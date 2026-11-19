క్రీడలతో విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, మానసిక ఉల్లాసం: పల్లవి
Kabaddi Competitions In AU : విజయనగరంలోని సీతం కళాశాలలో మహిళల అంతర్ కళాశాలల కబడ్డీ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోటీల్లో వివిధ అనుబంధ కళాశాలలకు చెందిన మహిళా క్రీడాకారిణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:32 PM IST
విజయనగరంలోని సీతం కళాశాల ప్రాంగణంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం (AU) మహిళల అంతర్ కళాశాలల కబడ్డీ పోటీలు అత్యంత ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వివిధ అనుబంధ కళాశాలలకు చెందిన మహిళా క్రీడాకారిణులు ఈ టోర్నమెంట్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని తమ క్రీడా నైపుణ్యాన్ని, ప్రతిభను చాటుకున్నారు. మైదానంలో క్రీడాకారిణుల కూతలు, హోరాహోరీ పోరుతో కళాశాల ప్రాంగణమంతా క్రీడా స్ఫూర్తితో మార్మోగింది.
ముఖ్య అతిథి సందేశం: ఈ క్రీడా పోటీలకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎ. పల్లవి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి, క్రీడాకారిణులను ఉత్సాహపరిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నేటి ఆధునిక కాలంలో విద్యార్థులు కేవలం చదువులకే పరిమితం కాకుండా క్రీడలపై కూడా మక్కువ పెంచుకోవాలని సూచించారు.
"నేడు సీతం ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ మహిళా కబడ్డీ జట్టు కోసం అంతర్-కళాశాల ఎంపిక పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో పాల్గొనే వారికి ఒక ధృవీకరణ పత్రం (సర్టిఫికెట్) అందజేస్తారు. ఇది వారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇటీవల జరిగిన పోలీస్ నియామక ప్రక్రియలో, క్రీడా కోటా కింద గణనీయ సంఖ్యలో అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలు సాధించడం నాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్తులో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే వారికి కూడా ఈ ధృవీకరణ పత్రం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థుల శారీరక దృఢత్వానికి, మానసిక ఆరోగ్యానికి క్రీడలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయి. మైదానంలో ఆడే ఆటల ద్వారా విద్యార్థుల్లో సహజంగానే క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలు, టీం స్ఫూర్తి (జట్టు భావన) అలవడతాయి. ఓటమిని స్వీకరిస్తూ, గెలుపు కోసం శ్రమించే తత్వం క్రీడల వల్లే సాధ్యమవుతుంది" -. ఎ. పల్లవి, ఏయూ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్
భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు: గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళా క్రీడాకారిణులు ఇలాంటి అంతర్ కళాశాలల పోటీలను వేదికగా చేసుకుని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. క్రీడాకారిణులు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుని, తమ కళాశాలలకు, విశ్వవిద్యాలయానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని అభినందించారు. ఈ పోటీలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన సీతం కళాశాల యాజమాన్యాన్ని, వ్యాయామ విద్య ఉపాధ్యాయులను ఆమె ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. పోటీల అనంతరం విద్యార్థులు, క్రీడాభిమానులు క్రీడాకారిణులను చప్పట్లతో ప్రోత్సహించారు.
రెడ్డిగూడెం అడవిలోకి పెద్దపులి - డ్రోన్లతో నిఘా, రంగంలోకి పుణె నిపుణులు
ఉద్యోగాల పేరిట రూ.7 కోట్ల టోకరా - సీఐడీ అదుపులో రెండో నిందితుడు - ధరణికృష్ణ కోసం గాలింపు