కొత్త రికార్డ్ సృష్టించిన కోకాపేట - ఎకరం రూ.151.25 కోట్లు

Kokapet land Auction in Hyderabad : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలంలోని కోకాపేట భూములు ఈ-వేలంలో రికార్డు ధర పలికాయి. ఎకరం ధర ఏకంగా రూ.151.25 కోట్లకు చేరింది. ఫ్లాట్​ నంబర్​ 15, 16 కలిపి మొత్తం 9.06 ఎకరాల భూమికి వేలం నిర్వహించారు. 15వ నంబర్​ ప్లాట్​(4.03 ఎకరాలు)లో ఎకరం రూ.151.25 కోట్లు, 16వ నంబర్​ ప్లాట్(5.03 ఎకరాలు)​లో ఎకరానికి రూ.147.5 కోట్ల ధర లభించింది. తద్వారా సర్కారు ఖజానాకు రూ.1353 కోట్ల ఆదాయం సమకూరనుంది. హెచ్ఎండీఏ ఈ-వేలంలో ప్రారంభ ధరను రూ. 99 కోట్లుగా పేర్కొంది.

హెచ్​ఎండీఏ ప్లాట్ల వేలం : 15వ నంబర్​ ప్లాట్​లో 4.03 ఎకరాల భూమిని లక్ష్మీనారయణ కంపెనీ దక్కించుకోగా, ప్లాట్ నెం 16లోని 5.03 ఎకరాల భూమిని గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ సొంతం చేసుకుంది. కోకాపేట నియోపోలిస్​లో హెచ్​ఎండీఏ లేఅవుట్​లో ప్లాట్ల భూముల వేలాన్ని ఆన్​లైన్​లో నిర్వహించారు. ఈ నెల 24వ తేదీన ఇదే లేఅవుట్​లోని 18వ ప్లాట్​లో ఎకరా భూమి రూ.137.25 కోట్లుగా ధర పలికిన విషయం తెలిసిందే. 4 రోజుల వ్యవధిలోనే మరోసారి నిర్వహించిన ఈ-వేలంలో అదే లేఅవుట్​లో ఎకరా ధర రూ.14 కోట్లు అధికంగా 151.25 కోట్లుగా పలకడం గమనార్హం.

ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైన వేలం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగింది. పోటీ ఉండటంతో బిడ్డర్లు భూమి ధరను పెంచుకుంటూ వెళ్లారు. చివరికి అత్యధిక ధర (రూ.151.25 కోట్లు, రూ.147.5 కోట్లు) వేసిన వాళ్లకు భూములు దక్కాయి. నియోపోలిస్​లోనే 19, 20 నంబరు ప్లాట్లలో మరో 8 ఎకరాల భూములకు వేలం నిర్వహించేందుకు హెచ్ఎండీఏ ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది. డిసెంబరు 3వ తేదీన ఈ రెండు ప్లాట్లలో ఉన్న భూములకు అధికారులు ఈ వేలం నిర్వహించనున్నారు.

ధరావతుగా రూ.5 కోట్లు : ఈ వేలంలో పాల్గొనే వారు ప్రతి ప్లాటుకు కనీస ధరావతుగా రూ.5 కోట్లను చెల్లించాలి. ఒకవేళ అదృష్టం కొద్ది వేలంలో భూమిని దక్కించుకుంటే ఏడు రోజుల్లో (ఒక వారం) ధరావతు మొత్తం పోను అమ్మకం విలువలో రూ.25 శాతం, తర్వాత 60 రోజుల్లో మిగతా సొమ్ము చెల్లిస్తే కొనుగోలుదారుల పేరుతో భూమిని రిజిస్ట్రేషన్​ చేయనున్నట్లు హెచ్‌ఎండీఏ అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

ప్రభుత్వం ప్రారంభ ధర రూ.101 కోట్లు : హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలోని ఖరీదైన భూములను ఆన్‌లైన్‌లో వేలం వేయడానికి ఇటీవల ప్రభుత్వం నిర్ణయించి నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఆగస్టు నెలలో రాయదుర్గంలోని 7.67 ఎకరాలకు టీజీఐఐసీ (తెలంగాణ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ) నిర్వహించిన వేలంపాటలో రూ.1,357 కోట్లకు ఓ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఇక్కడ ఎకరం కనీస ధర రూ.101 కోట్లుగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించగా వేలంలో ఏకంగా రూ.177 కోట్లు పలికింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కోకాపేట నియోపోలీస్‌లోని సర్వే నంబరు 239, 240లో 16 నుంచి 19 ప్లాట్లు కలిపి మొత్తం 27 ఎకరాలను సర్కారు వేలానికి పెట్టింది. ఈ సారి ఎకరం రూ.150 కోట్లకుపైనే పలుకుతుందని భావించిన వారి అంచనాలు నిజమయ్యాయి.

