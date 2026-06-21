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ట్రెండ్​ మార్చిన దొంగలు - పెరుగుతున్న ఏటీఎం దొంగతనాలు, అడ్డుకునేదెలా?

ఒకప్పుడు దొంగతనమంటే తాళాలు పగల గొట్టడం, అర్ధరాత్రి ఇళ్లల్లో దూరి దోచుకోవడం - ప్రస్తుం సినిమా స్టైల్‌ను తలపించేలా సాగుతున్న చోరీలు - ఆందోళన కలిగిస్తున్న ఇటీవల జరుగుతున్న చోరీలు

Rising ATM Thefts In Anantapur District
Rising ATM Thefts In Anantapur District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 6:13 PM IST

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Rising ATM Thefts in Anantapur District : ఒకప్పుడు దొంగతనమంటే తాళాలు పగల గొట్టడం, అర్ధరాత్రి ఇళ్లల్లో దూరి దోచుకోవడం. కానీ, ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. దొంగలు అప్‌గ్రేడ్ అయ్యారు. గ్యాస్ కట్టర్లతో ఏటీఎంలు కట్ చేయడం, సీసీఫుటేజీలను పగులగొట్టాడం లాంటివి పాత పద్ధతులని భావించారో ఏమో ఇప్పుడు ఏకంగా ఏటీఎం యంత్రాలనే పెకలించుకుని పోతున్నారు. సినిమా స్టైల్‌ను తలపించేలా సాగుతున్న ఈ వరుస చోరీలు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిత్యం డబ్బు ఉండేవి ఏటీఎంలు మాత్రమే. అయితే కొంత కాలంగా దొంగల దృష్టి వాటి మీదే పడుతోంది. ఇటీవల జరుగుతున్న చోరీలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

ఏటీమ్​ల వద్ద భద్రత కరవు :అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పట్టణంలో పది ప్రదేశాల్లో ఏటీఎంలు ఉండగా వాటిలో ఓ ప్రధాన బ్యాంకుకు చెందిన రెండు ఏటీఎంలతో పాటు మరో ప్రైవేటు బ్యాంకు ఏటీఎం వద్ద మాత్రమే కాపలాదారులు ఉన్నారు. మిగతా ఏటీఎమ్​ల దగ్గర ఏం జరిగినా దిక్కుండటం లేదు. కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలో పదికి పైగా ఏటీఎంలు ఉండగా అందులో ఎస్‌బీఐ ప్రధాన బ్యాంకు వద్ద మాత్రమే సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉంటున్నారు. వేరే ఏటీఎంల దగ్గర పూర్తిగా భద్రత కరవైంది. సీసీ కెమెరాలు వచ్చిన తరువాత ఏటీఎంల వద్ద వాటిని అమర్చి, వాటినే భద్రతగా భావిస్తున్నారు నిర్వాహకులు.

అక్కడ ఏం జరిగినా వాటిలో నిక్షిప్తం అవుతుందనే భరోసాతో కాపలాదారులను నియమించుకోవడం లేదనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. బ్యాంకు అధికారులు ఒక్కో ఏటీఎంలో రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. వాటిని చోరీ చేస్తే ఎక్కువ నగదు దోచుకోవచ్చని దొంగలు ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. నామమాత్రంగా చేస్తున్న గస్తీతో నేరాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. గార్లదిన్నె, గుంతకల్లు, బుక్కరాయసముద్రం మండల కేంద్రాల్లో జరిగిన ఏటీఎం యంత్రాల చోరీలు భద్రతా వైఫల్యం వల్లే జరిగాయనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

భద్రతా వైఫల్యం వల్లే చోరీలు : ఏడాదిన్నర కింద అనంతపురంలోని రాంనగర్‌ ప్రధాన రహదారిపై జరిగిన ఏటీఎం చోరీ అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. అయినా ఇప్పటికీ అవే భద్రతా వైఫల్యాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అనంతపురంలో 4 పోలీస్‌ స్టేషన్ల పరిధిలో 40 మందికి పైగా పోలీసులు గస్తీ నిర్వహించేవారు. ఆయాస్టేషన్ల పరిధిలో బ్యాంకులు, ఏటీఎంలు, రిచ్‌ ప్రాంతాలు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, యూనివర్సిటీలు, ఇతర ప్రధాన ప్రాంతాలను గుర్తించి ఒక్కో ఏరియాలో గంట పాటు గస్తీ చేసేవారు.

కానీ ప్రస్తుతం తాడిపత్రి, అనంతపురం, గుంతకల్లు, గుత్తి, మండల కేంద్రాల్లో రాత్రిపూట గస్తీలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. పట్టణం నడి బొడ్డున దొంగతనాలు జరుగుతున్నా నిఘా వ్యవస్థ విఫలం అవుతోంది. నగరం మొత్తంగా చూస్తే 16 మంది సిబ్బంది, రక్షక్‌ వాహనం మాత్రమే పని చేస్తున్నాయి. 4 లక్షల జనాభా కలిగిన అనంతపురంలో రాత్రివేళ కనీసం 20 మంది కూడా గస్తీ లేరంటే నిఘాకు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం 112, 100 కాల్స్‌కు మాత్రమే వెళ్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇటీవల అనంతపురం జిల్లా బుక్క రాయసముద్రంలో ఎస్‌బీఐ ఏటీఎం చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం గది అద్దాలను పగులగొట్టి, యంత్రంతో పాటు అందులో ఉన్న బ్యాటరీలను అపహరించారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం కావడం, ఏటీఎం నుంచి సుమారు వంద మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటన జరగడం స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

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