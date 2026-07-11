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రైల్వే పట్టాలపై అనుమానాస్పద మరణాలు - ఆ చావులు 'మిస్టరీ'గా మిగిలిపోవాల్సిందేనా?

ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1300 మంది రైల్వే పట్టాలపై మృతి - ఎక్కువగా ప్రమాదాలు, ఆత్మహత్యలు - ఇలా చేయడం వల్ల బలవన్మరణాలను తగ్గించవచ్చు!

Attempt To Dead In Railway Track
Attempt To Dead In Railway Track (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 2:53 PM IST

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Attempt To Dead In Railway Track : చర్లపల్లి రైల్వే పట్టాలపై ఐటీ ఉద్యోగిని విజయరెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఆ కుటుంబంలో ఆర్థిక లేదా గృహపరమైన సమస్యలు ఉన్నట్లు ఎటువంటి ఆనవాళ్లు లేవు. చదువులో రాణిస్తున్న పిల్లలతో సహా ప్రాణాలు తీసుకోవాలన్న వారి నిర్ణయం ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది.

మరొక ఘటనలో, రవికుమార్, శిరీష అనే దంపతులు బీబీనగర్ నుంచి ఘట్‌కేసర్ మధ్య రైల్వే పట్టాలపై ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వారికి అప్పులు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని తీర్చుకునే మానసిక ధైర్యం వారికి ఉందని బంధువులు చెబుతున్నారు. నగలు తాకట్టు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన 'రెడీమిక్స్' వాహనం వల్ల కలిగిన ఒత్తిడి, మత మార్పిడికి సంబంధించిన స్థానిక ఒత్తిడి వారిని ఆత్మహత్యకు పురికొల్పాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమస్యలే వారి ఆత్మహత్యకు కారణమని పోలీసులు భావించడం లేదు.

సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పరిధిలో వివిధ కారణాల వల్ల ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1,300 మరణాలు రైల్వే పట్టాలపై నమోదవుతున్నాయి, వీటిలో ఎక్కువ భాగం ప్రమాదాలు, ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక కడుపు నొప్పి, కుటుంబ తగాదాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వివాహేతర సంబంధాల వంటి కారణాల వల్ల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయని బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. వేగంగా దూసుకొచ్చే రైళ్ల ముందు వ్యక్తులు పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నప్పుడు, మృతుల వివరాలను గుర్తించి వారి మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగించడం ఒక క్లిష్టమైన సవాలుగా మారుతుంది.

వాస్తవాలను నిర్ధారించడం కష్టం : సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పరిధిలో 2025లో నమోదైన 1,317 మరణాలలో 529 ఆత్మహత్యలేనని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లోనే 258 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పైకి చిన్నవిగా కనిపించే కారణాలతో కొందరు ప్రాణాలు తీసుకున్నప్పటికీ, వారు అనుభవించే అంతర్గత వేదన తరచుగా భరించలేనిదిగా ఉంటుందని ఒక రైల్వే సబ్ఇన్‌స్పెక్టర్ వివరించారు. 90 శాతం ఆత్మహత్య కేసుల వెనుక ఉన్న అసలు పరిస్థితులను నిర్ధారించడం కష్టంగా మారుతోంది. సిబ్బంది కొరత, పక్కా ఆధారాలు లేకపోవడం వల్ల లోతైన దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలుగుతోందని ఒక కానిస్టేబుల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వాస్తవాలు తెలిసినప్పటికీ, బయటపడితే కుటుంబ పరువు పోతుందనే భయంతో కొందరు మౌనంగా ఉండిపోతున్నారని వివరించారు.

ముందస్తు గుర్తింపుతో ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు: ఇటీవల, ఒక మహిళ రైల్వే పట్టాలపై అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. రైల్వే పోలీసులు ఆమెను గమనించి, అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. తన భర్త వేధింపులను ఇకపై భరించలేనని చెబుతూ ఆమె కన్నీరుమున్నీరైంది. కాలు కదిలించినా లేదా ఫోన్ చూసినా భర్త అనుమానించేవాడని, దాంతో అతడితో కలిసి బతకడం కంటే మరణమే ఏకైక మార్గమని తనకు అనిపించేదని ఆమె చెప్పింది. పోలీసులు ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి, ఆమెను కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

రైల్వే స్టేషన్లు, పట్టాల వెంట అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తించే వ్యక్తులను పెట్రోలింగ్ బృందాలు నిశితంగా గమనిస్తూ విచారిస్తుంటాయి. వారి మాటల్లో ఏవైనా పొంతన లేని విషయాలు కనిపిస్తే, వారిని అదుపులోకి తీసుకుని, కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలుపుతారు. ఈ ప్రయత్నాల ద్వారా ప్రతి నెలా 30 నుంచి 40 మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు.

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TAGGED:

RAIWAY TRACKS ATTEMPT TO DEAD
WHY PEOPLE WANTS DEAD
HOW TO STOP ATTEMPT TO DEAD
రైల్వే పట్టాలపై ఆత్మహత్యలు
ATTEMPT TO DEAD IN RAILWAY TRACK

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