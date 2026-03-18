ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదని ప్రాణ స్నేహితుడినే హత్య చేశాడు
ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, ఆటోడ్రైైవర్ మధ్య 8 ఏళ్లుగా స్నేహం - చిన్నపాటి మనస్పర్ధలతో ఇద్దరి మధ్య విబేధాలు - మాట్లాడుకుందామని పిలిచి కత్తితో దాడి చేసి చంపిన ఆటోడ్రైవర్
Published : March 18, 2026 at 5:08 PM IST
Auto Driver kills His Constable Friend : స్నేహితుల మధ్య కోపతాపాలు పాలమీద పొంగులాంటివి. అప్పటికప్పుడు కొట్టుకుంటారు మళ్లీ క్షణాల్లోనే మాట్లాడుకుంటారు. అదే ఏళ్లతరబడి స్నేహం అయితే వారి మధ్య బంధం మరింత బలంగా ఉంటుంది. కానీ, ఒక్కోసారి చాలా చిన్న విషయాలకే మొండిపట్టుబట్టి విడిపోయిన వాళ్లు ఉంటారు. పంతం పట్టి మాట్లాడుకోని వాళ్లనూ చూశాం. కానీ, ఫోన్ లిప్ట్ చేయలేదని కక్ష పెంచుకున్న ఓ యువకుడు అతడి స్నేహితుడిపై దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. మాట్లాడుకుందాం రమ్మని నమ్మకంగా పిలిచి అఘాయిత్యానికి ఒడిగట్టాడు. మరి ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
మద్యం మత్తులో మృగంగా మారి : ఒకరు కానిస్టేబుల్, మరొకరు ఆటోడ్రైవర్. అయినప్పటికీ వారిద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. 8 ఏళ్లుగా వారు కలిసే తిరుగుతున్నారు. కలిసే మద్యం తాగేవాళ్లు . అలా ఒకరికొకరు విడిపోలేనంతగా కలిసిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదని ఆటోడ్రైవర్కు తన కానిస్టేబుల్ ఫ్రెండ్పై కోపం పెరిగింది. మద్యం మత్తు దానికి మరింత ఆజ్యం పోసింది. అంతే ప్రాణస్నేహితుడిపైనే పగబట్టాడు. మాట్లాడుకుందాం రమ్మని పలిచాడు. స్నేహితుడే కదా అని నమ్మి వెళ్లినందుకు కత్తితో కిరాతకంగా పొడిచి, పారిపోతున్నా వెంబడించి మరీ తన మిత్రుడి ప్రాణాలు తీశాడో కర్కశుడు.
ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించాడని : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పారువుల సుధీర్కుమార్ హైదరాబాద్లో సిటీ సెక్యూరిటీ వింగ్ (సీఎస్డబ్ల్యూ)లో ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ (ఏఆర్) కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతనికి ఉప్పల్ పరిధిలోని చిలుకా నగర్కు చెందిన ఆటోడ్రైవర్ బానోతు సంతోశ్ నాయక్తో 8 ఏళ్లుగా స్నేహం ఉంది. తరుచూ ఇద్దరు కలుసుకుంటుండేవారు. అప్పుడప్పుడు కలిసి మద్యం కూడా తాగేవారు. అయితే, ఈనెల 13న కానిస్టేబుల్ సుధీర్ వాళ్ల బావ గృహప్రవేశం ఉండటంతో సంతోశ్ను ఆ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించాడు. కానీ సంతోశ్ వెళ్లకపోగా, సుధీర్ ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. ఆ తర్వాత సంతోష్ ఫోన్ చేస్తే సుధీర్ కూడా కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఈ విషయంలో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. తర్వాత మాటామాటా పెరిగి గొడవకు దారితీసింది.
పారిపోతున్నా విడువకుండా: సుధీర్పై కోపంతో రగిలిపోయిన సంతోశ్ మాట్లాడుకుందాం రమ్మంటూ చిలుకా నగర్లోని గ్రౌండ్కు పిలిచాడు. అప్పటికే మరో స్నేహితుడు తరణ్తో కలిసి అక్కడే ఎదురుచూస్తున్న సంతోశ్ సుధీర్ రాగానే వాగ్వాదానికి దిగాడు. తన వద్ద ఉన్న కత్తితో దాడి చేశాడు. గాయాలతో పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన సుధీర్ను వెంటాడి, వెంబడించి సంతోష్, తరుణ్ పలుమార్లు కత్తితో పొడవడంతో అతను అక్కడికక్కడే మృతిచెందినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే సంతోశ్పై గతంలోనూ పలు కేసులు ఉన్నాయని తెలిపారు.
"చిన్న విషయంలో ఇద్దిరికీ వాగ్వాదం జరిగింది. ఇద్దరూ మద్యం మత్తులో ఉన్నారు. ఆ మైకంలోనే సంతోశ్ సుధీర్ను కత్తితో పొడిచాడు. చిలుకానగర్ పరిధిలోని ఆదర్శనగర్ గ్రౌండ్ నుంచి సుధీర్ గాయాలతో పరిగెత్తుకుంటూ రహదారి వరకు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర రక్త స్రావంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో సంతోశ్కు సంబంధించిన సామాజిక మాధ్యమాలను పరిశీలించాం. అందులో ఒక అకౌంట్లో స్ట్రీట్ ఫైటర్ అని క్యాప్షన్ పెట్టుకున్నాడు. ఏదో సంచలనం చేయాలన్న ఉద్దేశపూర్వకంగానే నిందితుడు ఈ దాడి చేసినట్లు భావిస్తున్నాం. ఇతడు గతంలో ఆటో నడుపుకునేవాడు. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నాడు" - సురేష్ కుమార్, ఉప్పల్ డీసీపీ
ఈ ఘటనలో చెడు స్నేహాలు ఎంతకైనా తెగిస్తాయని సంతోశ్, తరుణ్లు నిరూపించగా, చెడు సావాసాలు ప్రాణాలమీదకు తెస్తాయనడానికి కూడా ఈ ఉదంతమే ఉదాహరణ. కానిస్టేబుల్గా హాయిగా జీవితం సాగించే సుధీర్కు, సంతోష్లాంటి పాత నేరస్థుడితో స్నేహం అతడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. చివరికి అతడిని నమ్ముకున్న భార్యాబిడ్డల పరిస్థితి ఆగమ్యగోచరమైంది. ఆవేశంతో ఉన్మాదిగా మారిన సంతోశ్ తనతో పాటు మరొకరిని కూడా కటకటాల పాల్జేశాడు.
