సర్వే ప్రామాణికం 'ఓటరు జాబితా' గల్లంతు - హైదరాబాద్లో గందరగోళ పరిస్థితులు
2002 నాటి ఓటర్ల వివరాలు మాయం - ప్రశ్నగా మారిన 4 వేల మంది ఓటర్ల పరిస్థితి - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లోని వివరాల్లో 80 శాతం మందికి నోటీసులందే అవకాశం
Published : July 17, 2026 at 11:29 AM IST
Voter List Missing For Survey : సర్వేకు ప్రామాణికమైన ఓటరు జాబితాను అధికారులు గల్లంతు చేశారు. ఈ పరిస్థితి హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలో చోటుచేసుకుంది. న్యూ బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపి నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 2002 నాటి ఓటర్ల వివరాలు మాయమయ్యాయి. ఆ జాబితాలోని 4 వేల మంది ఓటర్ల పరిస్థితి ఏంటనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది. ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులు హైదరాబాద్ నగరమంతటా ఉన్నాయి.
మీ వివరాలు రాసి ఎన్యుమరేషన్ తిరిగివ్వాలి : ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలో మూడు గడులుంటాయి. మొదటి గడిలో 2002లో తనకున్న ఓటు వివరాలు రాయాలి. ఒకవేళ అప్పుడు ఓటరు కాకపోతే రెండో గడిలో తల్లిదండ్రులకు చెందిన నాటి ఓటరు వివరాలు అందులో రాయాలి. అదీ కుదరకపోతే మూడో గడిలో ఓటరు ప్రస్తుత వివరాలను నమోదు చేయాలి. మొదటి, రెండో భాగాల్లో వివరాలను నమోదు చేయడం 70 శాతం మందికి ఇబ్బందిగా ఉంటోంది. దీంతో బీఎల్వోలు మూడో భాగంలో మీ పేరు, మీ తల్లిదండ్రుల పేరు, ఇతర వివరాలను నింపాలి. ఆ తర్వాత ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని తిరిగివ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
80 శాతం మందికి నోటీసులు : మూడో గడిని మాత్రమే నింపిన వారు, ఓటరు జాబితా గల్లంతు, పేర్లు సరిపోలకపోవడం వంటి మొదలైన కారణాలున్న వ్యక్తులు, నోటీసులు అందుకుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు డిజిటైజేషన్ చేస్తున్న ఎన్యుమరేషన్ పత్రాల్లోని వివరాల్లో 80 శాతం మందికి నోటీసులందే సూచనలున్నాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
|జిల్లాల వారీగా డిజిటైజేషన పూర్తయిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు
|జిల్లా
|ఓటర్లు
|డిజిటైజేషన్ పూర్తయినవి
|రంగారెడ్డి
|36,99,743
|41.46%
|మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి
|29,79,130
|28.41%
|హైదరాబాద్
|47,36,669
|31.54%
రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ గడువు పెంపు : తెలంగాణలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ గడువు పది రోజులు పొడిగించారు. ఈ నెల 24న పూర్తి కావల్సిన ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియను ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముసాయిదా జాబితా ఆగస్టు 10న పబ్లిష్ కానుంది. ఆ రోజు నుంచి సెప్టెంబరు 9 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. అక్టోబరు 8వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాలను పరిశీలించి అదే నెల 12న తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ దాదాపు పూర్తయినప్పటికీ, ఓటర్లు వాటిని నింపి ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ దాదాపు సగమే పూర్తయింది.
సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేస్తున్నారా : జనగణన 2027లో భాగంగా ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో స్వీయ గణన(సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్) ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇది మే 10వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. సంబంధించిన సమాచారం అంతా సొంతంగానే నమోదు చేసుకునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. దీంతో ఎన్యుమరేటర్లు(జగణన చేసే వారు) ప్రమేయం లేకుండానే అధికారిక వెబ్సైట్ను https://se.census.gov.in సందర్శించి తమ కుటుంబ వివరాలను ఎవరికి వారు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
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