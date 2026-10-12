తెలంగాణలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబురాలు - ఆడిపాడిన మహిళలు, యువతులు
Bathukamma Festival in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్లె పల్లెల్లో రెండోరోజు అటుకుల బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మహిళలు, యువతులు ఉత్సాహంగా బతుకమ్మ ఆడారు.
Published : October 12, 2026 at 7:31 AM IST
Bathukamma Festival in Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. పల్లెలు, పట్టణాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కళాశాలల్లో బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మను మహిళలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించుకున్నారు. ఉయ్యాల పాటలు పాడుతూ ఉత్సహంగా బతుకమ్మ ఆడారు.
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని శిల్పారామం ప్రాంగణంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రతిరోజూ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, బతుకమ్మ సంబురాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. సాయంత్రం వేళల్లో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన సంప్రదాయ నృత్యాలు, సంగీత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్ లలిత కళాతోరణంలో అటుకుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ కళారూపాలను ప్రతిబింబించే పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
రంగు రంగుల పూలతో బతుకమ్మ
హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ సంబురాలు నిర్వహించారు. బాల బతుకమ్మతో పాటు దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా బతుకమ్మ వేడుకలు చేశారు. చిన్నారులు, దివ్యాంగులు రంగు రంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చారు. బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉల్లాసంగా గడిపారు. హైదరాబాద్ బోడుప్పల్లోని ద్వారకానగర్లో మహిళలు, యువతులు ఉత్సాహంగా బతుకమ్మ ఆడారు.
వరంగల్లో రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ వేడుకలను మహిళలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఓల్డ్ సిటీ క్లబ్ హౌస్లో పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ ఆడారు. అనంతరం మహిళలు వాయినాన్ని ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. నిర్మల్లోని గాంధీచౌక్లో ఆర్య వైశ్య సంఘం భవనంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మవారి పూజ అనంతరం మహిళలు బతుకమ్మ ముందు కొలాటం ఆడారు. భైంసా, ముథోల్ మండలాల్లో మహిళలు బతుకమ్మ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు.
అస్తిత్వానికి ప్రతీక బతుకమ్మ
అస్తిత్వానికి, ఉద్యమ స్ఫూర్తికి బతుకమ్మ ప్రతీక అని టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే బహుజన తెలంగాణ సాధన కోసం ముందడుగు వేస్తున్నామన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్ద బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. సికింద్రాబాద్ జవహర్నగర్లో జరిగిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి సందడి చేశారు. మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడి వారిలో ఉత్సాహన్ని నింపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్లె పల్లెల్లో బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో ప్రధాన కూడళ్లలో మహిళలు బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో తరలివచ్చిన మహిళలు లయబద్ధంగా తిరుగుతూ బతుకమ్మ ఆడారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లోని ఓ పాఠశాలలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు చేసిన నృత్యాలు చేశారు. జగిత్యాల ధరూర్ క్యాంపులో పీఆర్టీయూ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకల్లో మహిళలు ఉత్సహంగా పాల్గొన్నారు. తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి ఉయ్యాల పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ ఆడారు. ఖమ్మం S.R.B.G.N.R కళాశాల మైదానంలో బతుకమ్మ వేడుకలు అలరించాయి.
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