్రధాన నగరాలు, పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను దేశంలోని ఇతర నగరాలతో మరింత సమర్థవంతంగా అనుసంధానించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్ర మంత్రిని కోరారు. విమానయాన రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్య మానవ వనరులను తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్రంలో ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎఫ్టీఓ) క్లస్టర్ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. పైలట్ శిక్షణ, విమాన సాంకేతిక విద్య, అనుబంధ సేవల అభివృద్ధికి రాష్ట్రంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని మంత్రి వివరించారు.
పుట్టపర్తిలో ప్రత్యేక ఎయిర్స్ట్రిప్: పుట్టపర్తి సమీపంలో ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (ఏడీఏ) ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ కార్యకలాపాల కోసం ప్రత్యేక ఎయిర్స్ట్రిప్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి ప్రతిపాదించారు. ఈ ఎయిర్స్ట్రిప్ నిర్వహణకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలు, అనుమతులు త్వరగా జారీ చేయాలని కోరారు. ఇది దేశ రక్షణ, విమాన సాంకేతిక పరిశోధనలకు ఉపయోగపడటంతో పాటు రాష్ట్రంలో ఏరోస్పేస్ రంగ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని నదులు, జలాశయాల్లో ప్రతిపాదించిన 10 ప్రాంతాల్లో వాటర్ ఏరోడ్రోమ్ల అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం కోరారు. ఈ ప్రాంతాల్లో సీప్లేన్ సేవలు ప్రారంభించడం ద్వారా పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు వస్తుందని, దూర ప్రాంతాలకు వేగవంతమైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించవచ్చని వివరించారు.
కేంద్ర సహకారం: ప్రభుత్వ–ప్రైవేటు భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హెలిపోర్టుల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు, విపత్తు నిర్వహణ, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అవసరాల దృష్ట్యా హెలిపోర్టుల విస్తరణ కీలకమని తెలిపారు. జాయింట్ వెంచర్లతో పాటు ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం (ఆర్సీఎస్) కింద స్థానిక విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై కూడా సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రాన్ని విమానయాన రంగంలో దేశంలోనే కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉన్న అవకాశాలను మంత్రి కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన అంశాలను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు హామీ ఇచ్చినట్లు మంత్రి బీసీ జనార్దనరెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్ర విమానయాన రంగ అభివృద్ధికి అవసరమైన సహకారం అందించేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.
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