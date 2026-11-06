YUVA : ఐదేళ్లలో 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఆటో డ్రైవర్ కుమార్తె - ప్రభుత్వ టీచర్ అవ్వడమే లక్ష్యం
Nikhitha Wins 5 Gold Medals : ఉస్మానియా వర్సిటిలో ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ పూర్తి చేసి యువతి 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. వివిధ విభాగాల్లో టాపర్గా నిలిచి బంగారు పతకాలు సొంతం చేసుకుంది.
Published : November 6, 2026 at 6:17 PM IST
తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టాన్ని కల్లారా చూస్తూ పెరిగింది ఈ యువతి. అన్ని కష్టాలు పడుతూ తమని పెంచిన తీరు చిన్నప్పుడే ఆమెని ఆలోచించేలా చేసింది. తాను బాగా చదివి తల్లిదండ్రులను కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాలని నిత్యం పరితపించింది. అనుకున్నదే తడవుగా చదువులో ఎక్కడ రాజీ పడలేదు. ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా శ్రద్ధగా చదువుకుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎమ్మెస్సీ సీటు సాధించి ప్రతిభ కనబరిచింది. అగ్రస్థానాన నిలిచి 5 బంగారు పతకాలు సాధించింది.
ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీలో 5 గోల్డ్ మెడల్స్
ఈ యువతి పేరు నిఖిత, ప్రభుగౌడ్, చంద్రకళ దంపతుల కుమార్తె. సంగారెడ్డి జిల్లా కాసాలా స్వస్థలం. తండ్రి వృత్తి రీత్యా గండిగూడెం గ్రామానికి మకాం మార్చారు. పటేల్గూడ కృష్ణవేణి హైస్కూల్లో పదో తరగతి వరకు చదువుకుంది. పటాన్చెరు ప్రాంతంలో ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. అనంతరం సీపీజెట్లో 28వ ర్యాంకు సాధించి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉచిత సీటు దక్కించుకుంది. అక్కడ ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ పూర్తి చేసి 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. ఆల్ ఓవర్ కెమిస్ట్రీ క్యాటగిరీలో 1, స్పెషలైజేషన్ కోర్సు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో 4 పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకుంది.
''ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీలో మొదటి ర్యాంక్ రావడం వల్ల నాకు 5 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. ఒకటి ఎమ్మెస్సీ ఆల్ ఓవర్ కెమిస్ట్రీ, ఇంకా నాలుగు నా స్పెషలైజేషన్ కోర్సు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మొత్తం 5 గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం జరిగింది. దానికోసం ఎంతో కష్టపడ్డాను. ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం వల్ల 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించాను. కెమిస్ట్రీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆసక్తి ఉండేది. అందువల్లే ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహంతోనే, పరీక్ష వేళ 10-12 గంటల సమయం పుస్తకాల ముందే కుర్చుని ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని''- నిఖిత, 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన యువతి
తండ్రి ప్రోత్సాహంతో 5 పతకాలు
తండ్రి పగలంతా ఆటో నడిపితేనే గానీ పూట గడవని పరిస్థితి. తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టాలను చూస్తూ పెరిగిన నిఖిత తాము అలా ఇబ్బంది పడకూడదని భావించింది. అందుకు చదువే మార్గమంటూ తండ్రి చెప్పిన మాటలను ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూ చదువుకున్నానని చెబుతోంది నిఖిత. ఫలితంగానే నేడు ఎమ్మెస్సీలో 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించగలిగానంటోంది.
''మేము ఇక్కడికి వచ్చి దాదాపు 15 ఏళ్లు అవుతుంది. హత్నూర్ మండలం కాసార గ్రామంలో మా నాన్నకు ఆటో ఇబ్బంది ఉండటం వల్ల ఉపాధి కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా అమ్మమ్మ వాళ్లు చాలా సాయం చేశారు. మేము ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి ఎంతో సాయం చేశారు. మా నాన్న లేనప్పుడు పరీక్ష రాయడానికి మామయ్య తీసుకెళ్లేవాడు'' - నిఖిత, 5 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన యువతి
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలే తన లక్ష్యం
ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సాధనలో ఉన్న నిఖిత ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యం అంటోంది. ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే అందుకు తగిన శ్రమ, అవగాహన, పట్టుదల ఎంతో ముఖ్యమని చెబుతోంది. ఆ దిశగా తానూ ముందుకు సాగుతున్నానంటోంది.
కష్టానికి తగ్గ ఫలితం
కష్టపడి చదివించినందుకు తమ పేరు ప్రతిష్ఠలు నిలిపిందంటూ నిఖిత తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దొరికిందంటూ ఆనందపడుతున్నారు. భవిష్యత్లో ఉన్నత స్థాయిలో నిలబడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. పేదరికం ఏ విద్యార్థి ప్రతిభకూ అడ్డుగోడ కాదని, లక్ష్యంపై స్పష్టత, సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని చెబుతోంది నిఖిత.
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