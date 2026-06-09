భక్తులపై దాడి జరిగినా కేసు నమోదు చేయరా? - పోలీసుల మౌనం వివాదాస్పదం
ఫ్యాక్షన్ తరహాలో కత్తులు, కర్రలతో దాడి - మేకపోతు మాంసం వివాదంతో ఘర్షణ - కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు - గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:33 AM IST
Police Silence On Attack On Devotees At Tirupatamma's Temple: అదో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం. అక్కడికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివస్తుంటారు. ముఖ్యంగా శుక్రవారం, ఆదివారం భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించి బలులు ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో జంతువులను వధించే క్రమంలో భక్తులకు, మాంసం కట్ చేసే వ్యక్తులకు మధ్య నగదు చెల్లింపుల విషయంలో తరచూ వివాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలో రెండు రోజుల క్రితం ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ ఆలయం సమీపంలో జరిగింది.
శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయం పరిసరాల్లో భక్తులపై జరిగిన దాడి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. కత్తులు, కర్రలు పట్టుకున్న దుండగులు భక్తులను వెంటాడి మరీ దాడి చేసిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. ఇంతపెద్ద ఘటన జరిగి భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడినా, ఈ వీడియోలు బయటకొచ్చినా, ఘటన తీవ్రత వీడియోలో కనిపిస్తున్నా పోలీసుల తీరు మాత్రం అత్యంత దారుణంగా ఉంది.
కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు : ఇంత తీవ్ర ఘటన జరిగినప్పటికీ ఇప్పటివరకు కేసు నమోదు కాలేదని ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బాధితులు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయలేదనే కారణంతో పోలీసులు చర్యలు తీసుకోలేదని చెబుతున్నప్పటికీ, సుమోటోగా కేసు నమోదు చేయకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మేకపోతు మాంసం వివాదంతో ఘర్షణ : సమాచారం ప్రకారం బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరుకు చెందిన భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం మేకపోతు మాంసం కట్ చేసే విషయంలో స్థానికులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ వివాదం ఘర్షణకు దారితీయడంతో స్థానికులు కత్తులు, కట్టెలతో దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దాడి సమయంలో మహిళలు, వృద్ధులు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీసినా దుండగులు వారిని వెంబడించి మరీ కొట్టినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. పలువురు గాయపడగా, స్థానిక పీహెచ్సీలో చికిత్స పొందినట్లు సమాచారం.
సుమోటో కేసు ఎందుకు నమోదు చేయలేదు? : ఘటన జరిగిన పరిధిని పర్యవేక్షించే జగ్గయ్యపేట ఇన్స్పెక్టర్, నందిగామ ఏసీపీ, గ్రామీణ డీసీపీలు ఇప్పటివరకు స్పందించకపోవడంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. హత్యాయత్నం స్థాయి దాడి జరిగినప్పటికీ కేసు నమోదు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాధారణంగా బాధితులు ఫిర్యాదు చేయని సందర్భాల్లో కూడా శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా వీఆర్వో లేదా ఇతర అధికారుల ఫిర్యాదుతో కేసులు నమోదు చేసే అవకాశం పోలీసులకు ఉంటుంది. స్టేషన్ జనరల్ డైరీలో ఘటనను నమోదు చేసి సుమోటోగా కేసు పెట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటనలో అలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
భక్తుల భద్రతపై ఆందోళన : శుక్రవారం, ఆదివారం రోజుల్లో వేలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి వస్తుంటారు. డార్మెటరీలు, సత్రాలు, మునేరు పరిసర ప్రాంతాలు, ప్రైవేట్ మామిడి తోటల్లో భక్తులు బస చేస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతాల్లో భక్తుల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అధిక వసూళ్ల ఆరోపణలు : గొర్రెలు, కోళ్లు వండుకోవడం, టెంట్లు ఏర్పాటు, తాగునీరు, వంట సామగ్రి, షెడ్ల వినియోగం వంటి అంశాలపై భక్తుల నుంచి భారీగా వసూళ్లు చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు చాలా కాలంగా ఉన్నాయి. దీనిని ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మామిడి తోటల్లో అనధికారికంగా బెల్టు దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మద్యం మత్తులో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నప్పటికీ పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
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