ట్రెండీగా ఆత్రేయపురం పూతరేకులు - మధుమేహ బాధితులకు స్పెషల్ ఫ్లేవర్స్
షుగర్ పేషెంట్ల కోసం ప్రత్యేకమైన రుచులతో పూతరేకులు - చిన్నపిల్లలు మెచ్చేలా బూస్ట్, హార్లిక్స్ రుచుల మేలవింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:59 AM IST
Various Flavors in Atreyapuram Putharekulu : ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు ఉండే క్రేజే వేరు. తరతరాలుగా కోనసీమ రుచులు ప్రాచూర్యంలో ముందంజలోనే ఉన్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి ఇక్కడి పిండివంటలకు గిరాకీ వస్తుందంటే ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. అయితే మారుతున్న జీవన విధానాలు, ఆహార అలవాట్లకు అనుగుణంగా వీరు తమ వంటలకు మెరుగులద్దుతున్నారు. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేలా వీటిని తయారు చేస్తున్నారు.
మధుమేహ బాధితులకు స్పెషల్ పూతరేకులు : కోనసీమ అంటే కట్టిపడేసే దృశ్యాలే కాదు. నోరూరించే రుచుల పసందు కూడా. ఆ రుచుల్లో ఆత్రేయపురం పూతరేకులది ప్రత్యేక స్థానం అని అందరుకీ తెలిసిందే. పూతరేకులంటే పంచాదార, బెల్లం డ్రై ఫ్రూట్స్తో తయారు చేసేవే కాదు ఇంకా బోలెడు రకాలు ఉన్నాయి. మధుమేహ బాధితులు తినేందుకు వీలుగా కాకరకాయ పొడి, కారంపొడి వేసి చుట్టిన పూతరేకులూ ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లలు ఇష్టంగా తినడానికి చాక్లెట్ పౌడర్, బూస్ట్, హార్లిక్స్ చల్లినవీ ఇక్కడ లభిస్తాయి. ఇష్టంగా ఒక్క రోజులో తినేందుకు వీలుగా క్యారెట్, బీట్రూట్, తేనె జోడించి మరీ విభిన్న రుచుల్లో అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.
ఫంక్షన్లలో తాజాగా చేసి ఇస్తారు : వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల పూతరేకులు అందుబాటులో ఉండటంతో ఇటీవల వీటి అమ్మకాలు మరింత పెరిగాయి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి పెద్ద నగరాల్లో ఫంక్షన్లు జరిగేటప్పుడు వారి ఆహ్వానంపై వెళ్లి అక్కడే తయారు చేసి వారికి తాజాగా అందజేస్తున్నారు. శనివారం వచ్చిందంటే చాలు కోనసీమ జిల్లాలోని వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి వచ్చేవారు వేల మంది ఆత్రేయపురం దగ్గర ఆగి పార్సిళ్లు తీసుకెళ్లుతుంటారని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.
మహిళలదే కీలక పాత్ర - ఏటా రూ.6కోట్ల వ్యాపారం : ఒకప్పుడు ఇంటింటా ఊరూరా తిరిగి అమ్మకాలు జరిపే స్థాయి నుంచి నేడు ఆన్లైన్లో విక్రయాలు జరిపే స్థాయికి ఈ పిండివంటల వ్యాపారం చేరింది. వీటి తయారీ, విక్రయంలో మహిళలదే కీలక పాత్ర కావడం మరింత ప్రత్యేకం. సినీ, ఇతర ప్రముఖులు, వివిధ సంస్థలకు ఇక్కడి నుంచే పూతరేకుల పార్సిళ్లు వెళ్తుంటాయని ఆ మహిళలు వివరిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ, రైల్వే, విమాన కార్గోల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు పంపిస్తున్నారు. ఏటా రూ.6 కోట్ల వరకు లావాదేవీలు సాగుతున్నాయి.
1200 మహిళా సంఘాలకు ఉపాధి : ఒక్క ఆత్రేయపురం మండలంలోనే 1200 స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు ఈ పరిశ్రమపై ఆధారపడి ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఒక్కో మహిళ అమ్మకాల ద్వారా రూ.30వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నట్లు తెలుపుతున్నారు. మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తూ, వ్యాపారంలో ఎదగడానికి ఈ పరిశ్రమ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఎన్నో వెరైటీలతో జెన్ జెడ్ను మెప్పించేలా కొత్త రుచులతో తమను తాము సరికొత్తగా మలుచుకుంటూ పలువురి మన్ననలు పొందుతున్నారు ఇక్కడి మహిళలు.
