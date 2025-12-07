చిన్న బోల్ట్ నుంచి భారీ పొక్లెయిన్ వరకు - ఆ రోడ్డులో అడుగుపెడితే సర్వం దొరుకుతాయి
శ్రీకాకుళం నగరంలోని పెద్దపాడు రోడ్డులో విస్తరిస్తున్న ఆటోమొబైల్ రంగ సేవలు - 20 ఏళ్లలో మారిన ముఖచిత్రంపై ప్రత్యేక కథనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 7:54 PM IST
Srikakulam Peddapadu Road Transforms Business Hub: మీరు కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? లేటెస్ట్ మోడల్ బైక్ తీసుకోవాలని ఉందా? వ్యవసాయానికి ట్రాక్టర్ కావాలా? లేదా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇనుము, సిమెంట్ కావాలా? మీ అవసరం ఏదైనా, వెళ్లాల్సిన అడ్రస్ మాత్రం ఒక్కటే. అదే శ్రీకాకుళం నగరంలోని పెద్దపాడు రోడ్డు! చిన్న బోల్ట్ దగ్గరి నుంచి కొండలను పిండి చేసే భారీ పొక్లెయిన్ల వరకు ఇక్కడ సర్వం లభిస్తాయి. ఒకప్పుడు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం నేడు ఉత్తరాంధ్రలోనే కీలక వ్యాపార కేంద్రంగా మారింది. వేల మందికి ఉపాధినిస్తూ సిక్కోలు ఆటోనగర్గా రూపుదిద్దుకుంది.
ఒకే ఒక హోటల్, చుట్టూ పొలాలు: సరిగ్గా 20 ఏళ్ల వెనక్కి వెళ్లి చూస్తే ఈ ప్రాంతం ఇలా ఉండేది కాదు. రామలక్ష్మణ కూడలి వద్ద ఒక చిన్న హోటల్ మాత్రమే ఉండేది. అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్తే చుట్టూ పచ్చని పొలాలు కనిపించేవి. అక్కడో ఇక్కడో ఒకట్రెండు ఆటోమొబైల్ దుకాణాలు దర్శనమిచ్చేవి. బైక్ రిపేర్ వస్తే చాలు, వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపించేవి. విడిభాగాల కోసం నగరంలోని పెద్దబరాటం వీధికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. లేదా దీపమహల్ దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక మార్వాడీ షాపును ఆశ్రయించాల్సి ఉండేది. స్పేర్ పార్ట్స్ దొరక్కపోతే విజయవాడ నుంచో, రాజమహేంద్రవరం నుంచో పార్శిల్ వచ్చేవరకు రోజుల తరబడి ఎదురుచూడక తప్పేది కాదు.
కాసుల గలగల, కార్ల ధగధగ: కాలం మారింది. పెద్దపాడు రోడ్డు రాత మారింది. ఇప్పుడు ఆ రోడ్డులో అడుగుపెడితే కార్పొరేట్ లుక్ కనిపిస్తోంది. దేశంలోని అన్ని ప్రముఖ కంపెనీల కార్ల షోరూంలు ఇక్కడే కొలువుదీరాయి. ద్విచక్ర వాహనాల షోరూంలు వరుస కట్టాయి. మెకానిక్ షెడ్లు రెట్టింపయ్యాయి. వ్యవసాయానికి అవసరమైన పనిముట్లు, మోటార్లు ఇక్కడే దొరుకుతున్నాయి. ఇనుము, సిమెంట్, హార్డ్వేర్, పెయింట్స్ ఇలా నిర్మాణ రంగానికి కావాల్సిన ప్రతి వస్తువూ అందుబాటులో ఉంది. ఒకప్పుడు చిన్న రిపేర్ కోసం విజయవాడ దాకా వెళ్లేవారు. ఇప్పుడు ఆ అవసరమే లేదు. అన్ని రకాల సర్వీసింగ్లు ఇక్కడే క్షణాల్లో అయిపోతున్నాయి.
10 వేల మందికి జీవనాడి: ఈ రోడ్డు కేవలం వ్యాపారానికే కాదు, వేల కుటుంబాల ఆకలి తీరుస్తోంది. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు 10 వేల మంది ఇక్కడ ఉపాధి పొందుతున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్ల రిపేర్లు చేస్తూ ఎందరో మెకానిక్లు స్థిరపడ్డారు. షోరూంలలో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, మేనేజర్లు, అకౌంటెంట్లుగా యువత పని చేస్తున్నారు. సరుకు ఎత్తే కళాసీలు (హమాలీలు), వాచ్మెన్లు, సెక్యూరిటీ గార్డులు ఇక్కడే బతుకుతున్నారు. వీరి కోసం వెలిసిన టీ కొట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, వెల్డింగ్ షాపులు, బ్యాటరీ షాపులు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
ఎందుకింత క్రేజ్?: శ్రీకాకుళంలో ఎన్నో ప్రాంతాలు ఉన్నా, వ్యాపారులు పెద్దపాడు రోడ్డుకే ఎందుకు ఓటు వేస్తున్నారు? జాతీయ రహదారికి అత్యంత సమీపంలో ఉండటం ప్రధాన కారణం. సరుకు రవాణా సులువుగా జరుగుతుంది. భారీ లారీలు రావడానికి ఇబ్బంది ఉండదు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా వ్యాపార కార్యకలాపాలు సాగించుకోవడానికి రోడ్డు వెడల్పుగా ఉండటం కలిసొచ్చింది. మొత్తానికి ఒకప్పుడు చిన్న మలుపుగా ఉన్న పెద్దపాడు రోడ్డు, నేడు ఉపాధికి ఊపిరిగా, వ్యాపారానికి అడ్డాగా నిలుస్తోంది.
ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న వ్యాను - శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నలుగురు మృతి
శ్రీకాకుళం తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లాదేశ్ పడవ - కేసు నమోదు చేస్తామన్న మెరైన్ సీఐ