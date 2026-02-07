అసంఘటితరంగ కార్మికులకు మలివయసులో అండగా APY - అర్హులు ఎవరంటే
మలివయసులో అండగా - చందాదారు మరణిస్తే పింఛన్తో పాటు నిధి మొత్తాన్ని నామినీకి - ప్రతీ నెలా రూ. 1000 నుంచి రూ.5000 వరకు పింఛను
Published : February 7, 2026 at 12:25 PM IST
Atal Pension Yojana Scheme Details and Benefits: అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు మరో ఐదేళ్లపాటు అటల్ పింఛన్ యోజనను కొనసాగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మేరకు అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఈ పథకంతో వేల మంది లబ్ధి పొందనున్నారు. వృద్ధాప్య దశలో చందాదారులకు, ఆ తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ అటల్ పింఛన్ యోజన పథకం ద్వారా భరోసా అందనుంది. దీంతో ఎంతో మంది ప్రయోజనం పొందనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అసంఘటిత రంగ కార్మికులుకు ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తాజాగా క్యాబినెట్ ఈ పథకాన్ని పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దాని ప్రకారం 2030-31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకం అందుబాటులో ఉండనుంది.
ఈ పథకానికి అర్హులు ఎవరంటే: అటల్ పింఛన్ యోజన ప్రయోజనాలు పొందాలంటే 18-40 ఏళ్లలోపు వయసుతో పాటు, వారు ఆదాయపుపన్ను చెల్లించే వారు కానట్లైతే ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు. ఒకవేళ చందాదారు మరణిస్తే పింఛన్తోపాటు నిధి మొత్తాన్ని నామినీకి చెల్లిస్తారు. ఈ పథకం ద్వార ఒకేసారి నామినీకి రూ. 8.5 లక్షల వరకు చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
చందాదారు ఎంపిక చేసుకున్న విధంగా ప్రతీ నెలవారీగా, మూడు, ఆరు నెలల్లో తమ వాయిదా సొమ్ము మొత్తం బ్యాంకు లేదా తపాలా ఖాతా నుంచి పింఛను పథకంలోకి వెళ్తాయి. ఈ క్రమంలో చెల్లించిన సొమ్ము ఆధారంగా వారికి ప్రతి నెలా వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఐదు వేల రూపాయల పెన్షన్ పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పింఛను ప్రయోజనాలు పొందాలనుకుంటే 18 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవారు ప్రతీ నెల రూ.210 చెల్లిస్తూ పోతే వారికి 60 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత చందాదారునికి నెలకు రూ.5 వేల వరకు పింఛన్ అందుతుంది. ఒకవేళ చందాదారు 39 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిని వారైతే నెలకు రూ.1313 వరకు చెల్లించాలి. అన్ని తపాలా కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఖాతాలున్నవారు ఈ దరఖాస్తు సమర్పించుకోవచ్చు.
2015లో ఆరంభం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారి పదవీ విరమణ అనంతరం ప్రతీ నెలా పెన్షన్ ద్వారా కొంత మొత్తంలో సొమ్ము అందుతుంది. ఈ కారణంతోనే చాలా మంది, మలివయసులో చేయూత కోసమైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని తపన పడుతుంటారు. దాని ద్వార వాళ్లు పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా జీవితం గడపొచ్చని ఆశిస్తారు. కానీ అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వారికి ఈ వెసులుబాటు లేదు. పెన్షన్ మాత్రమే కాకుండా వైద్య సౌకర్యాలు కూడా అందని పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి కూడా 60 ఏళ్లు దాటాక పెన్షన్ అందాలనే ఉద్దేశంతో 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా అసంఘటిత కార్మికులకు సైతం ప్రతీ నెల రూ.1000-5000 వరకు పెన్షన్ అందుతుంది.
