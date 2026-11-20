రాత్రికి రాత్రే సరిహద్దుల మార్పు - రూ.600 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణకు యత్నం
Encroachments On Shamshabad Lands : శంషాబాద్ ప్రాంతంలో సుమారు రూ.600 కోట్ల విలువైన ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేసేందుకు అక్రమార్కులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
Published : November 20, 2026 at 5:38 PM IST
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, ఎకో పార్కులు, రేడియల్ రోడ్లు ఇలా శంషాబాద్ పరిసరాల్లో అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తుంటే భూకబ్జాదారుల ఆగడాలూ అంతే స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి కూతవేటు దూరంలో శంషాబాద్లో ఉన్న రూ.600 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిపైనే కబ్జాకోరులు కన్నేశారు. రాత్రికి రాత్రే సరిహద్దులు మార్చేయడమే కాకుండా ప్రైవేట్ గార్డులను పెట్టి, ఎవరినీ రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా అనుక్షణం నిఘా ఉండే విధంగా సీసీ కెమెరాలు పెట్టారంటే అక్రమార్కులు ఎంతకు తెగించారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణకు కబ్జాదారుల యత్నం
అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని శంషాబాద్-గచ్చిబౌలి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మార్గంలోని ప్రభుత్వ భూములపై అక్రమార్కులు కన్నేశారు. శంషాబాద్ డీసీపీ కార్యాలయం వెనుక ఖాళీగా ఉన్న రూ.600 కోట్ల విలువైన 11.20 ఎకరాల భూమిని తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకునేందుకు కబ్జాకోరులు తెగబడ్డారు. భూమి చుట్టూ గతంలో వేసిన కంచెను తొలగించి రాత్రికి రాత్రే కొత్తగా సరిహద్దులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటికి సమీపంలో ఎకో పార్క్లతోపాటు బుద్వేల్ ఇంటర్ ఛేంజ్, రేడియల్ రోడ్డు-2 ప్రాజెక్టులు వస్తుండటంతో భూముల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో శంషాబాద్ పరిసరాల్లో ఖాళీ స్థలాలు ఎక్కడున్నాయో గుర్తించి వాటిని ఆక్రమించే ప్రక్రియకు అక్రమార్కులు తెరలేపారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ స్థలమైతే చాలు రాత్రికి రాత్రే ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ భూమికి ఉన్న కంచె, బండరాళ్ల తొలగింపు
శంషాబాద్ మండలం సర్వే నంబర్ 626/1లో 360.11 ఎకరాలు, 626/2లో 176.05 ఎకరాలు మొత్తం 536.16 ఎకరాల సర్కారీ భూములు 1954-55 ఖాస్రా పహాణిలో నమోదయ్యాయి. 1981లో సర్వే నం. 626/1లోని భూమిని అభివృద్ధి చేయాలంటూ అప్పటి ప్రభుత్వం హుడాకు కేటాయించింది. అందులో 348.31 ఎకరాల్లో లేఅవుట్ వేసిన అధికారులు భారీ బండరాళ్లతో ఉన్న11.20 ఎకరాలను ఖాళీగా వదిలేశారు. కాలక్రమేణా ఆ చుట్టుపక్కల నివాసాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు వాటికి సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ రావడంతో ఈ భూముల విలువ కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. అంతే అక్కడ హుడా వదిలేసిన భూమిపై అక్రమార్కుల కన్నుపడింది. అక్కడి బండరాళ్లను తొలగించి కంచె ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు ఆక్రమించుకున్న భూముల్లో సీసీ కెమెరాలు, ప్రైవేటు కాపలాదారులను పెట్టారని మండిపడుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి శంషాబాద్ భూములను కబ్జా చేసి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, రేడియల్ రోడ్లు, బుల్లెట్ రైళ్ల కోసం ఇక్కడి భూములను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులు కబ్జా చేస్తుంటే అధికారులు పట్టించుకోకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు చోద్యం చూస్తున్నారు. ఇకనైనా భూముల ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట వేయండి - జయసింహ, స్థానికుడు, శంషాబాద్
ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేసినా స్పందన లేదు
ఈ ఆక్రమణలపై అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేస్తున్నా స్పందన కరవైందని విమర్శలు వస్తున్నాయి. అధికారులు వేగంగా స్పందించకపోవడం వల్ల కబ్జాదారులు తప్పుడు పత్రాలను సృష్టించి న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొత్వాల్గూడ, రాళ్లగూడ ప్రాంతాల్లో హెచ్ఎండీఏ, అటవీశాఖ భూములను ఆక్రమించి కోర్టులను ఆశ్రయించడం ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. వీటిపై స్పందించిన అధికారులు ప్రభుత్వ భూములను కాపాడతామని చెబుతున్నారు. ఒకవైపు హైడ్రా అధికారులు ప్రభుత్వ భూముల్లో ఆక్రమణలు తొలగించి బోర్డులు పెడుతుంటే మరోవైపు అక్రమార్కులు వాటిని తొలగిస్తూ బరితెగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ భూములను కాపాడేందుకు హైడ్రా అధికారులు ముందుకు రావాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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