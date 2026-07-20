మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు
హైదరాబాద్ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల కలకలం - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి వేధిస్తున్నాడని మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు - అసభ్యకర సందేశాలు పంపాడని ఫిర్యాదు చేసిన ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 11:10 AM IST
Trainee IPS Uday Krishna Reddy Case : ఏపీకి చెందిన ఆ యువకుడు కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్లో విజేతగా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడు. ఇక్కడే కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని మరో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అతడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో శనివారం రాత్రి అత్తాపూర్ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. బాధితురాలిచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
కర్ణాటకకు చెందిన మహిళ (30) ఐపీఎస్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం నగరంలోని శివరాంపల్లిలో నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ (ఎన్పీఏ)లో ట్రైనింగ్ పొందుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కూడా ఇక్కడే ట్రైనీ ఐపీఎస్గా శిక్షణలో ఉన్నాడు. ఈ సంవత్సరం జూన్ 23 నుంచి అతను మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ వాట్సప్ నంబర్కి అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపుతూ లైంగికంగా వేధించసాగాడు.
Uday Krishna Reddy Harassment Case : ఆ మహిళ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా అకాడమీలో మిత్రుల ఎదుట తెలుగులో ఇబ్బందికరమైన పదాలతో అసభ్యకరంగా మాట్లాడంతో పాటు ఆమెకు వేరే వారితో వివాహేతర సంబంధం అంటగట్టి ప్రచారం చేసి మనోవేదనకు గురిచేశాడు. బలవంతంగా ఆమె సెల్ఫోన్ లాక్కొని వ్యకిగత మెసేజ్లను చూసి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. ఈ నెల 8న బలవంతంగా అతడి గదిలోకి లాక్కెళ్లి బెదిరించి, భయపెట్టి ఫోన్ పాస్వర్డ్ సేకరించాడు.
9న రాత్రి 9 గంటలకు మరోసారి బలవంతంగా తనను జుట్టు పట్టుకొని అతడి గదిలోకి గుంజుకెళ్లాడు. గొంతు పిసికి, మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. 10న రాత్రి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె వ్యక్తిగత వీడియోలను చిత్రీకరించి భర్తకు పంపి బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి శిక్షణ సమయంలో సహచరులతో ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించేవాడని, వాట్సప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి తప్పుడు మేసేజ్లతో కొందరిని మనోవేదనకు గురిచేసినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ట్రైనింగ్లోనే అనుచిత ప్రవర్తనతో కేసులో ఇరుక్కోవడంతో అతడి ఐపీఎస్ హోదాపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
స్ఫూర్తిగా నిలిచి ప్రవర్తనతో పతనమై : ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం ఊళ్లపాలెం గ్రామంలో జన్మించాడు. చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు మరణించడంతో నానమ్మ చెంత పెరిగాడు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతూనే కూరగాయలు అమ్ముతూ నానమ్మకు చేదోడుగా నిలిచాడు. 2013లో కానిస్టేబుల్గా సెలక్ట్ అయ్యాడు. 2018 వరకు విధులు నిర్వర్తించాడు. అదే సమయంలో ఓ సీఐ తోటి వారి ముందు ఉదయ్ను అవమానిస్తూ మాట్లాడటంతో భరించలేకపోయాడు. ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సివిల్స్కు సిద్ధమయ్యాడు. నాలుగుసార్లు విఫలమైనా పట్టుదలతో ఐదోసారి 360 ర్యాంకుతో విజేతగా నిలిచి ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసుకొని పోలీసు అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టాల్సిన ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇప్పుడు లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నాడు.
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