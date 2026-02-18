ETV Bharat / state

స్నేహితుడికి 2కోట్ల బీమా చేయించి పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు - కానీ చివర్లో సీన్ మారింది

బీమా సొమ్ము కోసం ఘోర పథకం - యువకుడిని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి హతమార్చాలనుకున్న ఇద్దరు స్నేహితులు - అడ్డం తిరిగిన పథకం - నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Attempt to Murder Friend for Insurance Money
Attempt to Murder Friend for Insurance Money (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Attempt to Murder Friend for Insurance Money : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బీమా సొమ్ము కోసం తల్లిదండ్రులు లేని ఓ యువకుడిని ప్రణాళికాబద్ధంగా హతమార్చి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని కుట్ర పన్నారు ఇద్దరు స్నేహితులు. అయితే పోలీసుల దర్యాప్తుతో ఈ ఘటన ప్రమాదం కాదని, పథకం ప్రకారం చేసిన హత్యాయత్నమని స్పష్టం అయింది. పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

ఏపీలోని పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలం గన్నవరానికి చెందిన కట్టా యశ్వంత్ చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాడు. గ్రామంలో మేనమామ సంరక్షణలో పెరిగిన అతడు జీవనోపాధి కోసం కష్టపడుతూ సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నాడు. ఆరు నెలలుగా భద్రాచలానికి చెందిన కట్టా సాయిదీపక్‌తో స్నేహం పెంచుకుని సహాయకారిగా పని చేస్తున్నాడు. ఈ పరిచయాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని సాయిదీపక్‌ దురుద్దేశంతో పథకం రచించాడు. అతనికి ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకులో సేల్స్‌ ఆఫీసర్‌గా పని చేస్తున్న భానుప్రకాష్‌ జత కలిశాడు. ఇద్దరూ కలిసి యశ్వంత్‌ను మోసం చేసి అతని పేరుతో భారీ బీమా పాలసీ తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.

స్నేహితుడికి బీమా చేయించి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నం - చివరికి (ETV)

రూ.2 కోట్ల బీమా పాలసీ - కుట్రకు బలమైన అడుగు : గత ఏడాది నవంబర్‌లో ఓ బీమా సంస్థలో యశ్వంత్ పేరిట రూ.2 కోట్లకు పాలసీ తీసుకున్నారు. యశ్వంత్‌, సాయిదీపక్‌ల సామాజిక వర్గాలు వేర్వేరు అయినప్పటికీ ఇంటి పేరు ఒకటే కావడంతో అనుమానం రాకుండా సాయిదీపక్‌ను నామినీగా చేర్చారు. పాలసీ తీసుకున్న తరువాతే అసలు పథకం అమల్లోకి వచ్చింది. యశ్వంత్‌ను హతమార్చి, దాన్ని రోడ్డు ప్రమాదంగా చూపించి బీమా సొమ్మును స్వాధీనం చేసుకోవాలన్న దురాలోచనతో కుట్ర పన్నారు.

మద్యం తాగించి హత్యాయత్నం : ఈ నెల 14న మోతె పట్టినగర్ సమీపంలో యశ్వంత్‌ను మద్యం తాగించారు. తిరిగి వెళ్లే సమయంలో అతని తలపై ఇనుప రాడ్‌తో తీవ్రంగా కొట్టారు. రక్తమోడుతున్న స్థితిలో రహదారి మీద పడేసి, పక్కనే స్కూటీని ఉంచి ప్రమాదంలా కనిపించేలా సన్నివేశం సృష్టించారు. అయితే విధి వేరేలా తీర్పు చెప్పింది. అదే మార్గంలో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు రక్తం మడుగులో ఉన్న యశ్వంత్‌ను గమనించి వెంటనే అంబులెన్స్‌కు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

నిందితుల నాటకం - ప్రయాణికుల్లా నటింపు : ఘటన స్థలంలోనే ఉన్న సాయిదీపక్‌, భానుప్రకాష్‌ ప్రయాణికుల్లా నటించారు. యశ్వంత్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించడంలో సహకరించినట్లు నటించారు. భద్రాచలం ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ గాయాల తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బాధితుడి బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు నిజాలు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు ఎస్సై మేడా ప్రసాద్‌ నేతృత్వంలో పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు, కాల్‌డేటా, ఘటనాస్థల పరిశీలన ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు. గాయాల స్వభావం ప్రమాదానికి విరుద్ధంగా ఉండటంతో అనుమానం బలపడింది. దర్యాప్తులో బీమా పాలసీ విషయమూ వెలుగులోకి వచ్చింది. సాయిదీపక్‌, భానుప్రకాష్‌లను సారపాకలో అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా, ఇద్దరూ పథకం ప్రకారం హత్యాయత్నం చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. అనంతరం వారిని రిమాండ్‌కు తరలించారు. బాధితుడు యశ్వంత్ ప్రస్తుతం ఖమ్మం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

"కట్టా యశ్వంత్​ బీమా సొమ్ము డబ్బులు కోసం కట్టా సాయిదీపక్‌, భానుప్రకాష్‌ హత్య చేయాలని అనుకున్నారు. మోతె పట్టినగర్ సమీపంలో యశ్వంత్ తలపై ఇనుప రాడ్‌తో తీవ్రంగా కొట్టారు. రోడ్డు ప్రమాదంగా మార్చాలని ప్రయత్నం చేశారు. యశ్వంత్ బంధువులు సాయిదీపక్‌, భానుప్రకాష్​పై అనుమానం వ్యక్తం చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. విచారణ చేపట్టగా వారిద్దరూ యశ్వంత్​ చంపడానికి ప్రయత్నం చేశామని ఒప్పుకున్నారు. ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించాం." - ప్రసాద్, బూర్గంపాడు ఎస్సై

బీమా దుర్వినియోగం - సమాజానికి హెచ్చరిక : ఈ ఘటన బీమా పాలసీల దుర్వినియోగానికి ఉదాహరణగా నిలిచిందని పలువురు అంటున్నారు. ఆర్థిక లాభం కోసం ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయని వారు ఉన్నారని ఈ కేసు చూపిస్తోంది. బీమా సంస్థలు కూడా పెద్ద మొత్తాల పాలసీల విషయంలో సరైన ధృవీకరణ, నామినీ వివరాల పరిశీలనలో మరింత జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.

