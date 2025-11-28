సర్పంచ్ పోస్ట్ ధర రూ.20 లక్షలు - బహిరంగ వేలంలో దక్కించుకున్న నాయకుడు
పంచాయతీ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో కొన్ని చోట్ల ఏకగ్రీవాలు, బహిరంగ వేలం పాటలు - సర్పంచ్ పదవి దక్కించుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్న లీడర్లు - జోగుగూడెం సర్పంచ్ పోస్ట్కి బహిరంగ వేలంలో రూ.20 లక్షలు
Auction For Sarpanch Position in Jogugudem Panchayath : తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో సర్పంచ్ పదవి దక్కించుకోవడం కోసం పలువురు లీడర్లు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలు చోట్ల ఆ పదవిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటుండగా మరికొన్ని చోట్ల బహిరంగ వేలం వేస్తున్నారు. శుక్రవారం ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లి మండలం జోగుగూడెం పంచాయతీ సర్పంచి పదవికి గ్రామస్థులు బహిరంగ వేలం వేశారు.
రెండో దశలో గ్రామంలో పోలింగ్ : బహిరంగ వేలంలో ఏడుగురు అభ్యర్థులు పోటీపడగా వారిలో అత్యధికంగా ఒకరు రూ.20 లక్షలకు సర్పంచి పదవికి పాట పాడారు. గ్రామంలో అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయం నిర్మాణానికి వేలంలో వచ్చిన రూ.20 లక్షల నగదును ఖర్చు చేయనున్నట్టు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. పూర్తిగా గిరిజన (ST) గ్రామమైన జోగుగూడెంలో 1350 జనాభా ఉండగా 800 మంది వరకు ఓటర్లు ఉన్నారు. రెండో దశలో అంటే డిసెంబర్ 14వ తేదీన ఈ గ్రామంలో పోలింగ్ జగరనుంది. ఈ నెల 30 నుంచి నామినేషన్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. సర్పంచి పదవికి వేలం పాట ప్రక్రియ అనంతరం గ్రామస్థులు ఉత్సాహంతో సంబరాలు చేసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలో మొదటి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి గురువారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటనను జారీ చేసింది. ఈ విడతలో 4,236 సర్పంచ్, 37,440 వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎన్నికలు జరుగుతాయని స్పష్టం చేసింది. గురువారం నుంచి మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉంటుందని పేర్కొంది. మరోవైపు కోడ్ అమలును నిశితంగా పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం స్క్రీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఛైర్మన్గా, ప్రభుత్వ శాఖల కార్యదర్శి, జీఏడీ కార్యదర్శి, పంచాయతీరాజ్ శాఖ కార్యదర్శి మెంబర్స్గా ఉంటారు.
బ్యాంకుల బాట పట్టిన అభ్యర్థులు : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు గురువారం నామినేషన్ల పర్వం మొదలైంది. తొలిరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,063 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో సర్పంచ్ పదవులకు 3,242, వార్డు పదవులకు 1,821 ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికల ఖర్చు పరిశీలన కోసం అభ్యర్థులకు కొత్త బ్యాంకు ఖాతా ఉండాలి. దీంతో అభ్యర్థులంతా సమీపంలోని బ్యాంకులను ఆశ్రయించారు. ఖాతా తెరవడానికి బ్యాంకు అధికారులు పాన్ కార్డును అడుగుతున్నారు. చాలామందికి పాన్ లేకపోవడంతో అకౌంట్స్ తెరవలేకపోయారు. పోస్టాఫీసుల్లోనూ ఖాతాలు తెరిచేందుకు ఎన్నికల సంఘం అవకాశం కల్పించినా చాలా గ్రామాల్లో అవి అందుబాటులో లేవు. మరోవైపు నామినేషన్లకు ఈ నెల 29 (శనివారం) వరకే గడువుంది.
ఓటర్ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు : పౌరులు తమ ఓటర్ స్లిప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి Te-poll అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ను రూపొందించినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ప్లేస్టోర్ నుంచి అప్లికేషన్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని, అందులో ఫిర్యాదులను సైతం అప్లోడ్ చేసి, వాటి పరిష్కార ప్రగతిని ట్రాక్ చేయవచ్చని వెల్లడించింది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సందర్భంగా న్యాయస్థానాల్లో పలువురు పిటిషన్లు దాఖలు చేస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీరాజ్ డైరెక్టరేట్లో న్యాయవిభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
