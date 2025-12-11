ఏపీలో 'అటల్–మోదీ సుపరిపాలన యాత్ర' ప్రారంభం - ఈనెల 25న అమరావతిలో ముగింపు
నేటి నుంచి ఈనెల 25 వరకు ‘అటల్- మోదీ సుపరిపాలన యాత్ర’ - ఈనెల 25న వాజ్పేయీ జయంతి సందర్భంగా అమరావతిలో సుపరిపాలన దివస్ బహిరంగ సభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 10:50 PM IST
Atal Modi Suparipalana Bus Yatra Starts in Sathya Sai District : 'అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ దేశానికి అందించిన సుపరిపాలన, ఆదర్శ రాజకీయాలు నేటి తరానికి తెలియాలి. రేపటి పౌరుల్లో ఆ దేశభక్తి స్ఫూర్తి రగలాలి' ఇదే లక్ష్యంతో ఎన్డీయే కూటమి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వాజ్పేయీ శతజయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని 'అటల్-మోదీ సుపరిపాలన బస్సు యాత్ర'ను అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభించింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా వేదికగా మొదలైన ఈ యాత్ర, డిసెంబర్ 25 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగి అమరావతికి చేరనుంది.
ధర్మవరంలో పండగ వాతావరణం: ధర్మవరంలో గురువారం సందడి నెలకొంది. వాజ్పేయీ శతజయంతి వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ విచ్చేశారు. రాష్ట్ర మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ధర్మవరం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని మోహన్ యాదవ్ ఆవిష్కరించారు. ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.
కదిరి నరసింహుని సాక్షిగా: యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు కదిరిలో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ప్రసిద్ధ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. యాత్ర కోసం వినియోగిస్తున్న ప్రత్యేక బస్సులకు ఆలయం వద్ద శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి యాత్ర లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది.
అభివృద్ధికి బాటలు: ధర్మవరం జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ప్రసంగించారు. అటల్ జి చూపిన బాటలోనే నేడు ప్రధాని మోదీ నడుస్తున్నారని కొనియాడారు. చంద్రబాబు, మోదీ సారథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోందని ప్రశంసించారు. వాజ్పేయీ పాలనలో దేశం సాధించిన ప్రగతిని, ఆయన మానవీయ విలువలను ప్రజలకు వివరించారు.
జిల్లాకో విగ్రహం: వాజ్పేయీ కేవలం ఒక పార్టీకి చెందిన నాయకుడు కాదని, ఆయన దేశ ఆస్తి అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. వాజ్పేయీ చరిత్ర, ఆయన వ్యక్తిత్వం భావితరాలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. అందుకే రాష్ట్రంలోని ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో వాజ్పేయీ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయాలని బీజేపీ నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
25న అమరావతిలో ముగింపు: రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన నగరాల మీదుగా ఈ సుపరిపాలన యాత్ర సాగనుంది. డిసెంబర్ 25న వాజ్పేయీ జయంతి రోజున రాజధాని అమరావతిలో ఈ యాత్ర ముగుస్తుంది. అక్కడ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి, అటల్ జీకి ఘన నివాళులు అర్పించనున్నారు. ఈ ముగింపు సభలో పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
"వాజ్పేయీ అభివృద్ధి ఆధారిత రాజకీయాలకు శ్రీకారం చుట్టిన మహనీయుడు. వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆదుకోవడానికి ఎన్నో పథకాలు తెచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేశారు. ఆయన ఆరేళ్ల పాలన దేశానికి స్వర్ణయుగం. ఆనాడు 24 పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి ఎన్డీయే ప్రభుత్వాన్ని సుభిక్షంగా నడిపించిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది. మన దేశానికి అంతర్జాతీయంగా గౌరవం తెచ్చిన వ్యక్తి అటల్ జీ." - సత్యకుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర మంత్రి
"రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. డిసెంబర్ 25న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ శత జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయనకు భారీ ఎత్తున నివాళులు అర్పించాలనే సంకల్పంతో ఈ యాత్ర నిర్వహిస్తున్నాం. మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ గారు వచ్చి ప్రారంభించారు. రాబోయే రోజుల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో కేంద్ర మంత్రులు కూడా పాల్గొంటారు. ప్రజలందరూ ఈ యాత్రలో భాగస్వాములు కావాలి." - మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
సింహాద్రి అప్పన్నకు 108 బంగారు సంపెంగలతో పుష్పార్చన
వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నా భూమిని కబ్జా చేశారు - న్యాయం చేయండి : ఆర్మీ జవాన్