ఇక నుంచి ఆటోమేటిక్‌గా జరిమానాలు - కొత్త టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్న రవాణా శాఖ

రహదారి భద్రతకు నూతన కార్యాచరణ - జరిమానాలు ఆటోమేటిక్‌గా - వాహనాల ఫిట్‌నెస్‌ కూడా- రవాణాశాఖ నిర్ణయం

Automatic Fines on Traffic Violations in Telangana
Automatic Fines on Traffic Violations in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Automatic Fines on Traffic Violations in Telangana : రాష్ట్రంలో రహదారి భద్రత, నిబంధనల అమలు, వాహనాల తనిఖీలు వంటి అంశాలను మరింత కట్టుదిట్టంగా నిర్వహించాలనే సంకల్పంతో రవాణాశాఖ కొత్త కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది. డిసెంబరు నుంచి మార్చి వరకు నాలుగు నెలలు ప్రత్యేక చర్యలు అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. భద్రతా ప్రమాణాల పెంపు, సాంకేతిక వినియోగం, అవినీతి తగ్గింపు, పర్యవేక్షణలో పారదర్శకత వంటి అంశాలపై దృష్టిసారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రమాదాల తగ్గింపు, ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ, డ్రైవర్లలో బాధ్యతా గుణం పెంపు లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపడుతున్నారు.

ఈ-ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ వ్యవస్థ : కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిలో నిబంధనల అతిక్రమణలు పెరుగుతుండటంతో, మానవ వనరులపై మాత్రమే ఆధారపడే పద్ధతులు సక్రమంగా పని చేయడం కష్టం అవుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రవాణాశాఖ ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారిత "ఈ-ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్" వ్యవస్థను మరింత బలపరచాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని 100 ముఖ్య ప్రాంతాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ పరికరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవి బ్లాక్‌స్పాట్లు, రద్దీ కారిడార్లు, అధిక వేగంతో వాహనాలు ప్రయాణించే రోడ్లపై వాహనాల ఉల్లంఘనలను ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తిస్తాయి.

సిగ్నల్ జంపింగ్‌, ఓవర్‌స్పీడ్‌, ట్రిపుల్ రైడింగ్, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం, నంబర్ ప్లేట్ లోపాలు వంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన ఆధారాలను ఈ పరికరాలు రియల్ టైమ్‌లో నమోదు చేస్తాయి. ఈ వ్యవస్థ అమలులోకి వస్తే, మానవ తప్పిదాలు తగ్గి, అవినీతికి అవకాశాలు లేకుండా పారదర్శకంగా జరిమానాలను విధించవచ్చు.

వాహనాల ఫిట్‌నెస్‌ - ఆటోమేషన్‌తో కొత్త దశ : రాష్ట్రంలో వాహనాల ఫిట్‌నెస్ పరీక్షలపై గత కొంతకాలంగా వివిధ విమర్శలు వచ్చాయి. మానవ ప్రమేయం అధికంగా ఉండటం, అవినీతికి అవకాశం ఉండటం, పర్యవేక్షణ లోపాలు వంటి సమస్యలు ఫిట్‌నెస్ వ్యవస్థపై ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు, రవాణాశాఖ ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఇవీ ప్రత్యేక సాంకేతిక పరికరాలతో వాహనాల స్థితిని డిజిటల్‌గా పరీక్షిస్తాయి. బ్రేక్ వ్యవస్థ, సస్పెన్షన్, ఉద్గారాలు (ఎమిషన్స్), హెడ్‌లైట్లు, సిగ్నల్ వ్యవస్థ, టైర్ల స్థితి వంటి 30కి పైగా పరామితులను స్వయంచాలకంగా పరీక్షించే సామర్థ్యం ఈ కేంద్రాలకు ఉంటుంది. దీనివల్ల పరీక్షల్లో లంచాలు, వ్యక్తిగత పరిచయాల ప్రభావం, పర్యవేక్షణ లోపాలు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. మార్చి నెలాఖరులోపు 15 ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తేవాలని రవాణాశాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఇవి ప్రారంభమైతే రోడ్లపై నడిచే వాహనాల నాణ్యత పెరిగి, ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ప్రోత్సాహం - పచ్చదనానికి అడుగు : పర్యావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుండడంతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం ప్రస్తుతం అన్ని ప్రభుత్వాల ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటిగా మారింది. అదే దిశగా రాష్ట్ర రవాణాశాఖ కూడా ముందడుగు వేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మొత్తం వాహనాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శాతం 1.34% (2,40,753 వాహనాలు) ఉందని తెలిపింది. మార్చి నెలాఖరు నాటికి ఈ వాటాను 2%కి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ లక్ష్య సాధన కోసం ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు, రాయితీలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ వాహనాల్లో ఈవీల వినియోగం పెంపు వంటి చర్యలు చేపట్టేందుకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయని సమాచారం.

ప్రభుత్వ ఆదాయ లక్ష్యం - రూ.8,535 కోట్లు : రవాణాశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కీలక ఆదాయ వనరు. వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, పన్నులు, జరిమానాలు, ఫిట్‌నెస్ ఫీజులు, అనుమతుల రుసుములు వంటి వనరుల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. మార్చి నెలాఖరునాటికి రూ.8,535 కోట్ల ఆదాయాన్ని చేరుకోవడమే శాఖ లక్ష్యం. సాంకేతికత ఆధారిత పర్యవేక్షణ, పారదర్శక వ్యవస్థలు, ఆటోమేటెడ్ పరికరాల వినియోగం ద్వారా ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

