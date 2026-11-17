హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - ఈ నెల 30న ఆటోల బంద్
Auto strike in Hyderabad : ఆటో మీటర్ ఛార్జీలు, డ్రైవర్ల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆటోడ్రైవర్ల జేఏసీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ మేరకు ఈ నెల 30న ఆటోల బంద్కు పిలుపునిచ్చారు.
హైదరాబాద్లో ఆటోల బంద్ (ETV Bharat)
Published : November 17, 2026 at 12:24 PM IST
5 రోజుల్లో ఆటో మీటర్ ఛార్జీలను పెంచడంతో పాటుగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఉన్న న్యాయపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని తెలంగాణ ఆటోడ్రైవర్ల జేఏసీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది. లేదంటే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నవంబర్ 30న హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక రోజు ఆటోల బంద్ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది.