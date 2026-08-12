కల్యాణ శుభగడియలు మళ్లీ వచ్చేశాయ్ - ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో శుభముహూర్తాలు ఇవే
ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు పెళ్లిళ్లకు శుభముహూర్తాలు - తెలుగు లోగిళ్లలో మోగనున్న బాజాభజంత్రీలు - రేపటి నుంచే శ్రావణ మాసం ప్రారంభం
Published : August 12, 2026 at 10:33 AM IST
Auspicious dates For Marriage 2026 : శ్రావణ మాసం అంటేనే పూజలు, వ్రతాలకు ప్రత్యేకమైనది. కేవలం వీటికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా పెళ్లిళ్లకు కూడా ఎంతో అనుకూలమైన సమయం. ఈనెల 13న శ్రావణమాసం ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఉంటుందని ప్రముఖ పురోహితులు చెబుతున్నారు. అగస్టు సెప్టెంబర్ నెలల్లో వివాహా శుభముహూర్తాలు ఉండటంతో వివాహ తంతు పూర్తి చేయాలని యువతీ, యువకుల కుటుంబాల వారు ఇప్పటికే రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు, సెప్టెంబరు మాసాల్లో ఏయే తేదీల్లో శుభముహూర్తాలు ఉన్నాయి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శుభముహూర్తాలున్న తేదీలివే : తెలుగు లోగిళ్లలో మళ్లీ వివాహ సందడి ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబరు 5వ తేదీ వరకు శుభముహూర్తాలున్నాయి. శ్రావణ మాసం తర్వాత బాధ్రపదం శూన్యమాసం కావడం వల్ల ఆశ్వీయుజ మాసంలో శుక్ర మౌఢ్య రావడంతో అక్టోబరు 29వ తేదీ వరకు సుముహూర్తాలు లేవు. అందుకారణంగానే చాలా మంది శ్రావణ మాసంలోనే పెళ్లిళ్లు జరిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఆగస్టు 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 తేదీలు, సెప్టెంబరు 3, 4, 5 తేదీల్లో వివాహది శుభముహుర్తాలున్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో 5 వేలకు పైబడి పెళ్లిళ్లు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కల్యాణ మండపాలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఏటా శ్రావణమాసంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు ఉండటం కారణంగా వివాహాది శుభకార్యాలు నిర్వహించేందుకు పెద్దగా ఆసక్తి చూపించేవారు కాదు. ఈ ఏడాది సరైన వర్షాలు కురవక పోవడం వల్ల ఇంకా వ్యవసాయ పనులు పెద్దగా ప్రారంభం కాకపోవడంతో చాలా గ్రామాల్లో పెళ్లిళ్లు జరిగే అవకాశం ఉంది.
ముందస్తుగా బుకింగ్ : ఇప్పటి నుంచే పెళ్లిళ్లకు అనేక మంది ఆయా తేదీల్లో ఫంక్షన్ హాల్స్ను బుక్ చేసుకున్నారు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో పట్టణాల్లో కల్యాణమండపాలు లభించే అవకాశం తక్కువే. అందువల్లే పలువురు కల్యాణ మండపాలను ముందే బుక్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో పూల పందిళ్లు, సౌండ్బాక్స్, డెకరేషన్, డీజే, టెంట్హౌజ్, క్యాటరింగ్ నిర్వాహకులకు ఫుల్ డిమాండ్ రానుంది.
నెలరోజులు సందడే సందడి : పెళ్లిళ్లకు శుభ ముహూర్తాలు రావడంతో పలు రంగాల వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముందుగానే కల్యాణ మండపాలు బుక్ అవ్వడం వల్ల దానిపై ఆధారపడ్డ డెకరేషన్ వ్యాపారాలు, ఆకర్షణీయమైన వివిధ రకాల పూల దిగుమతులు చేసేవారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పురోహితులు, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు, బ్యాండ్ మేళా, క్యాటరింగ్, ఫొటో, వీడియో గ్రాఫర్లకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు నిర్వహణ పనులపై ఆధారపడ్డ దినసరి కూలీలకు ఉపాధి లభించనుంది. దీంతో పాటు బంగారం, దుస్తుల దుకాణాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
"శ్రావణమాసం చాలా పవిత్రమైంది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి వివాహాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ మాసంలో పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం వల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది. శివపార్వతుల కలయికను తలపించేలా వివాహాలు చేయడం వల్ల నవ దంపతులు అన్యోన్యంగా, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు ఉంటాయని విశ్వాసం" - మల్లోజుల రవి శర్మ, ప్రధాన అర్చకుడు, బెల్లంపల్లి
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