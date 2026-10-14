తిరుమలలో త్వరలో ఏఎన్పీఆర్ అమలు - ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు క్యూఆర్
QR Code At Tirumala Alipiri Check Post : తిరుమలలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలలో భాగంగా త్వరలో అలిపిరి చెక్పోస్ట్ వద్ద 'ఆటోమేటెడ్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్' వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:06 PM IST
QR Code At Tirumala Alipiri Check Post : తిరుమలలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలలో భాగంగా త్వరలో అలిపిరి చెక్పోస్ట్ వద్ద 'ఆటోమేటెడ్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్' (ఏఎన్పీఆర్) వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నట్లు టీటీడీ ఐటీ జనరల్ మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్లు నాయుడు ప్రకటించారు. తిరుమలలోని ఏఐ-అనుసంధానిత 'కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్' (ఐసీసీసీ) ద్వారా దర్శన క్యూ లైన్ల నిర్వహణ నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నట్లు, అదే తరహా విధానాన్ని అంటే ఏఎన్పీఆర్ వ్యవస్థను అలిపిరి వద్ద ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు కూడా ఉపయోగించనున్నామని ఆయన తెలిపారు.
తిరుమలలో పలు సేవలకు క్యూఆర్ కోడ్ : తిరుమలలోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో నిలిపి ఉంచిన వాహనాలను గుర్తించేందుకు సీసీటీవీ కెమెరాలతో కూడిన ఒక వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవస్థ వాహన యజమానులకు తమ వాహనాలను తరలించమని ఆటోమేటిక్గా సందేశాలను పంపడంతో పాటు అదే సమయంలో సమీపంలోని పోలీసు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తుంది. దొంగలను గుర్తించడానికి ఇప్పటికే 'ఫేషియల్ రికగ్నిషన్' వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నామని దీని ఫలితంగా 2,000 మందికి పైగా వ్యక్తులను పట్టుకోగలిగామని ఆయన వెల్లడించారు. అదనంగా శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో కీలక ఘట్టమైన 'గరుడ ఉత్సవం' కోసం వీవీఐపీలకు జారీ చేసే పెద్ద,చిన్న బ్యాడ్జీలకు అలాగే ఇతర విభాగాలకు జారీ చేసే పాస్లకు క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు.
లోపలికి రావాలంటే అనుమతి తప్పనిసరి : ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ల వద్ద ఈ పాస్లను ఉంచడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ప్రవేశం లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు. ఆలయం ముందు ఉన్న గేట్-4 వద్ద ఈ స్కానర్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు అంబులెన్స్ సేవలు సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా ఒక కొత్త ట్రాకింగ్ యాప్ను ప్రవేశపెట్టారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల కోటా దర్శన టిక్కెట్ల విధానాన్ని ఆన్లైన్కు మార్చింది తద్వారా ప్రతి సమయ స్లాట్లో సందర్శించే ఉద్యోగుల సంఖ్యకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం లభిస్తోంది.
టీటీడీ యాప్ హ్యాకింగ్ కష్టం : 'వెంకటాద్రి' యాప్నకు భక్తుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఒక్క రోజులోనే 5,000 డౌన్లోడ్లు నమోదయ్యాయి. రూ. 300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టిక్కెట్ల బుకింగ్కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని భక్తులకు సూచించారు. టీటీడీ వెబ్సైట్ను హ్యాక్ చేయడం అసాధ్యమని అలాగే థర్డ్-పార్టీ యాప్లు, ఆటో-ఫిల్లింగ్ లేదా కాపీ-పేస్ట్ టూల్స్ ఉపయోగించి టిక్కెట్లు బుక్ చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులను గుర్తించి బ్లాక్ చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. టీటీడీ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లలో భాగంగా ఈ వ్యవస్థ ఏఆర్పీ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి ఓరాకల్ ఫ్యూషన్కు మారినట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ సీపీఆర్ఓ డాక్టర్ టి. రవి, ఎస్వీఈటీఏ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వి. వెంకటరత్నం, ఇతరులు పాల్గొన్నారు.
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