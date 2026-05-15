భాగ్యనగరంలో 'అటెన్షన్ డైవర్షన్' దొంగలు - 'అయ్యో' అన్నారో అంతే సంగతులు!
ఏమార్చి సెల్ఫోన్లు, గొలుసుల దొంగతనాలు - బ్యాంకులు, ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద వృద్ధులు, అమాయాకులే వారి టార్గెట్- ఈ తరహా చోరీలకు పాల్పడుతున్న 4 ముఠాలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే
Published : May 15, 2026 at 11:53 AM IST
Attension Diversion Technique In Thefts : ఈ రోజుల్లో దొంగతనాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోతోంది. కేటుగాళ్లు నిరంతరం కొత్త దారులు వెతుక్కుంటున్నారు. అలా దొంగలు ప్రస్తుతం రాజధానిలో అటెన్షన్ డైవర్షన్ అనే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ముఠాలను తాజాగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరి ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ అంటే ఏంటి? దీని ద్వారా దొంగలు ఎలా కాజేస్తున్నారు? అనే విషయాలను ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
అటెన్షన్ డైవర్షన్తో దొరికిన కాడికి : జేబులో నుంచి డబ్బు కింద పడిపోయిందంటారు. నిజమేమో అని మనం అటు తిరగ్గానే సెల్ఫోన్ కొట్టేస్తారు. బైక్పై నుంచి కింద పడిపోతున్నట్టు నటిస్తారు. 'అయ్యో' అని సాయం చేయటానికి వెళ్తే మెడలోని గొలుసును లాక్కొని వెళ్తారు. దీనినే అటెన్షన్ డైవర్షన్ విధానం అంటారు. ప్రస్తుతం దొంగలంతా దీన్ని అమలు చేసి దొరికిన కాడికి దోచుకుని ఉడాయిస్తున్నారు. ఇటీవల నగరంలో సంచరిస్తూ ముఖ్యంగా ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద ఇటువంటి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నాలుగు ముఠాలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
బ్యాంకులు, ఏటీఎం కేంద్రాలే లక్ష్యంగా : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన మోసగాళ్లు సులభంగా డబ్బు సంపాదించటానికి ఒక మార్గంగా ఈ పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. వారు నగరం లోపల, శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్న బ్యాంకులు, ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద మాటు వేస్తారు. నగదు విత్డ్రా చేయడానికి లేదా జమ చేయడానికి వచ్చే వారినే ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. వారికి మోసపూరిత మాటలు చెప్పి నమ్మిస్తారు. తమకు అత్యవసరంగా నగదు అవసరమని కట్టుకథలు చెప్తారు. మళ్లీ వెంటనే యూపీఐ ద్వారా పంపిస్తామని చెప్పి వారి ఖాతా నుంచి రూ.10 వేలు, రూ.20 వేల వరకు కాజేస్తారు.
నకిలీ సందేశాల ద్వారా మోసం : మోసగాళ్లు బాధితులకు ఒక నకిలీ సందేశాన్ని చూపించి వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ అయిందని అబద్ధం చెప్తారు. ఆపై క్షణాల్లోనే అక్కడి నుంచి మాయమైపోతారు. నగదు విత్ డ్రా చేయడానికి వచ్చిన వృద్ధులు, అమాయక వ్యక్తులే వారి ప్రధాన లక్ష్యం. సహాయం చేస్తామనే సాకుతో వారిని సమీపించి, బాధితుల ఏటీఎం కార్డులను తీసుకుంటారు. వారి పిన్ నంబర్లను తెలుసుకుంటారు. బాధితులు కోరిన నగదును విత్డ్రా చేసి వారికి అప్పగిస్తారు. ఆ తర్వాత, వారు తమ వద్ద ఉన్న నకిలీ కార్డుతో అసలు కార్డును చాకచక్యంగా మార్చేస్తారు. ఆ తర్వాత బ్యాంక్లోని డబ్బును పూర్తిగా దొంగిలిస్తారు.
సెల్ఫోన్లు, గొలుసుల దొంగతనాలు : ట్రాఫిక్ జంక్షన్లు, రైల్వే, బస్ స్టేషన్లు, మార్కెట్లు ఇతర రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఒకరిద్దరు మహిళలు తరచుగా చిన్న పిల్లలను ఉపయోగించుకుంటూ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారి దుస్తులకు ఏదో మరక పడిందని లేదా అంటుకుందని చెప్పి బాధితుల దృష్టిని మరల్చుతారు. అలా వారి దగ్గర నుంచి హ్యాండ్బ్యాగులు లేదా సెల్ఫోన్లను లాక్కొని పారిపోతారు. దృష్టి మరల్చడానికి తమలో తామే నకిలీ గొడవలు సృష్టించుకునే ముఠాలు కూడా ఉన్నాయి. దాంతో సంఘటనా స్థలం వద్ద గుమిగూడిన వారి నుంచి విలువైన వస్తువులను దోచుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఆటో, రిక్షాలు, సిటీ బస్సుల్లో ప్రయాణికులతో కలిసిపోయి దొంగిలిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : నగరంలోని రెండు ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళల ముఠా ఈ రకమైన దొంగతనాలకు పాల్పడుతోందని అధికారులు గుర్తించారు. వీరిపై నిఘా ఉంచామని, వారి నేర కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి చర్యలు ప్రారంభించామని గోల్కొండ డీసీపీ చంద్రమోహన్ తెలిపారు.
- ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద అపరిచితులకు నగదు లేదా ఏటీఎం కార్డులు ఇవ్వవద్దని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు.
- అలాగే, ఏదైనా బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు జరిపిన వెంటనే తమ మొబైల్ ఫోన్లకు వచ్చే లావాదేవీల హెచ్చరికలను సరిచూసుకోవాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.
