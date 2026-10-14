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ఆటోను థియేటర్‌గా మార్చి జీవితాలకు తెరదించొద్దు - డైవర్లకు సజ్జనార్ హెచ్చరిక

Auto Driver Rash Driving In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో ఆటో డ్రైవర్‌ ప్రమాదకర విన్యాసంపై సీపీ సజ్జనార్​ స్పందించారు. డ్రైవింగ్‌ సమయంలో మొబైల్‌ ఫోన్లు, హెడ్‌ఫోన్లు, ఇయర్‌బడ్స్‌కు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

Auto Driver Rash Driving
2 ఫోన్లు చూస్తూ ఆటో డ్రైవర్​ నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2026 at 6:36 PM IST

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Auto Driver Rash Driving In Hyderabad : రెండు కళ్ల ముందు రెండు ఫోన్లు. ఒకదాంట్లో గమ్యస్థానానికి దారి చూపించే నేవిగేషన్‌ మరోదాంట్లో నాన్‌స్టాప్‌గా సినిమా. చెవుల్లో రంగురంగుల లైట్లతో వెలిగే హెడ్‌ఫోన్లు. ఇదీ హైదరాబాద్​లో ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ ప్రమాదకర విన్యాసం. ఓ నెటిజన్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. అయితే ఏదో ఒక పనిమీద ప్రజలు బయటకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆటో లేదా బైక్​ను బుక్​ చేసుకుని వెళ్తుంటారు. దీంతో ఈ ఘటనను చూసి నెటిజన్లు ఫైర్​ అవుతున్నారు.

ఏకాగ్రత దెబ్బతిని ప్రమాదాలకు ఛాన్స్

ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనర్​ స్పందించారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారి ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టే చర్య అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్‌లో వీడియోలు చూడటం, హెడ్‌ఫోన్లు పెట్టుకోవడం వల్ల రోడ్డుపై ఏకాగ్రత దెబ్బతిని క్షణాల్లో ఘోర ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి వారిపై మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం చర్యలతో పాటు లైసెన్స్ కూడా రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

వినకపోతే 112కు కాల్‌ చేయండి

ఆటో, కారు, బస్సు, లారీ వాహనం ఏదైనా సరే డ్రైవింగ్‌ సమయంలో మొబైల్‌ ఫోన్లు, హెడ్‌ఫోన్లు, ఇయర్‌బడ్స్‌కు దూరంగా ఉండాలని సీపీ సజ్జనర్ సూచించారు. ప్రయాణికులు కూడా డ్రైవర్‌ ఫోన్‌ చూస్తూ లేదా హెడ్‌ఫోన్లు పెట్టుకుని వాహనం నడుపుతుంటే మౌనంగా ఉండకుండా వెంటనే అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. వారు వినకపోతే 112కు కాల్‌ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. వినోదం కోసం ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దని ఆటోను థియేటర్‌గా మార్చి జీవితాలకు తెరదించొద్దని సీపీ హెచ్చరించారు.

ఆటోను థియేటర్‌గా మార్చి జీవితాలకు తెరదించొద్దు - డైవర్లకు సజ్జనార్ హెచ్చరిక (ETV Bharat)

"డ్రైవర్ ఫోన్ చూస్తున్నా, చెవుల్లో హెడ్‌ఫోన్లు లేదా ఇయర్‌బడ్స్ పెట్టుకున్నా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోకండి. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదం. వారిని వెంటనే ప్రశ్నించండి, వారించండి. ఒకవేళ వినకపోతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 112కు కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించండి" - సజ్జనర్, హైదరాబాద్​ సీపీ

సోషల్ మీడియాలో ఆటో డ్రైవర్​ తీరును నెటిజన్లు తప్పుబడుతున్నారు. ఇటువంటి డ్రైవర్ల వ్వవహారశైలి మారాలంటే కఠిన చ్యర్యలు తీసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులను కోరుతున్నారు. ఇక భవిష్యత్తులో ఎవరూ నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండేలా తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని కోరుతున్నారు.

TAGGED:

DRIVER WATCHING MOVIE WHILE DRIVING
DANGEROUS DRIVING IN HYDERABAD
AUTO DRIVER DRIVING WITH HEADPHONES
రెండు ఫోన్లు వాడుతున్న ఆటో డ్రైవర్​
AUTO DRIVER USES TWO PHONES IN HYD

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