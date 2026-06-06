ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - బ్యాలెట్ సిస్టమ్తో అభ్యర్థుల ఎంపిక
బ్యాలెట్ వీసా బంపర్ ఆఫర్ - వర్క్ అండ్ హాలిడే వీసాతో ఆస్ట్రేలియా వెళ్లే అవకాశం - ఏడాదిపాటు ఉద్యోగం, స్టే, ట్రావెల్ చేసే అవకాశం - ఈ అర్హతలుంటే వీసా మరింత సులభం
Published : June 6, 2026 at 5:31 PM IST
Australia work and holiday visa : విదేశాల్లో చదువుకోవాలి ! అక్కడే మంచి ఉద్యోగం సాధించి సెటిల్ అవ్వాలి ! ఇదే నేటి యువత కల. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాలనుకునే భారతీయ యువతకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. వర్క్ అండ్ హాలిడే వీసా-సబ్క్లాస్ 462తో పాటు యువ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం మేట్స్ ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇందులో ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న పద్ధతి కాకుండా, ఇకపై బ్యాలెట్ సిస్టమ్ లాటరీ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అసలు ఈ బ్యాలెట్ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది.? ఎవరికి అర్హత ఉంటుంది? లాటరీలో పేరు వచ్చాక ప్రాసెస్ ఎంటి? ఈ అంశాలపై పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు విదేశీ విద్య, ఉపాధి వ్యవహారాల నిపుణులు ఆలపాటి శుభకర్తో మా ప్రతినిధి వల్లభనేని రంగారావు ప్రత్యేక ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : ఆస్ట్రేలియా బ్యాలెట్ వీసా అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్ వీసా, వర్క్ వీసాకు ఇది ఏవిధంగా భిన్నమైనది?
ఆస్ట్రేలియా 462 సబ్క్లాస్ వీసాగా దీనిని పిలుస్తారు. దీనిని వర్క్ అండ్ హాలిడే వీసాగా కూడా పిలుస్తారు. దీనిలో సంవత్సరం పాటు వీసా సమయం ఉంటుంది. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని ఉద్యోగాలు, ట్రావెలింగ్, చిన్న కోర్సులు కూడా చేసుకోవచ్చు. భారత విద్యార్థులు ఎలాంటి కష్టం లేకుండా బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎంపికైతే ఆదేశానికి సులభంగా వెళ్లొచ్చు.
ప్రశ్న : ఈ వీసా పొందేందుకు ఎలాంటి నైపుణ్యం కావాలి?
- దీనికోసం అప్లై చేసేందుకు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి.
- మీ వద్ద కనీసం డిప్లొమా, బ్యాచ్లర్స్ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది.
- ఈ వీసాను రెండు సార్లు పొడిగించుకునే సౌకర్యం ఉంది.
- ఈ నెల 4 నుంచి 26 వరకు బ్యాలెట్ ఓపెన్లో ఉంటుంది. దీనిలో మన వివరాలు నమోదు చేస్తే డ్రా పద్ధతిలో వాటిని ఎంపిక చేస్తారు. వారికి ఈ వీసాను మంజూరు చేస్తారు.
- విద్యార్థులు వీటిని వినియోగించి అక్కడే చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తే వర్కింగ్ వీసా తీసుకునే సౌకర్యం ఉంటుంది.
ప్రశ్న : వీసా ఎంపికను ఎలా నిర్వహిస్తారు? యువత ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మొదట బ్యాలెట్కు ఎంపికవుతాం. వీరంతా తమ వివరాలను వీసా అధికారులకు వివరాలు అందించాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మనకు వీసా వస్తుంది. మన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, ఫండింగ్ , భారత్కు తిరిగి వస్తారని ఆధారాలను వీసా అధికారులకు చూపించాల్సి ఉంటుంది. వీటిని పరిశీలించాక మనకు వీసా వస్తుంది.
ప్రశ్న : ఈ వీసాతో విద్య ఉపాధితో పాటు భవిష్యత్తులో పర్మినెంట్ వర్క్ వీసాగా అప్గ్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా?
అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని సరైన ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకుని ఉంటే ఇద్యోగం ఇచ్చిన సంస్థ సాయంతో పర్మినెంట్ వీసా పొందవచ్చు.
ప్రశ్న : మేట్ కూడా బ్యాలెట్ విధానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఈ రెండు వీసాలకు మధ్య తేడా ఏంటి?
మొబిలిటీ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ టాలెంటిడ్ యాంగ్ ప్రొఫెషనల్ స్కీమ్ (మేట్స్) వీసా కేటగిరీలో దీన్ని గతేడాది లాంచ్ చేశారు. దీనిలో కేవలం హైలీ ప్రొఫెషనల్స్, కొన్ని కేటగిరీలను మాత్రమే చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, అగ్రీ టెక్, ఐసీటీ ప్రొఫెషనల్స్, కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్, ఫిన్ టెక్ లాంటి వారినే తీసుకుంటున్నారు. వీటిలోనూ 30 ఏళ్లలోపు వయసు ఉన్న వారినే ఎంపిక చేస్తారు. ఆపై వీరికి ఒక సంవత్సరానికి వీసా ఇస్తారు. మేట్స్ వీసాలో 3 సంవత్సరాల వరకు పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనికోసం అప్లై చేసే వారు ఏ కేటగిరీకి అప్లై చేస్తున్నారో అన్నీ సరిచూసుకోవాలి. అప్లికేషన్ పెట్టే ముందు అన్నీ సరిచూసుకోవాలి. నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. ఈ వీసాతో ఆస్ట్రేలియాలో సులువుగా సెటిల్ కావచ్చు.
ప్రశ్న : ప్రపంచంలోని ఏయే దేశాల్లో బ్యాలెట్ విధానంలో వర్క్ అండ్ హాలీడే వీసా అందుబాటులో ఉంది?
- ఇలాంటి వీసా సదుపాయం యూకేలో ఉంది. దీనిని యూకే యూత్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రాం ఉంటారు. దీనికి అప్లై చేయడానికి కూడా 30 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్నవారే అర్హులు. తర్వాత కనీసం డిగ్రీ అర్హత ఉండాలి. ఇది కూడా సంవత్సరం వీసా. అక్కడ మంచి ఉద్యోగంలో చేరి వర్క్ వీసా పొందొచ్చు.
- ఇదే తరహా వీసా కెనడాలోనూ ఉంది. దీనిని ఐఈసీ వీసా అంటారు. సంవత్సరం వరకు ఉండొచ్చు.
- జర్మనీ దేశంలోనూ ఈ అవకాశం ఉంది. జర్మన్ ఆపర్చూనిటీ కార్డ్లో పేరుతో సంవత్సరం వీసా ఇస్తారు. ఆ సమయంలో జాబ్ వెతుక్కోవచ్చు. తర్వాత సెటిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న : తెలుగు రాష్ట్రాల వారు ఏయే దేశాలకు వెళ్లేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు?
- యూఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాలకు ఎక్కువగా మన దేశం నుంచి వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాకేలో వీసా సులభంగా ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటు సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్, న్యూజిలాండ్, ఐర్లాండ్లకూ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
- జర్మనీ, జపాన్, సౌత్ కొరియా దేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారు అక్కడి భాషలను నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రశ్న : బ్యాలెట్ విధానంలోనూ అనేక మోసాలు పెరిగే అవకాసం ఉంది. నకిలీ జాబ్ వీసాను ఎలా గుర్తించాలి? యువత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మనకు వీసా ఇప్పిస్తాం అనే వారి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలి. వారి అర్హతలేంటో చూడండి. సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా అని పరిశీలించండి. గతంలో ఎంతమందికి ఇలా చేయగలిగారు. ఎవరైనా మీకు వీసా ఇస్తామని లక్షల్లో సొమ్ము అడిగితే అది నకిలీదని గుర్తించండి. వీటికయ్యో ఖర్చు 25 డాలర్లు నుంచి 100 పౌండ్ల వరకూ అవుతాయి. అంటే పదివేల లోపే అవుతాయి. కన్సల్టెన్సీ ఛార్జీలు వేలల్లోనే ఉంటాయి. అదే లక్షల్లో వసూలు చేస్తే నకిలీవిగా గుర్తించాలి. వారు చెప్పిన ఛార్జీలకు సంబంధించిన పత్రాలను పరిశీలించాలి. సోషల్మీడియాలో చూసి ప్రభావితం కావద్దు. నిపుణుల సలహా తీసుకుంటే మరీ మంచిది.
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