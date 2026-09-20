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స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త - 6 ఏళ్లు పూర్తయితే అడ్వాన్స్‌మెంట్‌ స్కీమ్

రాష్ట్రంలోని స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఆరేళ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారికి ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్‌మెంట్‌ స్కీమ్ అమలుకు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త
స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 9:30 PM IST

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Advancement Scheme for Swarna Grama and Ward Employees : రాష్ట్రంలో స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఆరేళ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారికి ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ అమలునకు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఆరేళ్లు అదే పోస్టులో అదే క్యాడర్లో పనిచేస్తే వారికి ప్రత్యేక గ్రేడ్ పోస్ట్ స్కేల్ ఇస్తూ ప్రభుత్వ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. 11వ పీఆర్సీలో ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీం విధివిధానాలు దీనికి వర్తిస్తాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

రాష్ట్రంలో 15,004 స్వర్ణ, వార్డు గ్రామ సచివాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో దాదాపు 1,35,000 మంది వివిధ స్థాయిల్లో పనిచేస్తున్నారు. వార్డు కార్యదర్శి శానిటేషన్ కార్యదర్శి సంక్షేమం అలాగే ఇతర హోదాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్లూ ఉన్నారు. ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 11,500 పైగా సచివాలయాలు ఉంటే, పట్టణ ప్రాంతంలో మిగిలినవి ఉన్నాయి.

అర్హులైన వారందరికీ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీము : 2019, 2020లలో నియమితులైన వారందరికీ ఈ స్కీము వర్తిస్తుందనీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో వివరించింది. వీరందరూ గత కొంతకాలంగా తమకు అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ వర్తింపజేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలతో ముఖ్యమంత్రి చర్చించిన సమయంలోనూ దీనిపైన స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఈ ఉద్యోగుల్లో అర్హులైన వారందరికీ ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీము వర్తిస్తుంది. ఈ మేరకు ఆయా విభాగాధిపతులు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో వివరించింది. ఈ మేరకు స్వర్ణ, వార్డు గ్రామ విభాగం ప్రభుత్వ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

ఐదు కొత్త గ్రామపంచాయతీలు ఏర్పాటు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఐదు కొత్త గ్రామపంచాయతీలు ఏర్పాటయ్యాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో మూడు, బాపట్ల జిల్లాలో రెండు కొత్త గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటు చేస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెం మండలం లక్ష్మీపురం, కొణిజేటి చేనేతపురి, వైఎస్సార్ గ్రామపంచాయతీలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని అక్కడ ఉన్న ఐదు గ్రామపంచాయతీల నుంచి కొన్ని గ్రామాలను చేర్చడం ద్వారా రూపకల్పన చేశామని ఉత్తర్వుల్లో చెప్పారు.

బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలంలో బోయినవారిపాలెం సాయి కాలనీ గ్రామపంచాయతీలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో ఉన్న ఓడరేవు, బూర్లవానిపాలెం, ఇరుపు పాలెం పంచాయితీలను పునరుద్ధరిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

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TAGGED:

AUTOMATIC ADVANCEMENT SCHEME
SWARNA GRAMA AND WARD EMPLOYEES
ADVANCEMENT SCHEME FOR AP EMPLOYEES
గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు
GOVT ON SWARNA GRAMA WARD EMPLOYEES

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