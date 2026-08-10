గాంధీలో ఆధునిక హార్ట్ లంగ్ మిషన్ అందుబాటులోకి - రూ.లక్షల్లో ఖర్చయ్యే చికిత్స ఇకపై ఉచితం
పేషెంట్కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆక్సిజన్ సరఫరా - సులభంగా క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్సలు చెయ్యొచ్చంటున్న వైద్యులు - పేద రోగులకు సంజీవనిగా మారనున్న నూతన యంత్రం
Published : August 10, 2026 at 1:08 PM IST
Modern Heart-Lung Machine In Gandhi : పేదలకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులే దేవాలయల్లాంటివి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి చూపించుకునే స్థోమత లేక సర్కారు దవాఖాన్లనే నమ్ముకుని బతుకుతుంటారు. నొప్పి, రోగం ఏం వచ్చినా అక్కడికే వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో వారికేదైన పెద్దరోగం వచ్చిందంటే చాలు ఇక ఆశలు వదులుకుంటారు. ఎందుకంటే రూ.లక్షలు ఖర్చు చేసేంత డబ్బు వారి దగ్గర ఉండదు. కొన్ని జబ్బులకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా నయం చేసేందుకు వీలుండదు. ఆ జబ్బుకు అందించే చికిత్స ఆధునికతతో కూడుకున్నదై ఉంటుంది. అలాంటి ఆధునిక చికిత్సలు కేవలం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లోనే జరుగుతుంటాయి.
అయితే గుండె, ఊపిరితిత్తుల వంటి క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్సల సమయంలో ఆధునిక హార్ట్ లంగ్ మిషన్ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైంది. అయితే ఇందుకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో రూ. లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పేదలకు ఉచితంగా గాంధీ ఆసుపత్రిలో రూ.3 కోట్ల విలువైన ఆధునిక హార్ట్ లంగ్ మిషన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో రోగులకు సులభంగా వైద్యులు చికిత్సలు షురూ చేశారు. ఈ యంత్రం పేషెంట్లకు సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.
రోగుల తాకిడి ఎక్కువే : గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రతి రోజూ కార్డియాలజీ, కార్డియో థోరాసిక్ ఓపీలకు రోగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొందరు చిన్న పిల్లలకు పుట్టుకతోనే గుండెకు రంధ్రాలు ఉంటడంతో ఆసుపత్రిలో చేరుతారు. అత్యవసరం విభాగం కింద ఎంతో మంది వస్తుంటారు. ఆ సమయంలో రూ.లక్షలు ఖర్చయ్యే ఈ ఆధునిక చికిత్సలు లేకపోవడంతో కొందరు అక్కడే కన్నుమూస్తుంటారు. ఇక నుంచి అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఉండదని వైద్యులు అంటున్నారు. ఎంత పెద్ద చికిత్సనైనా ఈ యంత్రం సాయంతో సులభంగా చేయవచ్చని వివరించారు. సర్జరీ సమయంలో మెదడు, మూత్రపిండాలు, కాలేయం వంటి ప్రధాన అవయవాలకు ఆక్సిజన్ను ఈ యంత్రం ద్వారా అందించవచ్చని అంటున్నారు.
ఈ సమస్య ఉన్న రోగులకు ఉపయోగం : సాధారణంగా గుండెకు సంబంధించిన సర్జరీలు ఏవైనా చేసినప్పుడు గుండె కొట్టుకోవడాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు. ఆ సమయంలో పేషెంట్కు రక్తాన్ని సరఫరా చేసేందుకు ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది శరీరంలోని చెడు రక్తాన్ని బయటకు తీసి ఆక్సిజనేషన్ చేస్తుంది. ఈ యంత్రంలో ఉండే కృత్రిమ ఊపిరితిత్తులు రక్తంలో నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగిస్తాయి. పంప్ ద్వారా శుద్ధి చేసిన ఆక్సిజన్ ఉన్న రక్తాన్ని శరీరంలోకి పంపి రోగి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది.
ఈ యంత్రంతో ఉపయోగాలివే :
- ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతిన్నప్పుడు వెంటిలేటర్ కూడా పనిచేయని పరిస్థితిలో రోగికి శ్వాస అందించి సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.
- గుండె మార్పిడి, ఊపిరితిత్తులు మార్పిడి సమయంలో కూడా ఇదే యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
- కొందరు చిన్న పిల్లలు, పెద్దల్లో గుండె రంధ్రాలు (ఏఎస్డీ, వీఎస్డీ)ను సరిచేసే శస్త్రచికిత్సల్లో దీన్ని వాడతారు.
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