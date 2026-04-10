మామిడి రంగుని చూసి మురిసిపోవద్దు - మెరిసేవన్నీ మంచివి కావు !
కాల్షియం కార్బైడ్తో మామిడిని మాగబెట్టి సొమ్ము చేసుకునే ప్రయత్నాలు - పక్వానికి రాకుండానే కాయలను కోసి రసాయనాలు వేసి మగ్గిస్తున్న రైతులు - నాణ్యత పెంచేందుకు, పురుగుల నివారణకు ఫ్రూట్ కవర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 6:35 PM IST
Artificially Ripening Mangoes In Kakinada District : వేసవి అంటేనే ఆహార ప్రియులతో పాటు అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది నోరూరించే మామిడి. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, దిగుబడిని బట్టి మామిడి ధర ఎక్కువగా పెరిగినా దాని రుచి చూడనిదే ఎవరూ కూడా వదలరు. ప్రస్తుతం వేసవి కావడంతో మార్కెట్లో మామిడి సందడి ప్రారంభమైంది. వాటిని కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ప్రతి సంవత్సరం రసాయనాలతో పండ్లను మాగబెట్టడం ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాల్షియం కార్బైడ్తో మామిడిని మాగబెట్టి సొమ్ము చేసుకునే ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆహార భద్రతా అధికారులు, ఉద్యానశాఖ అధికారులు వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టారు.
రసాయనాలతో పొంచివున్న ముప్పు : గతంలో సాధారణంగా పక్వానికి వచ్చాక మామిడి కాయలను కోసి సహజసిద్ధంగా ఎండుగడ్డిలో వేసి వాటిని మాగబెట్టేవారు. ఇవి ఎంతో రుచిగా ఉండేవి. ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా. కానీ ఇప్పుడు కాయలు పక్వానికి రాకుండానే రైతులు వాటిని కోస్తున్నారు. రాలిన కాయలను సైతం రసాయనాలు వేసి మగ్గిస్తున్నారు. ఇటువంటివి తింటే ప్రజల్లో గొంతు, కడుపులో మంట, వికారం, వాంతులు, విరోచనాలు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలే గాక నాడీ వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతినడం వంటి ఇబ్బందులొస్తాయి.
- మార్కెట్లో కొన్న మామిడిని ముందుగా ఉప్పు నీటిలో వేసి నానబెట్టి కొంతసేపు కడగాలి.
- మామిడి పండ్లను బకెట్ నీళ్లలో వేస్తే సహజంగా పండినవైతే నీట మునుగుతాయి. రసాయనాలతో పండించినవైతే పైకి తేలుతాయి.
- సహజంగా పండిన మామిడి పండు కమ్మని వాసన వస్తుంది. రసాయనాలతో పండించినదైతే అసలు వాసనే ఉండదు.
విక్రయానికి ఉంచిన మామిడి : కాకినాడ జిల్లానే తీసుకుంటే దాదాపు 9 వేల హెక్టార్లలో మామిడి సాగవుతుంది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి హెక్టారుకు సుమారు 2.5 నుంచి 3 టన్నుల వరకు దిగుబడి వస్తుందని అధికారుల అంచనా. ప్రతి సంవత్సరం తుని, జగ్గంపేట నుంచి అధికంగా మామిడి పలు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతుంది. తెలంగాణ, అసోం, పశ్చిమ్బంగా, దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, , ఒడిశా, బిహార్ తదితర రాష్ట్రాలకు దిగుబడిలో 70 శాతం వెళ్తుంది. బంగినపల్లి రకం 50 శాతం, సువర్ణరేఖ 25-30, కలెక్టర్ 15, ఇతర (నీలం, పండూరు మామిడి, రసాలు) 10 శాతం వరకు పండుతాయి.
రైపనింగ్ ఛాంబర్లు మూలకు : శాస్త్రీయ పద్ధతిలో మామిడి పండ్లను మాగబెట్టేందుకు తుని, రాజమహేంద్రవరం, రావులపాలెంలో రైపనింగ్ ఛాంబర్లు నిర్మించారు. మొదట ఏసీ ద్వారా శీతలీకరణ చేసి, తర్వాత మూడు రోజులు ఇథలిన్ గ్యాస్ పంపించి పండ్లను మాగబెడతారు. తునిలో 2017వ సంవత్సరంలో ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. రావులపాలెం, రాజమహేంద్రవరంలో 2016లో వీటిని ప్రారంభించినా అవి పనిచేయట్లేదు.
నాణ్యత పెంచేందుకు : మామిడి పండ్ల నాణ్యత పెంచేందుకు, పురుగుల నివారణకు ఫ్రూట్ కవర్లను ప్రభుత్వం రైతులకు 50 శాతం రాయితీపై అందిస్తోంది. ఇలా కాకినాడ జిల్లాలో సుమారు 100 హెక్టార్లకు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తద్వారా మామిడి కాయ నాణ్యత బాగుంటుంది. పురుగుల బారి నుంచి కూడా కాయకి రక్షణ లభిస్తుంది. నేరుగా పురుగు మందులు చల్లాల్సిన పరిస్థితి కూడా తగ్గుతుంది.
"నిషేధిత రసాయనాలతో పండ్లు మాగబెడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. తనిఖీలు చేస్తాం. మామిడి పండ్ల నమూనాలు సేకరిస్తాం. రైతులు, వ్యాపారులకు రసాయనాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రణాళిక చేస్తున్నాం" - నందాజీ, సహాయ ఆహార నియంత్రణాధికారి, కాకినాడ,.వి. సిరిల్, జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి
