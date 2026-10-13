పోలీసులపై దాడి ఘటనలో 20మంది ఆదివాసీల అరెస్ట్ - మరో 30మందిపై విచారణ
Adilabad Police Arrest 20 Villagers : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గంజాయి కేసు విచారణకు వెళ్లిన పోలీసులపై గ్రామస్థులు దాడి ఘటన మరో టర్న్ తీసుకుంది. దాడి చేసిన 20 మందిపై కేసు నమోదైంది.
Published : October 13, 2026 at 9:11 PM IST
Adilabad Police Arrest 20 Villagers : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలీసుల విధి నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగించడమే కాకుండా, వారిపై దాడికి పాల్పడిన సుమారు 20 మంది గ్రామస్థులపై పోలీసుల హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. మరో ముప్పై మందిపై కేసు నమోదు చేస్తామని ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ వెల్లడించారు. ఆదిలాబాద్లోని పోలీసు హెడ్ క్వార్టర్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు.
ఈ నెల 10వ తేదీన సిరికొండ మండలం ఆదివాసీ గూడెం వాయిపేటలో గంజాయి కేసు విషయంపై విచారణకు వెళ్లిన ఇచ్చోడ గ్రామీణ సీఐ సీహెచ్ రమేశ్తో పాటు ఏఎస్ఐ బలిరాం నాయక్, హెడ్కానిస్టేబుల్ భీంరావు, మరో కానిస్టేబుల్ శివప్రసాద్ సహా మరో ముగ్గురిపై దాడి చేసిన 20 మందిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించినట్లు తెలిపారు. మరో ముప్పై మందిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. వాయిపేటలో ఓ మహారాజ్ సాగుచేసే గంజాయి కేసు దర్యాప్తు కోసం వెళ్లిన పోలీసులపై దాడి చేయటమే కాకుండా వాహానాన్ని ధ్వంసం చేశారని ఎస్పీ తెలిపారు. వారందరిపై సెక్షన్ 307, 332 కేసులు నమోదు చేయటమే కాకుండా అవసరమైతే పీడీ యాక్టు నమోదు చేస్తామని ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. అలాగే దాడిలో పోలీసు వాహనం సహా వారి ఫోన్లు ధ్వంసమయ్యాయని పేర్కొన్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
వాయిపేట్కు చెందిన చహకత రాము తన పెరట్లో సాగు చేస్తున్న 18 గంజాయి మొక్కలను పోలీసులు ఈ నెల 9వ తేదీన స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసు విషయమై తదుపరి విచారణ కోసం సీఐ, ఎస్ఐ, మరో నలుగురు కానిస్టేబుళ్లను 12వ తేదీన గ్రామానికి వెళ్లగా స్థానికులు చుట్టుముట్టారు. గంజాయి సమాచారం ఎవరు ఇచ్చారో చెప్పాలని నిలదీస్తూ అక్కడే ఉన్న అటవీ బేస్ క్యాంపు సిబ్బందిపై చేయిచేసుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. అనంతరం గ్రామస్థులు మహిళలతో కలిసి రాళ్లు, కర్రలతో దాడి చేయడంతో పోలీసులు గాయపడ్డారు. పోలీసు వాహనం సహా వారి ఫోన్లు ధ్వంసమయ్యాయి. విచారణ సందర్భంగా పోలీసులు గ్రామస్థులను కులం పేరుతో దూషించారని ఆదివాసీలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ విషయంలోనే వివాదం తలెత్తిందన్నారు.
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