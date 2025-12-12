'అటల్ నుంచి మోదీ వరకు సుపరిపాలన యాత్ర ప్రజలకు గుర్తుండాలి'
దివంగత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 5:29 PM IST
Atal Bihari Vajpayee Centenary Celebrations in Anantapur : అనంతపురంలో దివంగత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆవిష్కరించారు. అటల్ శతజయంతి వేడుకల్లో భాగంగా ధర్మవరం నుంచి బయల్దేరిన అటల్-మోదీ సుపరిపాలన బస్సుయాత్రకు అనంతపురంలో కూటమి నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. కలెక్టరేట్ నుంచి గుత్తి రోడ్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
గుత్తి రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని కేశవ్ ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, మంత్రి సత్యకుమార్ సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. వాజ్పేయీ శతజయంతి వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో పయ్యావుల కేశవ్ మాట్లాడారు.
'భారతదేశాన్ని అణుశక్తిలో శక్తివంతం చేసిన ఘనత దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీదే. వాజ్పేయీ పాలన కాలంలో అభివృద్ధి పరుగులు తీసింది. అదే స్పూర్తితో నరేంద్ర మోదీ చేస్తున్నారు. దానికి నిదర్శనంగా అభివృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రపంచంలో తొమ్మిది దేశాలకు మాత్రమే అణుశక్తిలో బలమైన సైనిక వ్యవస్థ ఉండగా, అప్పట్లోనే వాజ్పేయీ భారత్ను కూడా అణుశక్తి దేశంగా మార్చి ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చారు. సైనికుల దుస్తులు వేసుకొని వారిలో ఒకరుగా తిరిగిన వాజ్పేయీ గొప్పతనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అటల్ నుంచి మోదీ వరకు సుపరిపాలన యాత్ర ప్రజలకు గుర్తుండిపోయేలా మిగిలిపోవాలి.' -పయ్యావుల కేశవ్, ఆర్థిక మంత్రి
ప్రధానిగా అటల్బిహారీ వాజ్పేయీ ఎన్నో సంస్కరణలు చేపట్టి దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించారని, ఆయన స్ఫూర్తితో ధర్మవరం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో అటల్-మోదీ సుపరిపాలన బస్సు యాత్రను ఎన్డీఏ కార్యాలయం నుంచి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్, మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రారంభించారు. బీజేపీ శ్రేణులతో కలిసి ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల కూడలి వద్ద వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్తో కలసి ప్రారంభించారు.
వాజ్పేయీ దేశానికి ఎనలేని సేవలందించారు : అనంతరం క్రీడా మైదానంలో 1000 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులకు సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు. పీఎంజేఎస్వై కింద పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు అందజేశారు. మంత్రి మాట్లాడుతూ ధర్మవరం ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటానన్నారు. పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూరరెడ్డి మాట్లాడుతూ వాజ్పేయీ దేశానికి చేసిన సేవలు ఎనలేనివన్నారు. జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి గుడ్మార్నింగ్ పేరుతో భూ కబ్జాలు చేశారని, బీజేపీ హయాంలో అలాంటివి ఉండవని పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు మాట్లాడుతూ సంధి, లేదంటే సమరం వాజ్పేయీ సిద్ధాంతాలన్నారు.
తెలుగు దేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి పరిటాల శ్రీరామ్, జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చిలకం మధుసూదన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని ధర్మవరంలో ప్రారంభించడం మంచి పరిణామమన్నారు. రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ కాటమయ్య, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు విష్ణువర్ధన్రెడ్డి, సతీష్కుమార్, సందిరెడ్డి శ్రీనివాసులు, మిట్టా వంశీ, దేవానంద్, బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఓబిలేశు, కార్యదర్శి డోలా రాజారెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడు జింకా రామాంజనేయులు, బీజేపీ నాయకుడు హరీశ్, ముదిగుబ్బ ఎంపీపీ ఆదినారాయణ యాదవ్, పట్టణాధ్యక్షుడు జింకా చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఆరేళ్ల సమస్యకు ఆరు నెలల్లోనే పరిష్కారం - మంత్రి పయ్యావుల చొరవతో తీరిన ఇబ్బందులు
రెవెన్యూ శాఖలో సంస్కరణలు - తుది దశకు నాలా చట్టం రద్దు: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్