రిజిస్ట్రేషన్ రోజే మ్యుటేషన్! - ఆటోమేటిక్ విధానంతో ప్రజలకు తప్పిన అవస్థలు
5 నెలల్లో 23వేల ఆస్తుల్లో యజమానుల పేర్లు మార్పు - నగరపాలక కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండానే మ్యుటేషన్ పూర్తి - నగరపాలక సంస్థల్లో అక్రమ వసూళ్లకు, ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లకు అడ్డుకట్ట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 7:39 PM IST
Automatic Mutation System In State : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకు నగరపాలక సంస్థల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘ఆటోమేటిక్ మ్యుటేషన్ సిస్టం’తో మంచి ఫలితాలొస్తున్నాయి. వాణిజ్య భవనాల నుంచి ఫ్లాట్ల వరకు, ఖాళీస్థలాల నుంచి ఇళ్ల వరకు క్రయవిక్రయాలపై రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు నగరపాలకసంస్థ దస్త్రాల్లో పేరు మార్పూ అదేరోజు జరిగిపోతోంది. గత ఐదు నెలల్లో దాదాపు 23వేల మ్యుటేషన్లు ఇలా ఆటోమేటిగ్గా జరిగిపోయాయి.
అక్రమ వసూళ్లకు అడ్డుకట్ట : సుపరిపాలనలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆటోమేటిక్ మ్యుటేషన్ సిస్టంతో ప్రత్యేకించి నగరపాలక సంస్థల్లో అక్రమ వసూళ్లకు, ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ల తర్వాత పేరు మార్పు ప్రక్రియలో జాప్యానికి తెరపడింది. గతంలో సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం ఫ్లాట్ కొనుగోలుదారులు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ఆస్తిపన్ను దస్త్రంలో పేరు మార్పునకు దరఖాస్తు చేసేవారు. అక్కడి సిబ్బంది మ్యుటేషన్ ఫీజుతోపాటు అదనపు మొత్తాలను కూడా వసూలు చేసేవారు. వారు అడిగినంత ఇవ్వకపోతే మాత్రం కచ్చితంగా పేరు మార్పులో తీవ్ర జాప్యం చేసేవారు.
రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు అనుసంధానం : కానీ కొత్త విధానంలో నగరపాలక సంస్థల్లో డేటాను స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు అనుసంధానం చేశారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేయగానే మ్యుటేషన్ ప్రక్రియను పూర్తిచేస్తున్నారు. ఆస్తిపై నగరపాలక సంస్థకు బకాయిలేమీ లేకపోతే మ్యుటేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ ఒకేరోజు జరిగిపోతున్నాయి. ఖాళీ స్థలాలపై పన్ను (వీఎల్టీ), తాగునీటి, ఆస్తిపన్ను, సివరేజ్ ఛార్జీల బకాయిలు ఉంటే వాటిని చెల్లించాకే మ్యుటేషన్ పూర్తిచేస్తున్నారు.
5 నెలల్లో రూ.8 కోట్ల ఆదాయం : ఆటోమేటిక్ సిస్టం ప్రవేశపెట్టిన కేవలం ఐదు నెలల్లోనే మ్యుటేషన్కి సంబంధించి పుర, నగరపాలక సంస్థలకు సుమారు రూ.8 కోట్లు వచ్చింది. మ్యుటేషన్ ఫీజులు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నుంచి మున్సిపల్ ఖాతాకు జమయ్యేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.
జాప్యంపై దృష్టి సారించాలి : కొత్త ఫ్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్లు అయ్యాక వాటికి ఆస్తిపన్ను కోసం ఎసెస్మెంట్ నంబర్ల కేటాయింపులో జాప్యాన్ని నిరోధించేందుకు పట్టణాభివృద్ధి, పురపాలక శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఖాళీ స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్ల అనంతరం వాటికి వీఎల్టీ విధింపులోనూ జాప్యమవుతోంది. నగరపాలక సంస్థల అధికారులు 15 రోజుల్లోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలి. చాలాచోట్ల నెలరోజులైనా కొత్త ఎసెస్మెంట్ నంబర్లు కేటాయించట్లేదు. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గడువులోగా ఇటువంటివి పరిష్కారమయ్యేలా స్పెషల్డ్రైవ్ను నిర్వహిస్తున్నామని పురపాలక శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.
మ్యుటేషన్ సిస్టం ఫలితం : విజయవాడకు చెందిన చైతన్య అనే వ్యక్తి రెండు నెలల క్రితం సుబ్బారావు దగ్గర ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసుకొని, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న అదేరోజు మున్సిపల్ రికార్డుల్లో చైతన్య పేరుతో మారిపోయింది. "ఆటోమేటిక్ మ్యుటేషన్ సిస్టం" ఫలితమే ఇది. ఇదే పని కోసం ఐదు నెలల క్రితం వరకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగేవారు. మ్యుటేషన్ ఫీజుతోపాటు అదనపు చెల్లింపులు కూడా తప్పేవి కావు. గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత కొనుగోలుదారులు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ఆస్తిపన్ను దస్త్రంలో పేరు మార్పునకు దరఖాస్తు చేసేవారు. అయితే దీనికి మ్యుటేషన్ ఫీజుతోపాటు అదనపు మొత్తాలను కూడా సిబ్బంది వసూలు చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఇటువంటి సమస్య లేదు.
