అర్ధరాత్రి చేరుకుంటే ఇబ్బందులే - ఆర్టీసీ బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్లో ప్రయాణికులకు తిప్పలు
రైల్వే స్టేషన్లు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ల వద్ద ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు - అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో ఆటోల కోసం వేచి చూస్తున్న ప్రయాణికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 2:48 PM IST
Additional Charges At Bus Stops And Railway Stations : గుంటూరులో పగటిపూట వసూలు చేసే సాధారణ ఛార్జీల కంటే గమ్యస్థానాన్ని బట్టి రూ.50 నుంచి రూ.70 వరకు ఆటో డ్రైవర్లు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో రైళ్ల నుంచి దిగే ప్రయాణికులు నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోతున్నారు. స్టేషన్ బయట వేచి ఉన్న ఆటోలను ఆశ్రయించడం తప్ప వారికి వేరే మార్గం ఉండటం లేదు.
డ్రైవర్లు ఎంత ఛార్జీ అడిగితే అంత చెల్లించక తప్పడం లేదు. ఎవరైనా నిరాకరిస్తే వారు మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే కాస్త ఓపిక వహించి స్టేషన్ ఆవరణ దాటి బయటకు వచ్చి బేరమాడితే ఛార్జీని కొంతమేర తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ బయట ఉన్న నాలుగు ఆటో స్టాండ్ల వద్ద డ్రైవర్లు ఒక సంఘంగా ఏర్పడి ఛార్జీలను అందరూ కలిసి నిర్ణయించి వసూలు చేస్తున్నారు. గురువారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల మధ్య ఆర్టీసీ బస్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఈటీవీ - ఈటీవీ భారత్ తనిఖీ నిర్వహించి పలు సమస్యలను వెలుగులోకి తెచ్చింది.
రుసుము చెల్లింపు : స్టేషన్ తూర్పు వైపున ఆరు నెలల కాలానికి రూ.1,500 నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి 116 ఆటోలకు అనుమతి ఉంది. పశ్చిమ వైపున ఈ సంఖ్య సుమారు 170గా ఉంది. కేవలం ఈ నిర్దిష్ట వాహనాలకు మాత్రమే స్టేషన్ ఆవరణలోకి ప్రవేశించే అధికారం ఉంది. అయితే Rapido, Uber లేదా Ola వంటి సేవలను వినియోగించుకోవాలనుకునే ప్రయాణికులు తమ వాహనాన్ని ఎక్కడానికి ప్రధాన రహదారి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
రైల్వే స్టేషన్ వద్ద: అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల మధ్య నారాయణాద్రి, కొండవీడు, అమరావతి, నరసాపురం, సికింద్రాబాద్ డెల్టా, రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు వచ్చాయి. AT అగ్రహారం 4వ లైన్కు వెళ్లడానికి ఆటో డ్రైవర్లు రూ.120 ఛార్జీని డిమాండ్ చేశారు. 13వ, 14వ 15వ లైన్లకు అయితే వారు రూ.150 వరకు అడిగారు. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్కు వెళ్లడానికి ఛార్జీ రూ.180 గా ఉంది. ప్రయాణికుల బృందంలో కనీసం ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటేనే డ్రైవర్లు వారిని ఎక్కించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు.
ఇక్కడి నుంచి బస్టాండ్కు వెళ్లడానికి, షేరింగ్ పద్ధతిలో ఛార్జీ రూ.20 నుంచి రూ. 30 వరకు ఉంటుంది. అయితే ఎవరైనా ఒక్కరే ప్రయాణించాలనుకుంటే ఛార్జీ రూ.80గా ఉంటుంది. కొత్త గుంటూరు స్టేషన్కు పగటిపూట ఛార్జీ రూ.120 కాగా, రాత్రిపూట అది రూ.200కు పెరుగుతుంది. పగటిపూట నల్లపాడుకు రూ.200 తెనాలికి రూ.600 చొప్పున వారు వసూలు చేస్తున్నారు.
RTC బస్టాండ్ వద్ద:
- రాత్రి 11 గంటల తర్వాత ఫ్యాన్లు ఆపేస్తారు.
- అర్ధరాత్రి వేళ చేరుకునే ప్రయాణికులు ఉదయం 4:30 గంటల వరకు వేచి ఉండక తప్పడం లేదు.
- దుకాణాలు వస్తువుల గరిష్ట చిల్లర ధర (MRP) కంటే అదనంగా రూ.5 ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నాయి.
- మరుగుదొడ్లను ఉపయోగించుకున్నందుకు అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.
- బిచ్చగాళ్లు, అలాగే మద్యం లేదా గంజాయి మత్తులో ఉన్న వ్యక్తులు బస్టాండ్ బెంచీలపై నిద్రిస్తున్నారు.
- పోలీసు అవుట్పోస్ట్ రాత్రి 12 గంటలకే మూసివేస్తారు.
- అక్కడ ఉన్న నాలుగు ఆటో-రిక్షా స్టాండ్ల నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసుకున్న యూనియన్ నిర్ణయించిన ఛార్జీలనే ప్రయాణికులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
- రత్నగిరికి వెళ్లడానికి వారు రూ.150 కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రయాణికుల బృందం పెద్దదిగా ఉంటే ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.50 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.
ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఇవే: రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఉన్న మరుగుదొడ్లను రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మూసివేస్తున్నారు. దీనివల్ల మహిళా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మద్యం, గంజాయి మత్తులో ఉన్న వ్యక్తుల గుంపులు వారిని వేధిస్తున్నాయి. స్టేషన్ రోడ్ ప్రాంతం ముందు ట్రాఫిక్ రద్దీ తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది. అర్ధరాత్రి వేళ పోలీసు సిబ్బంది ఆటో-రిక్షాలను ప్రయాణికులను ఆపి వారి నుంచి రూ.50 నుంచి రూ.100 వరకు మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తున్నారు. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత రైల్వే స్టేషన్కు బస్సులు రావడం లేదు.
గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్కు 24 గంటల వ్యవధిలో సుమారు 90 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ప్రతిరోజూ దాదాపు 10,000 మంది ప్రయాణికులు ఈ స్టేషన్ ద్వారా ప్రయాణిస్తుంటారు. వీరిలో సుమారు 4,000 మంది ప్రయాణికులు రాత్రి వేళల్లో చేరుకుంటారు. అర్ధరాత్రి (12 AM) నుంచి ఉదయం 5 గంటల మధ్య స్టేషన్లో సుమారు 2,000 మంది వ్యక్తులు ఉంటారు. వీరిలో అత్యధికులు రాయగడ రైలు కోసం వచ్చే ప్రయాణికులే.
పనిచేయని ఫ్యాన్ల వల్ల ఇబ్బందులు: "నేను విజయవాడ నుంచి RTC బస్ స్టాండ్కు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు చేరుకున్నాను. పెదనందిపాడు వెళ్లడానికి నేను ఉదయం 4:30 గంటలకు వచ్చే పర్చూరు బస్సు కోసం వేచి ఉండాలి. అప్పటి వరకు వేచి ఉండక తప్పని పరిస్థితి నాకు ఏర్పడింది. అయితే రాత్రి 11 గంటల తర్వాత బస్ స్టాండ్లోని ఫ్యాన్లను ఆపివేస్తున్నారు" అని పెదనందిపాడుకు చెందిన కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు.
"గుంటూరు నుంచి ఏలూరు వెళ్లడానికి నేను రాత్రి ఒంటి గంటకు బస్టాండ్కు చేరుకున్నాను. ఇక్కడ, మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించినందుకు నా నుంచి రూ.20 వసూలు చేశారు. వాస్తవానికి వసూలు చేయాల్సిన రుసుము కేవలం రూ.5 మాత్రమే" -వాసు, వంటవాడు, గుంటూరు
