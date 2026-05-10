మానవ ప్రమేయం లేకుండానే వాహన ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్షలు - అవతవకలు, తప్పుడుదారులకు చెక్‌

Automated Testing Stations For Vehicle Fitness Inspections
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:29 PM IST

Automated Testing Stations For Vehicle Fitness Inspections : మానవ నేత్రం చూడలేని లోటుపాట్లను ఇట్టే పట్టేస్తుంది! బ్రేకుల బిగుత్వం, టైర్ల పటుత్వం నిక్కచ్చిగా తేలుస్తుంది! అవతవకలు, తప్పుడుదారులకు చెక్‌ పెడుతుంది. నిజమైన ఫిట్‌నెస్‌కే జై కొడుతుంది. వాహన ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్ష కోసం కొత్తగా తెచ్చిన ఆటోమేటెడ్‌ వెహికల్‌ ఫిట్‌నెస్‌ విధానం - ఏటీఎస్​ అధునాతన సాంకేతికతతో అక్రమాలకు అడ్డుకట్టవేస్తోంది. ఫిట్‌నెస్​లేని వాహనాలు రోడ్డెక్కి అమాయకుల ప్రాణాలు తీయకుండా బ్రేకులు వేస్తోంది.

ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ స్టేషన్లు : ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా మొదట పరిశీలించేది ఆ వాహనం ఫిట్‌నెస్‌! కొందరి అజాగ్రత్త, మరికొందరి నిర్లక్ష్యం వల్ల ఫిట్‌నెస్‌ లేని వాహనాలు రోడ్డెక్కుతున్నాయి. అదుపుతప్పి అమాయకుల ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. అనేక కుటుంబాలను రోడ్డుపాలు చేస్తున్నాయి. వీటికి అడ్డుకట్టవేసేందుకు ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ స్టేషన్ల - ఏటీఎస్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వీటి వల్ల వాహనాలకు కచ్చితమైన ఫిట్‌నెస్‌ నిగ్గుతేల్చడంతోపాటు ప్రమాదాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్‌ : ప్రస్తుతం వాహనాల ఫిట్‌నెస్ పరీక్షలను ఎమ్​వీఐ (మోటారు వెహికిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్), ఆర్టీవో కేంద్రాల్లో చేస్తున్నారు. అత్యధిక చోట్ల పరీక్ష ఫీజుతో పాటు అదనంగా కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. వాహనాలకు లోపాలున్నా చూసీ చూడనట్లు వదిలేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. కాలం చెల్లిన వాహనాలు రోడ్డెక్కి కాలుష్యం పెరగడానికి, ప్రమాదాలు జరగడానికి కారణం అవుతున్నాయి. ఇలాంటి వాటికి ఆస్కారం లేకుండా మాన్యువల్‌ పరీక్షలు కాకుండా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో పాసైతేనే వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్లు జారీచేసేలా చర్యలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో ప్రతీ జిల్లా కేంద్రంలో ఒక ఏటీఎస్​ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

పరివాహన్ వెబ్​సైట్​లో దరఖాస్తు : వాహనానికి ఫిట్‌నెస్‌ చేయించాలనుకునే వారు పరివాహన్ అనే కేంద్ర ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్​ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు కొందరు మోటారు వెహికిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్​లు అంతంతమాత్రంగానే తనిఖీలు చేసి ఫిట్‌నెస్ ధ్రువపత్రాన్ని ఇచ్చేవారు. దాంతో ఇంజిన్‌ లేక బ్రేకో ఫెయిలై ప్రమాదాల్లో అనేక మంది అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చేది. ఏటీఎస్ రాకతో ఈ పరిస్థితి పూర్తిగా మారుతోంది.

వాహనం పూర్తి స్థాయిలో ఫిట్‌గా ఉంటేనే అది రోడ్డెక్కుతుంది. ఇందుకు వాహనదారులు తొలుత ఆన్‌లైన్ ద్వారా నిర్ణీత రుసుం చెల్లించి స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకుని వెళ్లాలి. నిపుణులు వాహనాన్ని పరిశీలించి సవ్యంగా కనిపిస్తేనే ఏటీఎస్ కేంద్రంలోని కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల కోసం పంపిస్తారు. వారికి వాహన ఫిట్​నెస్​ తేదీ, సమయం కేటాయిస్తారు. వాటి ఆధారంగా ఏటీఎస్​లో వాహనపరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆటోమేటెడ్‌ టెస్టింగ్‌ సెంటర్లలో 7 రకాల పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఎక్కడా మానిప్యులేట్‌కు ఆస్కారం ఉండదు. పరీక్ష సమయంలో వాహనం అనర్హమైనదిగా తేలితే, రోడ్డుపై నడవటానికి ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వరు.

ఏలూరులోని పెదపాడు మండలం కలపర్రు ఓల్డ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద మూడున్నర కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేసిన ఆటోమేటెడ్ వాహన టెస్టింగ్ స్టేషన్‌ను ఇటీవలే రవాణాశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. దీనివల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

