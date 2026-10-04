రవాణా శాఖ సేవల్లో సరికొత్త సదుపాయం - అప్లై చేయగానే వెంటనే ఆటో అప్రూవల్
రవాణాశాఖలో సేవలను మరింత వేగవంతం చేస్తూ ఆటో అప్రూవల్ సిస్టమ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వాహనదారులు రోజుల తరబడి వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వెంటనే అనుమతులు లభించేలా సదుపాయం కల్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:10 AM IST
Auto Approval System in Transport Department: రవాణా శాఖలో పనులను మరింత వేగవంతం చేస్తూ పలు రకాల సేవలకు అధికారుల ఆమోదం కోసం రోజులుతరబడి ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆటో అప్రూవల్ ఇచ్చే సదుపాయం కల్పించారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లలోని అడ్రస్ మార్చుకోవడం, డూప్లికేట్ లైసెన్స్ జారీ, గడువు ముగిసిపోయిన లెర్నర్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్) పునరుద్ధరణ తదితరాలన్నింటికీ ఆటో అప్రూవల్ విధానాన్ని తాజాగా రవాణాశాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీంతో వాహనదారులకు నిరీక్షణ తప్పనుంది.
ప్రధానంగా వాహనాలకు చెందిన సేవలు వాహన్ పోర్టల్ ద్వారా, లైసెన్సులకు సంబంధించినవి సారథి పోర్టల్ ద్వారా లభిస్తాయి. గతంలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (ఆర్సీ), డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (డీఎల్)లో ఇంటి అడ్రస్ మార్చుకోవాలంటే ఆయా పోర్టళ్లలో దరఖాస్తు చేసుకున్నాక, రవాణాశాఖ అధికారుల అప్రూవల్కు కనీసం 3 లేదా 4 రోజులు ఎదురు చూడాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం వెంటనే ఆటోఅప్రూవల్ లభించేలా చేశారు. వాహన్, సారథి పోర్టళ్లు యూఐఏడీతో అనుసంధానించడం వల్ల ఆధార్లోని వివరాల ఆధారంగా డీఎల్, ఆర్సీలో చిరునామా మార్పునకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే క్షణాల్లో ఆటో అప్రూవల్ లభిస్తుంది.
వెంటనే డూప్లికేట్ డీఎల్ జారీ: అలాగే ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పోగొట్టుకున్న వారికి డూప్లికేట్ లైసెన్స్ జారీ ప్రక్రియను కూడా సులభతరం చేశారు. వీరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ వివరాలతో సారథి పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేయాలి. ఈ పోర్టల్కు, హోం శాఖకు చెందిన క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్ (సీసీటీఎన్ఎస్)కు అనుసంధానం ఉండటంతో ఎఫ్ఐఆర్ వివరాలు పరిశీలించి, వెంటనే డూప్లికేట్ డీఎల్ జారీ అవుతుంది.
ఎల్ఎల్ఆర్ తీసుకున్న 6 నెలలలోపు డ్రైవింగ్ పరీక్షకు హాజరై, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందకపోతే ఎల్ఎల్ఆర్ గడువు ముగిసిపోతుంది. అలాంటప్పుడు సారథి పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే, వెంటనే ఆటో అప్రూవల్తో మళ్లీ ఎల్ఎల్ఆర్ జారీ అవుతుంది.
లారీలు, బస్సులు, మినీ వ్యాన్లు, క్యాబ్స్ తదితరాలకు వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ (వీఎల్టీడీ)ని తప్పనిసరి చేశారు. వీఎల్టీడీ అమర్చుకున్న తర్వాత, వాహనాన్ని రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి తీసుకెళితే, అధికారులు పరిశీలించాక క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాహన తయారీదారే వాహనానికి వీఎల్టీడీని అమర్చాక, ఆ వివరాలను వాహన్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. దీంతో ఆటోఅప్రూవల్ లభిస్తుంది.
క్యూ ఆర్ కోడ్తో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - చిప్తో ఉన్న కార్డుల కంటే ఇవే బెటర్
పరీక్ష లేకుండానే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ శిక్షణ కేంద్రాలు