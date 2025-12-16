ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 4:00 PM IST

Aviation and Aerospace EduCity Near Bhogapuram of Visakhapatnam : విశాఖను ఐటీ కారిడార్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు కంకణం కట్టుకున్న కూటమి సర్కారు మరో కీలక ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మిస్తున్న భోగాపురం ప్రాంతాన్ని తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా నిలపనుంది. దీనిలో భాగంగా విజయనగరం-విశాఖపట్నం సరిహద్దుల్లో దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది.

దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సిటీ మన విశాఖలో (ETV)

విశాఖలో మరో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ ఏర్పాటుకు నాంది పడింది. దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్ ఎడ్యు సిటీకి జీఎంఆర్​ గ్రూప్‌, మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్‌ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఇది రాడిసన్‌ బ్లూ రిసార్టులో రాష్ట్ర మంత్రి లోకేశ్‌ సమక్షంలో జరిగింది. విశాఖ వేదికగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గోవా గవర్నర్‌ అశోక్‌గజపతి రాజు, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహనాయుడు, శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ప్రథమస్థానంలో ఉంచే బాధ్యత మాదని లోకేశ్​ చెప్పారు. ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేది మా లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. 99 పైసలకు భూములిస్తామంటే చాలామంది ఎగతాళి చేశారని ఆ నిర్ణయంతో కాగ్నిజెంట్‌, టీసీఎస్‌ వచ్చాయని వంద రోజుల్లో కనీసం మరో రెండు ఐటీ కంపెనీలు తీసుకొస్తామని చెప్పారు

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అందంగా సిద్ధం చేస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు అన్నారు. వచ్చే నెలలో ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రాజెక్టు ప్రారంభ కార్యక్రమంలో రామ్మోహన్‌నాయుడు మాట్లాడారు.

'వచ్చే ఏడాది జూన్‌ నాటికి ఎయిర్‌పోర్టును ప్రారంభించాలనుకున్నామని కానీ ఒక నెల ముందుగానే అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు. ఎడ్యుసిటీ ఉంటే ఎన్నో విద్యాలయాలు, యూనివర్సిటీలు పెట్టుకోవచ్చన్నారు. ఏవియేషన్‌ రంగంలో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇది ఉపకరిస్తుంది.' -కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు

జీఎంఆర్‌-మాన్సాస్‌ ఎడ్యు సిటీ : అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మిస్తున్న భోగాపురం ప్రాంతాన్ని తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా ప్రభుత్వం నిలపనుంది. దీనిలో భాగంగా విజయనగరం-విశాఖపట్నం సరిహద్దుల్లో దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది. గోవా గవర్నర్, మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్‌ ఛైర్మన్‌ పూసపాటి అశోక్‌ గజపతిరాజు, జీఎంఆర్‌ గ్రూప్‌ సంస్థల ఛైర్మన్‌ గ్రంధి మల్లికార్జునరావు ఈ ప్రాజెక్టులో కీలకం కానున్నారు. దీనికి జీఎంఆర్‌-మాన్సాస్‌ ఎడ్యు సిటీ ప్రాజెక్ట్‌గా నామకరణం చేశారు.

ఎన్టీఆర్ హయాంలో ఉత్తరాంధ్రకు గుర్తింపు - చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధి : ఈ ఏవియేషన్ వర్సిటీ రాకతో ఇంటర్నేషనల్ శిక్షణ పొందవచ్చని విజయనగరం ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి అన్నారు. ఇలాంటి గొప్ప సాంకేతిక విద్యాసంస్థ మన ప్రాంతానికి రావడం ఎంతో సంతోషమని తెలిపారు. గంటా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడంలో సీఎం ముందుంటారన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు మూలకేంద్రంగా యూనివర్సిటీ పని చేస్తుందని వివరించారు. ఇటీవలే విశాఖలో 9 ఐటీ కంపెనీలకు శంకుస్థాపనలు జరిగాయన్నారు. సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు ఉత్తరాంధ్రకు మహర్దశ పట్టిందన్నారు. ఎన్టీఆర్ హయాంలో ఉత్తరాంధ్రకు గుర్తింపు వచ్చిందని, నేడు మళ్లీ చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధి వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. రాజకీయాలు ఉండాలిగానీ అభివృద్ధి సమయంలో అందరూ కలవాలని, పూసపాటి కుటుంబం విద్యాభివృద్ధికి ఆస్తులు ధారాదత్తం చేసిందని వివరించారు. ఇంత చేసినా ప్రచారం చేసుకోని గొప్ప సంస్కారం వారి ఔన్నత్యమని అయ్యన్నపాత్రుడు కొనియాడారు.

దేశంలోని తొలిసారి ఏవియేషన్ శిక్షణ కేంద్రం మొదలవుతోందన్నారు. ఏవియేషన్ రంగంలో నైపుణ్యం ఉన్నవారి కొరత ఉందని, కేవలం మన దేశంలోనే కాదు ఇతర దేశాల్లోనూ మంచి ఉపాధి అవకాశాలున్నాయని జీవీఎస్‌ రాజు పేర్కొన్నారు.

