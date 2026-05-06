సమ్మర్ స్పెషల్ ఆవకాయకు ధరల ఘాటు - ఇబ్బంది పడుతున్న తయారీదారులు
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సుమారు 10 లక్షల కుటుంబాలు సరాసరిన 50 లక్షలకుపైగా మామిడితో ఆవకాయ - ముడిసరకు ధరలు పెరగడంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న తయారీదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 1:26 PM IST
Increased Prices In Mango Pickle Raw Materials : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన సంప్రదాయ వంటకం 'ఆవకాయ' మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. వేసవి కాలం ప్రారంభమయ్యే సరికి మామిడి పండ్ల సీజన్ మొదలవడంతో, ప్రతి ఇంటిలో ఆవకాయ తయారీ సందడి నెలకొంటోంది. మొదటి నుంచి అంతటి వైభవం ఉన్న ఆవకాయ పెట్టుకునేందుకు ఈ సంవత్సరం ముడిసరకులు కాస్త ప్రియంగా ఉన్నాయనే చెప్పాలి.
గతేడాదితో పోలిస్తే ధరలు అధికం : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటికే అనేక మంది ఆవకాయ తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. తయారీ పరిశ్రమల్లోనూ పచ్చళ్లు ఘుమఘుమలాడుతున్నాయి. ఆవకాయకు పులుపు ఉన్న మామిడికాయలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. సంవత్సరంపాటు నిల్వ ఉండేలా పచ్చడి పెట్టుకోవాలంటే కొత్తపల్లి కొబ్బరి వంటి రకాలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఆయా రకాల వంద కాయలు దాదాపు రూ.1,500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు పలుకుతున్నాయి. నాణ్యత ఉన్న ఎండుమిర్చి (లావు) కిలో గత సంవత్సరం రూ.350 ఉండగా, ప్రస్తుతం దాని ధర రూ.400 ఉంది. సన్నమిర్చి గతేడాది రూ.150 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.230కు చేరింది. వెల్లుల్లి రూ.80 నుంచి రూ.150, వేరుశనగ నూనె రూ.160 నుంచి రూ.179కు పెరిగింది. జీలకర్ర ఒక్కటి మాత్రం రూ.350 నుంచి రూ.275కు తగ్గింది. ఇలా ముడిసరకు ధరలు పెరగడంతో సామాన్యుడికి కాస్త ఇబ్బందికర పరిస్థితి నెలకొంది.
50 లక్షలకుపైగా మామిడితో ఆవకాయ : ఆత్రేయపురం మండలంలోని నార్కెడుమిల్లి, ఆత్రేయపురం, అంకంపాలెం, ఉచ్చిలి, లొల్ల, ర్యాలి తదితర గ్రామాల్లో పచ్చళ్ల తయారీ ఆలంబనగా చేసుకుని వందలాది కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. సీజన్ కావడంతో ప్రస్తుతం వారంతా అనేక రకాల పచ్చళ్ల తయారీలో బిజీగా ఉన్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సుమారు 10 లక్షల కుటుంబాలు సరాసరిన 50 లక్షలకుపైగా మామిడికాయలు వినియోగించి ప్రతి సంవత్సరం ఆవకాయ పెడుతుంటారని పచ్చడి తయారీదారులు చెబుతున్నారు.
అయితే ఆవకాయ అనేది మామిడి, ఆవాలు, మిరపపొడి, నూనెతో పాటు ఇతర మసాలాలతో తయారు చేసే ప్రత్యేకమైన ఊరగాయ అనే విషయం మనకి తెలుసు. దీని ప్రత్యేక రుచి, నిల్వ కాలం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా సంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే ఆవకాయ తయారీ కొనసాగుతుండగా, పట్టణాల్లో మాత్రం రెడీమేడ్ ఆవకాయకు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. కొంతమంది వ్యాపారులు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఆవకాయ విక్రయిస్తూ ఈ సీజన్లో మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, ఆవకాయలో ఉపయోగించే ఆవాలు జీర్ణక్రియకు ఎంతో సహాయపడతాయి. అయితే అధికంగా తీసుకుంటే ఉప్పు, మసాలా కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. మొత్తానికి ఆవకాయ కేవలం ఒక ఊరగాయ మాత్రమే కాకుండా తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
