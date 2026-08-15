ఆవిష్కరణల వేదికగా అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ - అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న సర్కారు బడి పిల్లలు
ప్రభుత్వ బడుల్లో అద్భుత ఫలితాలిస్తున్న అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్- విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు కొత్త బాటలు వేస్తున్న అటల్ ల్యాబ్స్-సమాజంలోని సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేలా అద్భుత ఆవిష్కరణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 9:15 AM IST
Atal Tinkering Laboratories In Public Schools : ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే పాఠాలు, పుస్తకాలు, పరీక్షలు మాత్రమే. ఇప్పుడు సీన్ మారింది. వారిలో దాగున్న సృజనాత్మకతను సానపట్టేలా, కొత్త ఆలోచనలకు పదునుపెట్టేలా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటైన అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లు అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు కొత్త బాటలు వేస్తున్నాయి. సమాజంలో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేలా అద్భుత ఆవిష్కరణలు తయారు చేస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన అటల్ ల్యాబ్ కేవలం ప్రయోగశాలలు మాత్రమే కాదు పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు కొత్త బాటలు వేస్తున్న విజ్ఞాన గనులు. సాంకేతికతను సానుకూలంగా మలచుకుంటూ మన సర్కారు బడి పిల్లలు చేస్తున్న ప్రయోగాలు చూస్తే ఎవరైనా ఔరా అనాల్సిందే. ఇంటి సమస్యకు ఓ ఆలోచన పర్యావరణ పరిరక్షణకు సాంకేతికత రైతుల ఇబ్బందులకు వినూత్న పరికరాలు ఇలా తమ చుట్టూ కనిపించే సమస్యలకు పరిష్కారాలను సృష్టిస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం బాలికల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థుల ఆలోచన చిన్నదైనా ఆవిష్కరణ గొప్పగా ఉంటున్నాయి. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో వారి చిట్టి మేథస్సుకు పదును పెట్టి ఎలక్ట్రానిక్ సెన్సార్లతో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు రూపొందించారు.
"మా పాఠశాలలోని 'అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్' ద్వారా మేము ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాము. అక్కడ అనేక ప్రయోగాలు చేస్తున్నాము. వాస్తవ జీవిత పరిస్థితులపై దృష్టి సారించడానికి, అలాగే పనులను సులభతరం చేయడానికి సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడానికి మేము దీనిని ఉపయోగిస్తాము. ఈ ల్యాబ్ ద్వారా ఇప్పటికే ఎన్నో ప్రయేగాలు చేశాం. ఇది మా చదువుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందనే చెప్పాలి". - విద్యార్థులు
అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లలో ఆవిష్కరణలకు కావాల్సిన వస్తువులు, పరికరాలన్నీ ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు పాఠశాల సిబ్బంది తెలిపారు. ల్యాబ్లో ప్రయోగాలను టీచర్లు వివరిస్తూ విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కోడింగ్, జావా సైతం నేర్పిస్తున్నారు. ఈ పాఠశాల నుంచి ఇప్పటి వరకు 3 ప్రాజెక్టులు జాతీయా స్థాయి పోటీలకూ ఎంపికై అవార్డులు సాధించాయి.ఈ పాఠశాలలో ఉన్న జెస్సీ గతేడాది, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో చేయడం వల్ల, ఈ అమ్మాయిని నేష్నల్ ఎక్పో విజిట్కి పంపించారని నెహ్రూ, జిల్లా సైన్స్ ఆధికారి తెలిపారు.
"రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక పాఠశాలల్లో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లను అమలు చేశారు. గణితానికి మ్యాథ్ ల్యాబ్లు ఉన్నట్లే, సైన్స్కు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి. మా పాఠశాలలో, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ కోసం ప్రత్యేక పీరియడ్లను కేటాయిస్తాం. మేము విద్యార్థులకు సంబంధిత భావనలను వివరించి, ప్రాజెక్టుల రూపంలో పనులను అప్పగిస్తాము. దీనివల్ల వారు తమ విద్యాభ్యాసంతో పాటు ఆచరణాత్మక జ్ఞానాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు, విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇందులో పాల్గొంటారు".-జోత్స్న, ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు.
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