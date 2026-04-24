సమయస్ఫూర్తితో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న యువతి - అండగా నిలిచిన ‘శక్తి’ యాప్‌!

విజయవాడ బస్టాండ్‌లో యువతికి మాయమాటలు చెప్పి ఆటో ఎక్కించుకున్న డ్రైవర్‌ - దారిలో అసభ్యంగా ప్రవర్తించగా యాప్‌ ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం - రక్షించిన మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులు

Published : April 24, 2026 at 5:12 PM IST

Auto Driver Behaves Indecently Towards Young Woman: ఆపదలో ఉన్న ఆ యువతికి వెన్నులో వణుకు పుట్టింది. ఆటో డ్రైవర్‌ వికృత చేష్టలతో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుంది. కానీ అధైర్యపడలేదు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఆయుధంగా మార్చుకుంది. పోలీసుల ‘శక్తి’ని తోడుగా పిలుచుకుంది. ఆ కిరాతకుడి చెర నుంచి సురక్షితంగా బయటపడింది. పోలీసు విభాగం ప్రవేశపెట్టిన ‘శక్తి’ యాప్‌ సాయంతో మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులు ఒక యువతిని రక్షించిన ఉదంతమిది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం బెంగళూరు నుంచి సదరు యువతి గురువారం రాత్రి విజయవాడకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి తన గమ్యస్థానానికి వెళ్లేందుకు ఒక ఆటో ఎక్కింది. మొదట మర్యాదగానే మాట్లాడిన డ్రైవర్‌, ఆటో నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి చేరుకోగానే తన అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాడు. యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ వేధింపులకు గురిచేశాడు. అప్పటికే రాత్రి సమయం కావడం, చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర భయాందోళనకు గురైంది.

నిమిషాల వ్యవధిలోనే హైవేపైకి: డ్రైవర్‌ కళ్లు గప్పి ఆ వేధింపుల నుంచి ఎలాగైనా బయటపడాలని భావించిన యువతి తక్షణమే తన ఫోన్‌లో ‘శక్తి’ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని రిజిస్టర్ చేసుకుంది. అందులోని ఎమర్జెన్సీ బటన్ నొక్కగానే సమాచారం మంగళగిరి పోలీసులకు చేరింది. యువతి లోకేషన్‌ను ట్రాక్ చేసిన మంగళగిరి రూరల్‌ ఎస్సై వెంకట్‌, తన సిబ్బందితో కలిసి నిమిషాల వ్యవధిలోనే హైవేపైకి చేరుకున్నారు.

పోలీసులు వచ్చేసరికి చిన్న కాకాని సమీపంలో ఆటో నిలిపి డ్రైవర్‌ యువతిని వేధిస్తున్నాడు. పోలీసుల జీపును చూడగానే భయపడిన నిందితుడు ఆటోతో పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఎస్సై వెంకట్‌ బృందం సినిమా ఫక్కీలో వెంబడించి ఆటోను అడ్డుకుని డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుంది. అనంతరం ఆ యువతిని సురక్షితంగా ఆమె ఇంటికి చేర్చారు. ఆపద సమయంలో దైవంలా వచ్చి కాపాడిన పోలీసులకు, భరోసానిచ్చిన ‘శక్తి’ యాప్‌కు ఆ యువతి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ ఘటన మహిళల భద్రతలో సాంకేతికత ప్రాధాన్యతను మరోసారి చాటిచెప్పింది. ఫోన్‌లో ‘శక్తి’ యాప్‌ ఉంటే ఆపదలో అండగా నిలుస్తుందని పోలీసులు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.

"ఎంతపని చేశావు స్వరూపా" - ఇంటికి వెళ్లి చాక్లెట్ ఇచ్చి నమ్మించావుగా!

ఒంటరి మహిళపై ఏఎస్‌వో లైంగిక వేధింపులు - 14 రోజుల రిమాండ్‌

