గచ్చిబౌలికి వెళితే చెవుల్లో మోత తప్పదు - కలవరపెడుతున్న పీసీబీ రిపోర్ట్
గతంలో హైదరాబాద్లో సున్నితమైన ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన హెచ్సీయూ - నేడు సగటు శబ్ద తీవ్రత 70 డెసిబుల్స్ కంటే ఎక్కువగా నమోదు - వెల్లడించిన పీసీబీ తాజా నివేదిక
Published : August 9, 2026 at 1:09 PM IST
Noise Level at HCU Gachibowli Exceeds 70 Decibels : హైదరాబాద్ నగరంలో సున్నితమైన ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన హెచ్సీయూ గచ్చిబౌలి అందుకు విరుద్ధంగా మారింది. ఈ ప్రాంతంలో సగటు శబ్ద తీవ్రత 70 డెసిబుల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిబంధనల ప్రకారం సైలెన్స్ ప్రాంతాల్లోని శబ్దం పగటి సమయంలో 50 డెసిబుల్స్, రాత్రి పూట 40 డెసిబుల్స్ మాత్రమే ఉండాలి. కానీ స్థిరంగా 70 డెసిబుల్స్గా ఈ ప్రాంతంలో నమోదవుతుంది. అంటే ప్రభుత్వం అనుమతించిన పరిమితి కంటే 40 శాతం అదనంగా శబ్దం వెలువడుతోందని పీసీబీ వెల్లడించిన తాజా నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
విచక్షణా రహితంగా హారన్ వినియోగం : ఐటీ కారిడార్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేసే ప్రధాన రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనదారులు విచక్షణా రహితంగా హారన్ వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో శబ్ద స్థాయి నానాటికీ పెరుగుతోంది. హెచ్సీయూ పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్న బహుళ అంతస్తుల భవనాల నిర్మాణాలు, భారీ యంత్రాల వాడకం, ఐటీ కంపెనీల విస్తరణ పనులవల్ల సమస్య వాహనదారులు హరన్ మోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
శబ్ద తీవ్రతతో నష్టాలు : నిరంతరం 70 డెసిబుల్స్ కంటే అధికంగా శబ్దం వింటున్న వ్యక్తుల్లో ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది. అదనంగా చిరాకు, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు రోజు రోజుకూ పెరుగుతాయి. వీటితో పాటు నిద్రలేమి, రక్తపోటు పెరగడం, గుండె లయ తప్పడం వంటి రుగ్మతలు తలెత్తుతాయి. దీర్ఘకాలం పాటు ఈ తరహాలో శబ్ద తీవ్రతకు గురికావడంతో తాత్కాలిక వినికిడి లోపం ఏర్పడొచ్చు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో శాశ్వతంగా వినికిడి శక్తి దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. శబ్ద తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో హెచ్సీయూ ప్రాంతంలోని పక్షులు, వన్యప్రాణులు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి.
దెబ్బతింటున్న నిద్ర సమయం : ట్రాఫిక్ నుంచి వెలవడిన ప్రతి 10 డెసిబుల్స్ శబ్దానకి గుండెపోటు, స్ట్రోక్, మధుమేహం వంటి అనేక హృదయ సంబంధ వ్యాధులు పెరిగే ప్రమాదం 3.2 శాతం అధికంగా ఉంది. ప్రధానంగా రాత్రి సమయాల్లో ట్రాఫిక్ నుంచి వచ్చే శబ్దం ప్రజల నిద్ర సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంతేగాక రక్త నాళాల్లో ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. తద్వారా మెదడు వాపు, అధిక రక్తపోటు వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఇలా చేస్తేనే : హెచ్సీయూ నమోదు కేంద్రం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని 'నో హారన్ జోన్'గా ప్రకటించాలి. ప్రజల అవగాహన కోసం బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా చెట్లను పెంచాలి. సహజసిద్ధమైన శబ్ద నిరోధకాలుగా చెట్లు పనిచేస్తాయి. శబ్ద తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలు, జంక్షన్లలో 'నాయిస్ బారియర్స్'ను ఏర్పాటు చేయాలి. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి హారన్లు వినియోగించే వాహనదారులపై, సైలెన్స్ జోన్ పరిధిలో రాత్రి 10 దాటాక లౌడ్ స్పీకర్లు వాడే వారిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించాలి. వారికి భారీ జరిమానాలు విధించాలి.
సైకిళ్లు, ప్రజా రవాణాను వినియోగించాలి : సాధారణంగా రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాల నుంచి వచ్చే శబ్దం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని అదుపు చేసేందుకు వాహనదారులు డ్రైవింగ్ వేగాన్ని తగ్గించడం, తక్కువ శబ్దం వచ్చే టైర్ల వినియోగాన్ని పెంచడం వల్ల ట్రాఫిక్లో శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు. అలాగే ప్రజలంతా సొంత వాహనాలు వినియోగించడంతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీన్ని తగ్గించేందుకు వీలైనంతవరకు సైకిళ్లు, ప్రజా రవాణాను వినియోగించాలి. దీంతో ట్రాఫిక్ సమస్య, శబ్ద తీవ్రత తగ్గుతాయి.
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