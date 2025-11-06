ETV Bharat / state

'పత్తి రైతులను ఆదుకోండి' కేంద్ర మంత్రికి అచ్చెన్నాయుడు లేఖ

18 శాతం వరకు తేమ ఉన్న పత్తిని అనుపాత తగ్గింపులతో కొనాలి - తడిసిన, రంగుమారిన పత్తిని తగిన ధరకు కొనుగోలు చేయాలి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

Atchannaidu Write Letter to Union Minister Giriraj Singh
Atchannaidu Write Letter to Union Minister Giriraj Singh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 5:21 PM IST

Atchannaidu Write Letter to Union Minister Giriraj Singh : పత్తి రైతుల సమస్యలపై కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్‌సింగ్‌కు ఏపీ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు లేఖ రాశారు. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పత్తి పంట తీవ్రంగా దెబ్బతిందని, రైతులను ఆదుకోవడంలో కేంద్రం సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 18 శాతం వరకు తేమ ఉన్న పత్తిని అనుపాత తగ్గింపులతో కొనుగోలు చేయాలన్నారు. తడిసిన, రంగుమారిన పత్తిని తగిన ధరకు కొనాలని కోరారు. గుంటూరులో ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించాలన్నారు. రైతులు సమీప మిల్లుల్లో అమ్ముకునేలా మ్యాపింగ్‌ చేయాలి విజ్ఞప్తి చేశారు.

మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో పత్తి పంట తీవ్రంగా దెబ్బతిందని, రైతులు కనీస మద్దతు ధర (MSP) కంటే తక్కువ ధరలకు పత్తి అమ్ముకోవాల్సి వస్తోందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 2025–26 ఖరీఫ్ సీజన్‌లో 4.56 లక్షల హెక్టార్లలో పత్తి సాగు చేయగా 8 లక్ష మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి అంచనా వేసినట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సీఎం అప్, ఆధార్ ఆధారిత e-పంట వ్యవస్థ ద్వారా పత్తి కొనుగోళ్లు డిజిటల్ విధానంలో నిర్వహిస్తోందన్నారు. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన కపాస్ కిసాన్ యాప్ (Kapas Kisan App) ను రాష్ట్ర CM APP తో అనుసంధానం చేసిన తర్వాత సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తి రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు.

కపాస్ కిసాన్ యాప్ నుంచి CM APP కు రైతుల వివరాలు రియల్ టైమ్‌లో సమన్వయం అయ్యేలా చేయాలని కోరారు. రైతులు సమీప జిల్లాలోని జిన్నింగ్ మిల్లులలో పత్తి విక్రయించుకునేలా మ్యాపింగ్ చేయాలని సూచించారు. రైతులు దూరప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా. L1, L2, L3 జిన్నింగ్ మిల్లులను ఒకేసారి ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. Kapas Kisan App కోసం గుంటూరులో ప్రత్యేక సాంకేతిక సిబ్బందిని నియమించాలని కోరారు. వాతావరణ ప్రభావం వల్ల తేమ శాతం 12 నుండి 18 శాతం వరకు ఉన్న పత్తిని అనుపాత తగ్గింపులతో కొనుగోలు చేయాలని లేఖ లో ప్రస్తావించారు. వర్షానికి తడిసిన లేదా రంగు మారిన పత్తిని తగిన ధరకు కొనుగోలు చేయాలన్నారు. ఈ చర్యలు రైతులలో ఉన్న అసంతృప్తిని తగ్గించి, పత్తి రైతులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తాయని వెల్లడించారు. సహజ విపత్తుతో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంలో కేంద్రం తక్షణ సహకారం అందించాలని అచ్చెన్నాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో 'మొంథా' నష్టం - నీటమునిగిన వేలాది ఎకరాలు

రైతన్నను ముంచిన మొంథా - వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం

పంట చేతికొస్తుందనే సమయంలో దూసుకొచ్చిన మొంథా తుపాను రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసిన విషయం విదితమే. ఈ తుపాను రైతులకు తీవ్ర నష్టాలను మిగిల్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల ఎకరాల్లో పంటలను ముంచెత్తింది. పైరును నేలకూల్చింది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో వరి చేలు నేలకొరగడంతో ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. పొలాల్లో నీళ్లు ఉండటం వరి దుబ్బులు కుళ్లిపోయి, దిగుబడులు పడిపోయే ప్రమాదం ఉండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ATCHANNAIDU LETTER TO UNIONMINISTER
UNION MINISTER GIRIRAJ SINGH
COTTON FARMERS
MONTHA CYCLONE EFFECT ON CROPS
ATCHANNAIDU LETTER TO GIRIRAJ SINGH

