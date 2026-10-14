ఆటోను థియేటర్గా మార్చి జీవితాలకు తెరదించొద్దు - డైవర్లకు సజ్జనార్ హెచ్చరిక
Auto Driver Rash Driving In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఆటో డ్రైవర్ ప్రమాదకర విన్యాసంపై సీపీ సజ్జనార్ స్పందించారు. డ్రైవింగ్ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లు, హెడ్ఫోన్లు, ఇయర్బడ్స్కు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
Published : October 14, 2026 at 6:36 PM IST
Auto Driver Rash Driving In Hyderabad : రెండు కళ్ల ముందు రెండు ఫోన్లు. ఒకదాంట్లో గమ్యస్థానానికి దారి చూపించే నేవిగేషన్ మరోదాంట్లో నాన్స్టాప్గా సినిమా. చెవుల్లో రంగురంగుల లైట్లతో వెలిగే హెడ్ఫోన్లు. ఇదీ హైదరాబాద్లో ఓ ఆటో డ్రైవర్ ప్రమాదకర విన్యాసం. ఓ నెటిజన్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. అయితే ఏదో ఒక పనిమీద ప్రజలు బయటకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆటో లేదా బైక్ను బుక్ చేసుకుని వెళ్తుంటారు. దీంతో ఈ ఘటనను చూసి నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు.
ఏకాగ్రత దెబ్బతిని ప్రమాదాలకు ఛాన్స్
ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ స్పందించారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారి ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టే చర్య అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్లో వీడియోలు చూడటం, హెడ్ఫోన్లు పెట్టుకోవడం వల్ల రోడ్డుపై ఏకాగ్రత దెబ్బతిని క్షణాల్లో ఘోర ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి వారిపై మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం చర్యలతో పాటు లైసెన్స్ కూడా రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
రెండు కళ్లకు ఎదురుగా రెండు ఫోన్లు.. ఒకదాంట్లో గమ్యం చూపించే నేవిగేషన్ రూట్, మరోదాంట్లో నాన్స్టాప్ వినోదాన్ని పంచే సినిమా! ఇక చెవులకేమో బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా రంగురంగుల లైట్లు వెలిగే పెద్ద హెడ్ఫోన్లు! ఇది ఒక ఆటో డ్రైవర్ అధునాతన సెటప్. ఒక నెటిజన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ వీడియోను నాకు పంపించారు. చూడటానికి ఇది మల్టీ-స్క్రీన్ గేమింగ్ విన్యాసంలా అనిపించినా, వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికుల పాలిట మాత్రం ఇది నడుస్తున్న మృత్యుశకటం. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దృష్టి క్షణకాలం రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు మళ్లినా ఘోర ప్రమాదాలు ముంచుకొస్తాయి. అలాంటిది నేరుగా సినిమా చూస్తూ, చెవుల్లో హెడ్ఫోన్లు పెట్టుకుని వాహనం నడపడం కేవలం నిర్లక్ష్యం మాత్రమే కాదు.. క్షమించరాని నేరం. ఎంవీ యాక్ట్ ప్రకారం ఇది డేంజరస్ డ్రైవింగ్ కిందకు వస్తుంది. దీనికి భారీ జరిమానాతో పాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దయ్యే అవకాశమూ ఉంది. వినోదం కోసం ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం భావ్యం కాదు. ఆటోను థియేటర్గా మార్చి జీవితాలకు ది ఎండ్ కార్డు వేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి. వాహనం ఏదైనా.. టూవీలర్, కారు, ఆటో, బస్, లారీ.. డ్రైవింగ్ సమయంలో మొబైల్, హెడ్ ఫోన్స్, ఇయర్ బడ్స్ వాడకం ప్రాణాంతకం. ఈ క్రమంలో ప్రయాణం ఆటో అయినా, కారు అయినా, బస్సు అయినా ప్రయాణికులు కూడా ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డ్రైవర్ ఫోన్ చూస్తున్నా, చెవుల్లో హెడ్ఫోన్లు లేదా ఇయర్బడ్స్ పెట్టుకున్నా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోకండి. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదమని వెంటనే ప్రశ్నించండి, వారించండి. ఒకవేళ వారు వినకపోతే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 112కు కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించండి. ప్రయాణంలో మీ నిర్లక్ష్యం మీ ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది.. అదే సమయంలో మీ అప్రమత్తత మీతో పాటు ఎందరో అమాయకుల ప్రాణాలను కాపాడుతుందని గ్రహించాలి. Instructed @HYDTP to trace the auto (TG15U2657) driver and take stringent legal action as per the law. #RoadSafety #HyderabadTraffic #PassengerSafety #Dial112 #DriveSafe— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) October 14, 2026
వినకపోతే 112కు కాల్ చేయండి
ఆటో, కారు, బస్సు, లారీ వాహనం ఏదైనా సరే డ్రైవింగ్ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లు, హెడ్ఫోన్లు, ఇయర్బడ్స్కు దూరంగా ఉండాలని సీపీ సజ్జనర్ సూచించారు. ప్రయాణికులు కూడా డ్రైవర్ ఫోన్ చూస్తూ లేదా హెడ్ఫోన్లు పెట్టుకుని వాహనం నడుపుతుంటే మౌనంగా ఉండకుండా వెంటనే అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. వారు వినకపోతే 112కు కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. వినోదం కోసం ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దని ఆటోను థియేటర్గా మార్చి జీవితాలకు తెరదించొద్దని సీపీ హెచ్చరించారు.
"డ్రైవర్ ఫోన్ చూస్తున్నా, చెవుల్లో హెడ్ఫోన్లు లేదా ఇయర్బడ్స్ పెట్టుకున్నా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోకండి. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదం. వారిని వెంటనే ప్రశ్నించండి, వారించండి. ఒకవేళ వినకపోతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 112కు కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించండి" - సజ్జనర్, హైదరాబాద్ సీపీ
సోషల్ మీడియాలో ఆటో డ్రైవర్ తీరును నెటిజన్లు తప్పుబడుతున్నారు. ఇటువంటి డ్రైవర్ల వ్వవహారశైలి మారాలంటే కఠిన చ్యర్యలు తీసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులను కోరుతున్నారు. ఇక భవిష్యత్తులో ఎవరూ నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండేలా తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని కోరుతున్నారు.