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రాష్ట్రంలో ఆటో ఛార్జీలు పెంపు - కిలోమీటర్​కు రూ.14, కనీస ఛార్జీ రూ.30

తెలంగాణలో ఆటో ఛార్జీలు పెంచుతూ రవాణాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. 1.6 కి.మీ. వరకు ఆటో కనీస ఛార్జ్‌ రూ.30 గా ఉండనుంది.

Auto fares hiked in Telangana
తెలంగాణలో ఆటో ఛార్జీలు పెంపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 3:55 PM IST

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Auto Fares Hiked in Telangana : తెలంగాణలో ఆటో ఛార్జీలు పెంచుతూ రవాణాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. 1.6 కి.మీ. వరకు ఆటో కనీస ఛార్జ్‌ రూ.30 గా ఉండనుంది. కనీస ఛార్జ్‌ తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్‌కు రూ.14 వసూలు చేయనున్నారు. ప్రతి నిమిషానికి ఆటో డిటెన్షన్ ఛార్జీలు 75 పైసలుగా నిర్ణయించారు. రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 5 వరకు ఒకటిన్నర శాతం అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. మూడు నెలల్లోపు డిజిటల్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

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AUTO FARES HIKED IN TELANGANA
తెలంగాణలో ఆటో ఛార్జీలు పెంపు
AUTO MINIMUM PRICE IN TELANGANA
AUTO FARES HIKED IN TELANGANA

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