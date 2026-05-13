వేసవిలోనూ పిడుగుల భయం - 'మేఘదూత్', 'దామిని' యాప్లతో శ్రీరామరక్ష
Apps For Thunderstorms - వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం - ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుల సమయంలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు - యాప్లతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశం
Published : May 13, 2026 at 2:02 PM IST
Available Apps And Precautions For Thunderstorms : అకాల వర్షాలు అన్ని విధాలా హానికరమని తరచుగా చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే, ఈ వర్షాలతో పాటు సాధారణంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు అలాగే పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఫలితంగా కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాకుండా, మూగ జీవాలు కూడా ఈ పరిస్థితులకు బలైపోతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ వర్షాలు తరచుగా వేసవి కాలంలోనే సంభవిస్తుంటాయి. అంటే సరిగ్గా పంటలు కోతకు సిద్ధంగా ఉండే సమయం పడుతుంటాయి. దీనవల్ల రైతులు తరచుగా భారీ ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూస్తుంటారు.
రైతులకు తీవ్ర ప్రమాదం : రైతులు తమ పంటలను సంరక్షించుకోవడానికి తరచుగా పొలాలకు వెళ్తుంటారు. వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు వర్షం మొదలైతే, సాధారణంగా దగ్గరలో ఉన్న చెట్ల కింద లేదా పూరి గుడిసెల కింద తలదాచుకుంటారు. అయితే, వాస్తవానికి పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలు సరిగ్గా ఇవే. ఈ విషయంపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది పిడుగుల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిని గుర్తించి, ప్రభుత్వం వివిధ సంస్థల సహకారంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండటానికి ప్రణాళిక వేసింది. ఇటువంటి సమయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి సహాయపడేలా అనేక మొబైల్ యాప్లను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం, ఈ యాప్లు వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
అందుబాటులోకి 'మేఘదూత్' యాప్ : ఈ యాప్ను భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎమ్డీ), భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి (ఐకార్) సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ యాప్ అందించే ముఖ్య ప్రయోజనాలు ఇవే. ఈ యాప్ ద్వారా, వినియోగదారులు వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన ముందస్తు సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఇది వర్షపాత అంచనాలు, ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలు, గాలి దిశ అలాగే వేగం, తేమ స్థాయిల వంటి నిర్దిష్ట వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ యాప్ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించడానికి, వినియోగదారులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలోని 'గూగుల్ ప్లే స్టోర్'ను సందర్శించి, ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి వినియోగించుకోవడానికి, వినియోగదారులు తమ మొబైల్ నంబర్, రాష్ట్రం, జిల్లా గ్రామ పంచాయతీ వంటి వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
'దామిని'యాప్ : ఈ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు ఉరుములు, మెరుపులు పిడుగులు పడే ప్రమాదానికి సంబంధించిన ముందస్తు సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఇది ప్రమాదం సంభవించడానికి 30 నిమిషాల ముందే స్పష్టమైన హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంది. పిడుగు పడే అవకాశం ఉన్న నిర్దిష్ట 500 మీటర్ల పరిధిని ఈ యాప్ గుర్తించి ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇటువంటి హెచ్చరిక అందిన వెంటనే, వినియోగదారులు అప్రమత్తమై, ఆ ప్రదేశం నుండి సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తక్షణమే వెళ్లిపోవాలి. ఈ యాప్ను ఐఐఎమ్, ఎర్త్ సిస్టమ్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంస్థలు సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. యాప్ను ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు :
- ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడుతున్నప్పుడు చెట్ల కింద నిలబడవద్దు.
- అలాంటి సమయాల్లో మీ మొబైల్ ఫోన్ను ఉపయోగించవద్దు. అలాగే, ఎలాంటి కాల్స్ చేయవద్దు లేదా స్వీకరించవద్దు.
- ఉరుములతో కూడిన తుఫాను వస్తుంటే, ముందుగానే టెలివిజన్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, వాటి కనెక్షన్ తీసివేయండి. అలాగే, వాటికి సురక్షితమైన దూరం పాటించండి.
- వర్షంలో మీరు రేకుల షెడ్డు కింద ఆశ్రయం తీసుకుంటే, దాని ఇనుప ఆధారపు కడ్డీలపై వాలవద్దు.
- విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండటం అత్యంత అవసరం.
- ఎత్తైన భవనాలు లేదా ఇళ్లను నిర్మించేవారు మెరుపు నిరోధక తీగలను (లైట్నింగ్ కండక్టర్లు) సరైన ఎర్తింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి. దీనివల్ల, ఒకవేళ మెరుపు దాడి జరిగినా, వ్యవస్థలోని రాగి తీగ విద్యుత్ ఆవేశాన్ని సురక్షితంగా నేరుగా భూమిలోకి మళ్లిస్తుంది.